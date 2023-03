Fotoausstellung und Diskussion zur Ukraine in Kemptens Kulturcafé Lollipop

Von: Jörg Spielberg

Lena Knitz (l.) vom Verein „Infopoint Kempten“ berichtet, wie es den ukrainischen Flüchtlingen ergeht und Sebastian Zausch (r.) sprach über die Arbeit von humedica in der Ukraine. © Spielberg

Kempten – Wenn öffentlich über die Situation in der Ukraine gesprochen wird, dann kommen die in Kempten und dem Allgäu untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge, um zu berichten. Diese Erfahrung machte am vergangenen Wochenende auch der Kunst- und Kulturverein Lollipop e.V., der zu einer Fotoausstellung und Podiumsdiskussion zum Thema „Menschlichkeit in Zeiten des Krieges“ in seine Räumlichkeiten eingeladen hatte.

Zu Beginn der Veranstaltung kamen rund 80 Ukrainerinnen, um ihren Dank für das Zustandekommen des Abends auszudrücken, u.a. indem sie kleine Küchlein, die mit dem ukrainischen Trysub (das Dreizack-Wappen der Ukraine) verziert waren, verteilten. Der Co-Veranstalter, die Internationale Hilfsorganisation Humedica, hatte von einigen Mitarbeitern und Partnern vor Ort in der Ukraine eine Fotoausstellung zusammengestellt, die das Leid der Menschen im Krieg anschaulich dokumentieren.

Krieg in der Ukraine: helfen vor Ort

Sebastian Zausch, Pressesprecher der Humedica und Teilnehmer der Diskussion, erzählt: „Humedica hilft mit medizinischen Hilfsgütern sowie lang haltenden Lebensmitteln. Außerdem unterstützen wir örtliche Partner dabei, hilfsbedürftige Menschen zu evakuieren oder, sollten sie in ihrer Heimat bleiben wollen, zu versorgen. Auch bei der Verarbeitung von Traumata stehen unsere Partner vor Ort bereit.“ Zausch und der ebenfalls erschienene Humedica-Projektleiter Tihomir Lipohar erzählen, dass es dabei für die Helfer und Helferinnen durchaus belastend und gefährlich werden kann.

Persönliche Entscheidung

In der Diskussionsrunde erzählte Tihomir Lipohar auch von seinen eigenen Erlebnissen aus dem Jugoslawienkrieg. Lipohar, selbst Kroate, musste vor den anrückenden Serben Anfang der 1990er Jahre fliehen, fasste für sich aber ganz persönlich den Entschluss, sich nicht dem kroatischen Militär anzuschließen. „Die Entscheidung, als Soldat in den Krieg zu ziehen, muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Ich verurteile in keinster Weise, dass sich damals meine kroatischen Landsleute den Serben entgegenstellten, so wenig wie ich es mit den ukrainischen Soldaten tue, die für ihr Land gegen einen Besatzer kämpfen.“

Lipohar selbst aber fasste damals den Entschluss, sich zeitlebens humanitär zu engagieren. Eine andere Teilnehmerin der Runde war Lena Knitz, sie ist eine der Leiterinnen des Infopoint Ukraine, einem zentralen Platz, an dem ukrainischen Flüchtlingen mit großer Unterstützung der Diakonie in allen Lebensfragen geholfen wird. Stolz verkündete die gebürtige Ukrainerin, dass nach einem Jahr der Infopoint Ukraine zu einem „richtigen deutschen Verein firmiert ist“.

Noch kein innerer Frieden

Es ist am Abend zu spüren, dass die anwesenden Ukrainnerinnen noch nicht bereit sind, ihren Frieden mit Russland zu schließen. Noch überwiegt die Wut darüber, dass ihr „Slawisches Brudervolk“ sie militärisch überfallen und einen blutigen Krieg aufgezwungen hat, der ihre Landsleute tötet und die Infrastruktur zerstört. Trotzdem gibt sich Lena Knitz am Abend optimistisch. „Wir werden das schaffen und ein Teil Europas werden.“ Einen großen Dank richtete die Flüchtlingshelferin an die Menschen im Allgäu, die den Ukrainerinnen so wunderbar helfen.

Am 25. März gibt es eine weitere Veranstaltung zum Thema Flüchtlinge, mehr Infos finden Interessierte unter www. lollipop-kempten.de.