Doppelsieg für Wolfgang Zobl beim Automobilslalom des MSC Scuderia Kempten

Teilen

Der Tiroler Wolfgang Zobl vom MSC Weissenbach/Lechtal fuhr auf einem Steyr Puch Eigenbau die schnellste Gesamtzeit beim Automobilslalom des MSC Scuderia Kempten. © MSC Scuderia Kempten

Kempten - Im Kemptener Gewerbegebiet Ost in der Heisinger Straße ging es kürzlich bei schönem Sommerwetter hoch her. Der Motorsportclub Scuderia Kempten veranstaltete seinen diesjährigen Automobilslalom, diesmal als Doppelveranstaltung. Die schnellste Gesamtzeit in beiden Rennen fuhr auf einem Steyr Puch Eigenbau der Tiroler Wolfgang Zobl vom MSC Weissenbach/Lechtal. Den Damenpokal gewann jeweils Ramona Rindle auf einem Opel Kadett Coupe vom ausrichtenden Verein.

Gezwungen durch erhöhte Auflagen und Kosten vom Deutschen Motorsportverband (DMSB) wurde erstmals eine AVD-Clubslalom-Doppelveranstaltung mit verkürzter Fahrstrecke durchgeführt. Pflicht für eine Teilnahme war nach wie vor eine gültige Fahrer-Lizenz oder eine Race-Card.

Beide Slaloms zählten zur Wertung um die Münchner Slalom-Meisterschaft (AMM). Die Starterzahlen sind seit „Corona“ erheblich zurückgegangen, deshalb durften die Fahrer/-innen vier Wertungsläufe absolvieren, die dann als Rennen eins und zwei gewertet wurden.

48 Teilnehmer beim Automobilslalom in Kempten am Start

Ab 9 Uhr wurden 48 Teilnehmer aus dem Allgäu, Südbayern und auch Gäste aus Tirol vom Starter auf den flotten Parcours geschickt. Unter ihnen auch ein Fahrer U18 (Klasse SE) und drei Damen. Alle Fahrer/-innen bewiesen mit unfallfreien Fahrten ihr Können durch den „Pylonengarten“.

In allen Klassen wurde um den Sieg und die Pokalränge gekämpft, denn für Fahrfehler gab es Strafsekunden und dann war`s mit einem Sieg vorbei. In der Gruppen H und Freestyle waren unter anderem legendäre Autos wie NSU TT, verschiedene Opel Kadett, Ford Capri und der Steyr Puch zu sehen.

Acht Sekunden schneller als die Konkurrenz

In beiden Rennen kämpften Wolfgang Zobl (Klasse Freestyle) vom MSC Weissenbach (Tirol) mit seinem Steyr Puch Eigenbau und Stefan Böck (Klasse H über 1600 ccm) vom AMC Burgau auf einem Opel Kadett Coupe um die beste Gesamtzeit. Sie nahmen den weiteren Startern rund acht Sekunden ab. Letztlich entschied Wolfgang Zobl in beiden Rennen die Tagesbestzeit für sich und Stefan Böck sicherte sich in der Gruppe H die Bestzeit.

In der Gruppe G (Serienfahrzeuge) fuhr beide male der Kemptener Alexander Bock vom Porsche Club Allgäu mit seinem Porsche GT 4 die schnellste Zeit. kb

Lesen Sie auch: 17 erste Plätze für die Steptanz! Werkstatt Kempten.