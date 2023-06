Doom-Metal-Urgestein The Obsessed erstmals im Allgäu

The Obsessed sind erstmals im Allgäu © Ripple Music, San Ramon, CA

Kempten – Hoher Besuch aus den USA in der neuen KulturWirtschaft in der Allgäuhalle an Fronleichnams-Donnerstag, 8. Juli: Erstmals spielt das vierköpfige Doom-Metal-Urgestein The Obsessed im Allgäu auf Ihrer Europa-Tournee, nachdem mehrere Versuche, sie nach Kempten zu holen, leider in den vergangenen Jahren unter anderem coronabedingt immer wieder scheiterten.

Außer Kyuss ist keine Proto-Stoner Band eine größere Inspiration gewesen als The Obsessed“, schrieb der beachtete Musikjournalist Jim DeRogatis 2000 im Magazin Guitar World über die 1979 in Washington D.C. gegründete Formation um Mitbegründer, Sänger und Gitarrist Scott „Wino“ Weinrich.

So gelten sie nicht nur als eine der wichtigen Bands der ersten Generation des ab Mitte der 1980er als Doom Metal bezeichnete Metal-Genres, sondern auch als großer Einfluss für den späteren, verwandten Stoner Rock. Die Foo Fighters beispielsweise coverten ihren Song Iron & Stone 2000 auf ihrer Single Learn to fly.

Die Musik ist wuchtig, und ebenso kraftvoll der Gesang. Der Journalist und Literat Piero Scaruffi umschreibt sie mit dem Begriff „leichenartige Klagelieder“. Trotz ihrer Auflösung 1995 erschienen regelmäßig Veröffentlichungen unveröffentlichten oder seltenen Materials, anfangs vor allem bei Doom Records. Eine Wiedervereinigung fand anlässlich des Roadburn Festival 2012 in den Niederlanden statt.

Supportet werden The Obsessed in Kempten von Ape Shifter aus Bad Hindelang. Die Gruppe um den Deutsch-Amerikaner Jeff Aug präsentiert rein instrumentalen Heavy Rock.

Termine & Zeiten Donnerstag, 08. Juli (Fronleichnam), 20 Uhr Einlass: 19 Uhr Tickets für 24 Euro an der Abendkasse oder online unter kqa.dein-ticket.shop