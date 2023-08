Doppelsieg für Andreas Mayr und Jonas Schmeiser in Bellheim

Die RSC-Fahrer (v.l.) Andreas Mayr, Jonas Schmeiser und Moritz Augenstein beim Renntag in Bellheim. © Moritz Sauer

Kempten/Bellheim - Einmal mehr ihre Vormachtstellung in der Deutschen Kriteriums-Szene unter Beweis gestellt haben die Elite-Amateure des RSC Auto Brosch Kempten beim Dr. Gerhard Hage Renntag in Bellheim/Pfalz über 70 Runden (77km).

Andreas Mayr gewann - angefahren von Jonas Schmeiser, Jan Dieteren und Moritz Augenstein - gleich die ersten beiden von 14 Wertungen. Unmittelbar danach bildete sich eine fünfköpfige Spitzengruppe mit Mayr und Schmeiser, aus der Mayr auch die nächsten fünf Wertungen für sich entschied und die das Feld überrundete. Nachdem Mayr uneinholbar in Führung lag, stellten die RSCler ihre Taktik auf Jonas Schmeiser um, so dass am Ende Mayr mit 49 Punkten vor Schmeiser mit 33 Punkten und Joshua Asel (Team Möbel Ehrmann) mit 18 Punkten gewann. Für Mayr war es der sechste Sieg in Bellheim.

Augenstein, Kummer und Gericke gewinnen in Dachau

Der Plan ging auf für Moritz Augenstein vom RSC beim 70. Dachauer Bergkriterium am 15. August. Im Rennen der Elite-Amateure über 35 Runden (49km) setzte er nach der dritten von sieben Wertungen einer Attacke von zwei anderen Fahrern nach, lies diese mit einem fulminanten Antritt am Berg stehen und fuhr die letzten 19 Runden solo zum Sieg vor Florenz Knauer (54x11) und seinem Teamkollegen Dario Rapps. Mit Andreas Mayr und Jonas Schmeiser auf den Plätzen sechs und zehn fuhren zwei weitere RSCler in die Top10.

Auch im Rennen der Elite-Frauen über 23 Runden war der RSC auf den Plätzen eins und drei vertreten. Hier entschied Pia Kummer drei von fünf Wertungen für sich und gewann vor Lena-Gömmel (RC Herpersdorf 1919) und ihrer Teamkollegin Sabrina Zwick.

Im Rennen der Masters 4 siegte Heiko Gericke souverän mit Rundengewinn vor Jürgen Sopp (RC Musketier Wuppertal) und Robert Glasl (RSV 1948 Traunstein) und Manuel Portzner gelang als Drittem im Rennen der Amateure ebenfalls der Sprung aufs Podium. kb