Dorr Unternehmensgruppe spendet an Kemptener Einrichtungen — Das soll mit dem Geld passieren

(V.l.n.r.) Marion Fuchs, Leitung Offene Ganztagsschule am Hildegardis-Gymnasium, Brita Dorr, Geschäftsführende Gesellschafterin, Prof. Dr. Johannes Steinbrunn, Vorstandsvorsitzender Förderverein „Kempten – unsere Schule in Äthiopien“, Daniela Harmeling, Leiterin der Ganztagsbetreuung an der Grundschule Kottern-Eich, Oberbürgermeister Thomas Kiechle, Kaija Klug vom Kari.Tanzhaus, Iris Dorr, Gesellschafterin, Elke Kunze, Abteilungsleiterin REHA-Sportgruppe, TSV Kottern-St. Mang. © Lena Fuhrmann

Kempten – Die Dorr-Schwestern spenden 5.000 Euro an Kemptener Schulen und Vereine. Auch nach Äthiopien wird davon etwas fließen.

Schon seit vielen Jahren spendet die Unternehmensgruppe Dorr an Einrichtungen, Initiativen und Vereine im Allgäu. „Eine wunderbare Tradition“ nannte dies OB Thomas Kiechle bei der Spendenübergabe von insgesamt 5.000 Euro vergangene Woche. Jeweils 1.000 Euro gingen an das Hildegardis-Gymnasium, die Grundschule Kottern, den TSV Kottern, das Kari.Tanzhaus und den Förderverein „Kempten – unsere Schule in Äthiopien“.

„Gemeinschaft und Zusammenhalt in einer großen Vielfalt, das ist Stadt“, sagte OB Kiechle. Die „Verstetigung“ der Spendentradition mit den Dorr-Schwestern Brita und Irisnannte er „sehr sehr schön“.



Brita Dorr, geschäftsführende Gesellschafterin der Dorr Unternehmensgruppe, betonte, dass man gerade die „kleinen Sachen“ unterstützen wolle, die nicht so leicht wie große Hilfsorganisationen durch ihre Bekanntheit an Spenden herankämen oder, wie Kiechle es zuvor ausgedrückt hatte: „durch das Raster fallen“. Die Projekte würden von der Stadt ausgewählt.



Lego-Tisch für Grundschule Kottern

Die Grundschule Kottern-Eich darf sich über einen Bau- und Konstruktionstisch sowie eine Lego-Grundausstattung für die Ganztagsbetreuung freuen.

Daniela Harmeling, Leiterin der Ganztagsbetreuung der Grundschule Kottern-Eich machte deutlich, warum ein zweiter Lego-Tisch dringend benötigt werde. Ab September würde man sich über 100 Kinder in der Ganztagsbetreuung der Grundschule kümmern und „der Run aufs Lego“ sei riesengroß. Viele Kinder mit Migrationshintergrund hätten zuhause kein Lego, auch weil die beliebten Steine nicht gerade billig seien, umso wichtiger, dass die Kinder in der Nachmittagsbetreuung bauen und konstruieren könnten.



Speedhockey-Tisch für Hildegardis-Gymnasium

Um die Nachmittagsbetreuung und einen Tisch ging es auch bei der Bewerbung des Hildegardis-Gymnasiums. Marion Fuchs, Leiterin der dortigen Offenen Ganztagsschule berichtete, dass täglich 50 bis 75 Schülerinnen und Schüler betreut würden. Bei der Zusage der Spende für den interaktiven Speedhockey-Tisch wären die Jugendlichen vor Freude in die Luft gesprungen. Das zu hören, freute auch die „ehemalige Hilde-Mädchen“ Brita und Iris Dorr.

Defibrillator für TSV Kottern

Ein ganz anderes Gerät hatte sich der TSV Kottern gewünscht: Nämlich einen Defibrillator! In der Herzsportgruppe trainieren dort Personen, die nach Herzproblemen einen niedrigen Leistungsgrad haben. Für eine solche Reha-Sportgruppe gebe es allerdings hohe rechtliche Vorgaben, erklärte Marlen Mazur, die Abteilungsleiterin der Gruppe. Unter anderem müsste ein Defibrillator in der Halle sein. Dieser koste aber um die 1.200 Euro. Durch das Spendengeld kann die Herzsportgruppe nun weiterbestehen.



Kari.Tanzhaus, auch Ausbildungsschule, wird mit den 1.000 Euro einer jungen Tänzerin die zweijährige tanzpädagogische Ausbildung ermöglichen, freute sich Kaija Klug.



Schule in Äthiopien

Und der im Februar 2022 ins Leben gerufene Förderverein „Kempten – unsere Schule in Äthiopien“ wird mit der Spende – Nomen est Omen – den Bau eines Schulgebäudes in Echege Gelila unterstützen, wo über 80 Prozent der Menschen Analphabeten sind. Die Idee sei durch einen Äthiopischen Doktoranden aus diesem Dorf entstanden, den der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Prof. Dr. Johannes Steinbrunn, betreut hatte. Eine Herzensangelegenheit für den Allgäuer Professor, der selber an der Universität Hawassa in Äthiopien gelehrt hat u