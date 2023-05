Doppelsieg für RSC-Fahrer Andreas Mayr und Moritz Augenstein

RSC augenstein-mayr-boll-holzhausen23-podium1280.jpg © Felix Janetschke

Kempten/Holzhausen - Fest im Griff hatten die Elite-Amateure des RSC AUTO BROSCH Kempten das 43. Kriterium in Holzhausen/Baden an Christi Himmelfahrt.

Nachdem sie zunächst dafür sorgten, dass der lange krankheitsbedingt ausgefallene Manuel Porzner zu notwendigen Punkten für den Klassenerhalt kam, setzten sich Andreas Mayr und Dario Rapps zusammen mit Mario Boll (Team Embrace The World Cycling) ab. Wenig später fuhr Moritz Augenstein zu ihnen auf.

Zu dritt hatten sie keine Mühe, Boll in Schach zu halten, während Steffen Greger, Jonas Schmeiser, Jan Dieteren und Manuel Porzner das Feld kontrollierten. Am Ende gewann Mayr vor Augenstein und Boll. Rapps, Porzner, Schmeiser und Greger fuhren auf die Plätze vier, fünf, sieben und neun und komplettierten den beeindruckenden RSC-Auftritt.

Sechster Saisonsieg für Gericke in Holzhausen

Hattrick für Heiko Gericke vom RSC AUTO BROISCH Kempten: Nach seinen Siegen in Ottenbach und Keltern gewann der amtierende Deutsche Straßenmeister der Masters 4 beim 43. Kriterium in Holzhausen/Baden am Vatertag sein drittes Rennen in Folge und bereits zum sechsten Mal in dieser Saison. Gericke riss mit Walter Antoni (TSV Neupotz) aus und beide überrundeten die Konkurrenz gleich zweimal. In den Wertungen war Gericke klar der Stärkere und gewann vor Antoni und Daniel Tomasi (SP Eckbolsheim).

Auch das RSC-Damenteam mischte wieder gut mit. Lisa Wiessler, Franziska Keller und Elisabeth Egerter fuhren bei den Elite-Frauen auf die Plätze acht, zehn und elf.

Motzkus und Weber düpieren die Profis in Passau

Das Nachsehen gegen Silias Motzkus und Florian Weber hatten die Profis vom Team Santic Wibatech bei deren Heimrennen um den Preis der Brauerei Hacklberg am 18. Mai in Passau. Die beiden Elite-Amateure des RSC AUTO BROSCH Kempten konterten im Rundstreckenrennen über 65km alle Attacken der zahlenmäßig überlegenen und höherklassigen Profis, wobei sich Weber aufopferungsvoll in den Dienst von Motzkus stellte. Im Schlusssprint setzte sich RSC-Neuzugang Motzkus mit wenigen Zentimetern Vorsprung gegen den Polen Bartlomiej Proc und Tim Wollenberg (beide Santic Wibatech) durch und feierte damit seinen ersten Sieg im RSC-Trikot.

Tanja Edelmann gewinnt Uphill-Rennen in Dornbirn

Tanja Edelmann vom RSC AUTO BROSCH Kempten konnte bei ihrem ersten Saisonrennen gleich ihren ersten Sieg feiern. Sie gewann das Kobel Hobel MTB-Uphill-Rennen in Dornbirn über 8,4 Kilometer und 540 Höhenmeter. So ist es für sie gelaufen: „Die ersten Kilometer ging es nur leicht ansteigend auf einer Teerstrasse. Die Männer machen vorne gleich gehörig Druck, so dass ich zu tun hatte, dran zu bleiben. Dann ging es auf Forstwegen mit teilweise steilen Rampen bis 20 Prozent Steigung weiter Richtung Ziel zur Alpe Kobel. Dabei konnte ich mich von meinen Konkurrentinnen lösen, so dass ich nach 33:33 Minuten als erste Frau über die Ziellinie fuhr. Zweite wurde die Österreicherin Melanie Geiger mit 35 Sekunden Rückstand, Dritte Theresa Höfle ebenfalls aus Österreich.“ kb