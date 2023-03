Doppeltes Jubiläum: Fachberatungsstelle feiert 30-Jähriges, Frauenhaus Kempten besteht seit 40 Jahren

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Das Team der Fachberatungsstelle v.l.: Petra von Sigriz, Sonderpädagogin M.A. und Beraterin für Psychotraumatologie und Traumatherapie; Isabelle Barnsteiner, Betriebswirtin B.A.; Susanne Seidel, B.A. in Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Sozialpsychologie, und Antje Weinreich, Heilpädagogin und systemische Familientherapeutin. © privat

Kempten - Sie sind Anlaufstellen für Betroffene in Not: Die Fachberatungsstelle Frauennotruf Kempten für Betroffene sexueller Gewalt und das Frauenhaus Kempten feiern heuer 30- beziehungsweise 40-jähriges Jubiläum. Trotz Veränderungen und Meilensteinen ist eines geblieben: der Bedarf an Beratung und Unterstützung.

Ins Leben gerufen wurde dieFachberatungsstelle Frauennotruf Kempten, die unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Kempten e.V. steht, 1993. Damals sei das Team zu dritt gewesen, blickt Petra von Sigriz, Sonderpädagogin M.A. und Beraterin für Psychotraumatologie und Traumatherapie, zurück. Sie kam ein Jahr später dazu. Der Anfang sei schwierig gewesen, gerade im Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit. Die Stelle musste erst bekannt gemacht werden – vor allem für Klienten und Klientinnen.

Die telefonische Beratung habe sich dann schnell zur persönlichen Beratung hin verändert und bald darauf wurde mit der Präventionsarbeit begonnen. Angefangen wurde in den fünften und sechsten Klassen der Hauptschule. Es wurde aber schnell klar, dass früher angesetzt werden muss. Somit ging es dann auch in die Grundschulen und es wurde ein Konzept für Kindergärten entwickelt.

30 Jahre Fachberatungsstelle: Präventionsarbeit steigt an

Generell habe sich die Beratung auch durch die Zusatzqualifikationen der Mitarbeiterinnen verändert. Zudem war die Fachberatungsstelle zu Beginn ebenfalls für das Ostallgäu zuständig. „Das war ein riesiges Gebiet“, so von Sigriz. Inzwischen wurde dort eine eigene Stelle aufgebaut. Als Meilenstein sieht von Sigriz den Anstieg der Präventionsarbeit, die über die Zeit immer wichtiger wurde. Inzwischen seien sie zum Beispiel im Kreis Lindau in jeder Grundschule vertreten.

Dazu kamen über die Jahre personelle Veränderungen und zusätzliche Kolleginnen. Durch die Istanbul-Konvention, das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, gab es zudem Neuerungen, was die Fördergelder, gerade im Bereich Prävention, anbelangt.

Angebot nicht nur für Frauen

„Bei uns können sich nicht nur Frauen, sondern jede Altersgruppe und jedes Geschlecht melden“, stellt von Sigriz klar. Egal ob der Missbrauch aktuell geschehe oder in der Kindheit passiert sei. Generell können sich Erwachsene (Betroffene, Angehörige und Fachkräfte) melden, die sexuell, körperlich oder seelisch misshandelt wurden. „Auch wenn dies am Arbeitsplatz oder telefonisch geschehen ist“, wird auf der Internetseite der Einrichtung erklärt. Ebenfalls kann Kontakt aufgenommen werden, „wenn ihr Kind sexuell misshandelt wird, Sie von einer Misshandlung erfahren oder auch den Verdacht hegen“, heißt es auf der Seite weiter.

Des Weiteren sind von Sigriz und ihre Kolleginnen Ansprechpartnerinnen für Kinder und Jugendliche. Auch hier gilt die Schweigepflicht. Betroffene können ohne Angst mit den Beraterinnen über alles sprechen.

Beratung ist auf verschiedenen Wegen möglich

Der Kontakt zur Fachberatungsstelle kann bei Bedarf anonym aufgenommen werden. Wie von Sigriz erklärt, wird darauf geachtet, dass es keine langen Wartezeiten gibt und das Erstgespräch so schnell wie möglich stattfinden kann. Betroffene müssen zudem nicht alles über das Geschehene erzählen, sondern können auch über die Folgen sprechen. Die Beratung erfolgt kostenlos und ohne feste Stundenanzahl. Sie kann auch unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden. Beraten wird unter anderem persönlich, telefonisch oder per Mail.

In der Prävention bietet die Fachberatungsstelle Fortbildungen und Infoveranstaltungen für Fachkräften aus Kindergärten, Schulen und sonstigen sozialen Einrichtungen an. Was die Beratung anbelangt, hätten nach Corona die Meldungen von Betroffenen psychischer Gewalt zugenommen, berichtet von Sigriz. Nachdem die Pandemie nun größtenteils überstanden sei, würden einige dieses Thema angehen wollen. Auch hier funktioniere die Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus unproblematisch und sehr gut, so von Sigriz.

Frauenhaus Kempten feiert 40-Jähriges

Das Frauenhaus Kemptenfand seinen Anfang 1981 mit der Gründung eines Vereins (Frauen helfen Frauen e.V.). 1983 wurden dann Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und das Frauenhaus konnte eröffnen. In den Folgejahren verbesserte sich die personelle Situation. Unter anderem konnte 1987 die erste Mitarbeiterin eingestellt werden, die sich um die Beratung der Kinder kümmert. Es sei wichtig, so Jasmin Maier, die beim Frauenhaus als Sozialwirtin M.A. für die Beratung und Begleitung der Frauen sowie für das Qualitäts- und Freiwilligenmanagement zuständig ist, dass auch die Kinder eine Bezugsperson haben. 1988 zog die Einrichtung dann in ein größeres Haus um.

Jasmin Maier vom Frauenhaus in Kempten. © privat

Mit den Jahren hätte sich gesetzlich viel verändert und die Rechte der Frauen hätten sich entwickelt, erklärt Maier. So zum Beispiel durch die Istanbul-Konvention, die in Deutschland 2018 in Kraft trat. Durch die verbesserte Personalsituation war es 2020 möglich, von fünf Plätzen für Frauen auf sieben zu erweitern. 2023 kam ein weiterer Platz dazu. Dies habe durch die vielen Umbaumaßnahmen realisiert werden können, sagte Maier. Unter anderem gebe es jetzt einzelne Büros, in denen mehr Ruhe für die Beratungen herrscht. Insgesamt sind aktuell beim Frauenhaus fünf hauptamtliche Mitarbeiterinnen tätig, darunter eine Erzieherin und eine Sozialpädagogin für die Kinder.

Viele Aufnahmeanfragen

Die Menge der Anfragen sei gerade sehr hoch, berichtet Maier. 2022 konnte 96 Aufnahmeanfragen nicht nachgekommen werden. In diesen Fällen wird versucht, die Frauen in anderen Frauenhäusern oder im privaten Umfeld unterzubringen, erklärt Maier. Losgelöst davon bietet die Einrichtung aber immer eine Beratung an. Für die Frauen, die nicht aufgenommen werden können, sei das natürlich schlimm, bedauert Maier. Die Problematik hänge eng mit dem Wohnungsmarkt zusammen. So kommt es vor, dass Frauen nach einer Akutsituation wieder startklar für ein selbstbestimmtes Leben wären, jedoch keine bezahlbare Wohnung finden und das Frauenhaus somit nicht verlassen können. „Das bedeutet für uns, dass Frauen hier warten und andere nicht einziehen können“, sagt Maier. Das sei für alle Beteiligten frustrierend.

Neben einer Unterkunft bieten Maier und ihre Kolleginnen den Betroffenen auch Unterstützung bei Terminen und der Kinderbetreuung an – zum Beispiel wenn die Wartezeit auf einen Kitaplatz überbrückt werden muss.

40 Jahre Frauenhaus Kempten: Autonomie besonders wichtig

Besonders wichtig ist es für die Einrichtung laut Maier, dass es sich um ein autonomes Frauenhaus handelt. Somit gebe es auch keine hierarchischen Strukturen. Die Türen sind auch für Frauen offen, die in einer tagessatzfinanzierten Einrichtung nicht unterkommen würden. „Wir können Frauen aufnehmen, die sonst durch das Raster fallen“, bekräftigt Maier die Bedeutung der Autonomie.

Eigentlich sei das Frauenhaus mit dem Gedanken gegründet worden, dass eine solche Einrichtung hoffentlich irgendwann nicht mehr notwendig wäre, resümiert Maier. Die Nachfrage ist aber nach wie vor hoch. „Der Bedarf ist auch nach 40 Jahren noch da“, stellt Maier fest. Daher müsse noch mehr politische Arbeit geleistet, das Thema noch weiter in die Gesellschaft getragen und die gute Vernetzung fortgeführt werden – „damit es für Kinder und Frauen gute Veränderungen gibt.“

Was die Jubiläumsveranstaltungen anbelangt, hofft Maier auf eine hohe Beteiligung am BSG-Benefizlauf für das Frauenhaus. Zehn Prozent des Haushalts muss die Einrichtung nämlich selbst deklarieren.

Veranstaltungen zum Jubiläum

23. April Seitz Laufsporttag Kempten: BSG-Benefizlauf für das Frauenhaus Kempten, Innenstadt Kempten;

12. Juni bis 1. Juli Ausstellung „Gewalt LOSwerden“ des Frauenhauses im Einkaufszentrum Forum, August-Fischer-Platz 1

29. bis 30. Juni „Von schönen Prinzessinnen und coolen Kämpfern“: Kostenfreie Fortbildung für pädagogische Fachkräfte von Dr. Maya Götz und Informationsabend für Interessierte am 29. Juni um 19 Uhr

15. Juli Fachtagung „Hinschauen & Handeln – Fachtag gegen geschlechtsspezif ische Gewalt“.

10. Oktober bis 9. November Interaktive Ausstellung „Echt krass“ unter der Kampagne „Leben statt schweben“ für Jugendliche ab 15 im Theater, Theaterstraße 4