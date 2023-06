Doppelsieg für Jonas Schmeiser vom RSC Kempten

Teilen

Jonas Schmeiser (Mitte) vom RSC Kempten gewinnt das 12. Raiffeisen Tom Tailor Radkriterium in Wörgl/Tirol. © Lysann Schmeiser

Kempten/Wörgl - Als Einzelstarter ging der amtierende Deutsche Kriteriumsmeister Jonas Schmeiser vom RSC AUTO BROSCH Kempten am vergangenen Samstag beim stark besetzten 12. Raiffeisen Tom Tailor Radkriterium in Wörgl/Tirol an den Start.

Das Rennen wurde als Kriterium über 40 Runden a 950 Meter und anschließendes Ausscheidungsfahren der zehn Bestplatzierten ausgefahren. Auf der regennassen und technisch anspruchsvollen Strecke ging Schmeiser kein Risiko ein und sicherte sich mit einem Blitzstart und 15 Runden solo in Front den Einzug ins Finale der besten Zehn. Hier setzte er sich gegen sieben höher-klassige KT-Profis und zwei Elite-Amateure durch und gewann vor Linus Rosner (Tirol KTM Cycling Team) und Daniel Bichlmann (54x11).

Einen Tag nach seinem Sieg beim Kriterium in Wörgl gewann Schmeiser auch das 25. Hohenheimer Schloßradrennen über 53 Runden (90km). Schmeiser lancierte zur Rennhälfte eine taktische Attacke am Berg, der niemand folgen konnte. Zehn Runden vor Schluss gelang ihm die Überrundung des Feldes und er gewann vor Daniel Bichlmann (54x11) und Tillmann Sarnowski (Dauner - Akkon). Steffen Greger wurde Sechster, Jan Dieteren 14ter und Tim Schlichenmaier 20ter.

Gericke gewinnt in Hohenheim

Im Rennen der Masters 4 realisierte Heiko Gericke seinen 10ten Saisonsieg. Seine Attacke zur Rennhälfte saß und er gewann solo vor Roland Ries (RV Pfeil Magstadt) und Frank Düll (RSV Öschelbronn). In der Klasse Masters 2 belegte Thomas Tantz Rang sieben, in der Klasse Masters 3 fuhren Ralph Edelmann auf Platz acht und Juris Alainis auf Platz neun.

Sarah Marquardt und Pia Vogt vom RSC Auto Brosch Kempten ging am Sonntag bei den Bayerischen Meisterschaften im MTB-Marathon an den Start. So haben sie das Rennen erlebt: „Ziemlich heiß wars, aber eine richtig schöne Strecke mit hohem Trailanteil. Nach dem Start fuhren wir zunächst eine längere Schotterrunde und man hatte noch etwas Zeit, um in Schwung zu kommen, bevor es auf den technischen Teil der Strecke ging. Dieser wurde dann zweimal gefahren. Ich fuhr lange mit der später zweitplatzierten Frau zusammen und wir hatten bergab eine Gaudi, weil wir ungefähr gleich schnell unterwegs waren. In einem - für fränkische Verhältnisse - längeren Anstieg, konnte ich mich etwas absetzen und bin dann auch weiter gut durchgekommen, so dass ich zum Schluss auf dem ersten Platz ins Ziel fahren konnte. Die Hitze habe ich vor und nach dem Rennen ziemlich gemerkt. Während des Rennens hat es mich zum Glück nicht gestört“, schildert Marquardt.

Pia Vogt auf Platz vier bei Bayerischer MTB-Meisterschaft

„Dieses Wochenende stand in Trieb beim Franken Bikemarathon und zeitgleich der Bayerischen Meisterschaft mit 92 Kilometern und 2.100 hm für mich mein erstes Langdistanz Rennen an. Leider waren die ersten 50 Kilometer sehr zäh, da zum einen meine Beine nicht so wollten und ich zum anderen bei 30 Grad im Schatten mit den Bedingungen der Fränkischen Wüste zu kämpfen hatte. Beim Verpflegungsstand nach ca. 60 Kilometern musste ich mir dann fünf Minuten gönnen, um mit drei Bechern Wasser und nassen Schwämmen meinen Körper runter zu kühlen. Danach lief es dann wieder deutlich besser und ich konnte mein Rennen als gesamt Achte und Vierte der Bayerischen Meisterschaft ins Ziel bringen. Ich bin glücklich, den Kampf gegen meinen Schweinehund gewonnen und es bis ins Ziel durchgehalten zu haben“, so Vogt.

Augenstein gewinnt drei Deutsche Meistertitel auf der Bahn

Drei Tage, drei Siege, drei Titel! Moritz Augenstein ist die Überraschung der Deutschen Bahnmeisterschaften 2023 in Cottbus. Der 26-jährige Elite-Amateur des RSC Kempten sicherte sich zunächst am vergangenen Freitag den Titel im Scratch über 45 Runden. Mit einer Übersetzung von 62 Zähnen vorne und 15 Zähnen hinten setzte er sich zehn Runden vor Schluss mit Calvin Dik (RSV Werner Otto Berlin) und Benjamin Boos (rad-net Oßwald) ab und gewann in einem langen Schlusssprint mit mehreren Radlängen vor Boos und Dik. „Ich hatte krass gute Beine und Scratch macht mir sowieso viel Spaß. Ich hab richtig einen gezündet und bin mega happy, dass es gereicht hat, um das Ding abzuschießen.“ freute sich Augenstein nach dem unerwarteten Titelgewinn.

Tags darauf gelang ihm der nächste Coup: Zusammen mit seinem Partner Moritz Malcharek (Frankfurter RC 90) verwies er im Madison-Wettbewerb über 90 Runden die großen Favoriten und amtierenden Europameister Roger Kluge und Theo Reinhardt (beide rad-net Oßwald) auf Platz zwei. Bereits nach der dritten von 15 Wertungen lagen Augenstein/Malcharek in Führung und gaben diese bis zum Schluss nicht mehr ab. „Gefühlt waren wir im Sprint immer die Stärksten und ich hatte so viel Wumms in den Beinen, dass uns niemand wegfahren konnte“ freute sich Augenstein nach dem zweiten Titelgewinn. Dritte wurden Nicolas Zippan (RSV Königswusterhausen) und Malte Maschke (Frankfurter RV 90).

„Ich hatte die Beine meines Lebens“

Augensteins dritter Streich folgte am Sonntag im Punktefahren. In einem spannenden Rennverlauf lag er zeitweise mit dem mehrfachen Weltmeister Roger Kluge (rad-net Oswald) und World-Tour Profi Max Kanter (Moviestar) gleichauf, konnte sich aber am Ende mit einer taktisch geschickten und konstanten Leistung gegen Kluge und Kanter durchsetzen. „Ich hatte keinen Betreuer an der Bahn und auch den Sprecher kaum verstanden, deshalb kannte ich den aktuellen Punktestand nie, aber ich hatte heute die Beine meines Lebens und am Ende hat es gereicht. Ich werde erst um 1 Uhr zu Hause sein und muss in der Früh um 5.30 Uhr wieder arbeiten, aber es gibt Schlimmeres“ strahlte der dreifache Titelträger nach der Siegerehrung und darf sich nun berechtigte Hoffnungen auf internationale Einsätze in der Nationalmannschaft machen. kb