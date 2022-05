Dota aus Berlin bringt Stadttheater Kempten zum Tanzen

Dota (Dorothea) Kehr, Alex Binder, Bassist und Jan Rohrbach, Gitarrist im Stadttheater Kempten. © Lena Fuhrmann

Kempten – Endlich wieder Konzerte: Die Band DOTA präsentierte ihr neues Album „Wir rufen dich, Galaktika“ im Stadttheater Kempten.

Vergangenen Donnerstag wurde im Stadttheater Kempten mal wieder getanzt. Aber nicht auf der Bühne, sondern im Zuschauerraum. Die Singer-Songwriterin Dota Kehr und ihre Bandkollegen aus Berlin heizten dem Publikum mit ihrem neuen Album „Wir rufen dich, Galaktika“ ein. Spätestens bei der Zugabe verließ auch das letzte Gesäß seine komfortable Position auf dem Polstersitz, schwang sich in die Luft und wackelte zum Takt mit. Zeit wurde es!

Vorprogramm: Stefan Ebert

Der Abend begann mit Stefan Ebert. Der knuffige Singer-Songwriter aus Mannheim mit der E-Gitarre gab stimmgewaltig und mit komödiantischem Talent eine Handvoll Songs zum Besten. Beim dritten Lied mit „Humpa-Humpa-Rhythmus“ , wie er sagte, durfte das Publikum bereits als Chor agieren und auf Zeichen mitsingen.

Wohlwollend lauschten die Dota-Fans dem sympathischen Sänger, der nicht minder kluge Texte vortrug als die Kollegin aus Berlin, deren Voract er war. Gut aufgewärmt und eingegroovt übernahm die Band Dota das musikhungrige gut gefüllte Stadttheater und startete mit Texten zum Mitdenken, wie man sie von Dota Kehr gewohnt ist.



Dota (Dorothea) Kehr und Alex Binder, Bassist im Stadttheater Kempten. © Lena Fuhrmann

„Wir rufen dich, Galaktika“

Feinsinnig analysiert Dota auf ihrem achten Album die Vielschichtigkeit unserer Realität zwischen Hoffnung und Ausweglosigkeit, macht den Klimawandel immer wieder zum Thema und blickt selbstkritisch auf ihr eigenes Handeln.

Und so war der erste Teil des Abends noch ein Zuhör-Konzert. In den Sitzreihen nickende Köpfe bei Textzeilen wie: „Ich habe eingekauft und gegessen, alles, was mir schmeckt, Ich bin leider schuld, Ich hab‘ dabei all meine Recherchen vergessen.“ Die Zuhörer hingen an Dotas Lippen, folgten jedem Wort ihrer glasklaren Stimme. Beim Lied „Fotosynthese“ wurde das rhythmische Köpfenicken mehr, eine junge Frau sprang auf und tanzte am Rand und beim Refrain wurde mitgesungen: Fotosyntheeseee.



Dota Kehr: „Niemand muss wie Gerhard Schröder sein“

Kurz vor der Pause wurde es politisch, und akustisch, denn die Band verließ die Bühne, nur Dota Kehr und ihre Akustikgitarre blieben zurück. Ein Friedenslied wurde vorgetragen, danach langer, fester Applaus. Es folgte ein „Hasslied“ auf Gerhard Schröder, in dem der ehemalige deutsche Bundeskanzler ein „Arschgesicht“ genannt wird. Pfiffe und Gejohle. Dann war Pause.



Janis Görlich am Schlagzeug

Im zweiten Teil des Konzerts stellte dann die Band ihr musikalisches Können unter Beweis. Eindrucksvoll die Arrangements von Janis Görlich am Schlagzeug: Der Jazz-Musiker beherrscht nicht nur die Drums, sondern auch jedes andere Hilfsmittel, das sich zum erzeugen von Rhythmus eignet.

Dota Kehr an der Akustikgitarre

Zusammen mit Patrick Reising am Keyboard, Jan Rohrbach an der E-Gitarre und Alex Binder am Bass entstand so der poppig-jazzige hauptstadttypische Elektro-Vibe. Dota Kehr legte die Akustikgitarre ab, um ein „Tanzlied“ zu performen und Gitarrist und Bassist wechselten ab und an die Rollen. Die hervorragende Akustik im Stadttheater, die auch der Band nicht verborgen blieb, leistete das Übrige.

Während das Publikum angesichts der tanzbaren Klänge mehr und mehr zum Leben erwachte, blieben die männlichen Bandmitglieder auf ihre Instrumente fokussiert, schauten kaum auf und tauschten auch gegenseitig nur wenige Blicke aus. Erst als beim Lied „Bademeister*in“ in der vierten Reihe ein Handtuch hochgehalten und geschwenkt wurde, huschte zumindest dem Schlagzeuger ein Lächeln über die Lippen.

Band Dota gibt fünf Zugaben

Bei „wir rufen dich, Galaktika“ durfte das Publikum noch einmal als Chor mitsingen. Beim letzten Lied war dann Sitztanzen angesagt. Als es mit einem Tusch endete, gab es stehende Ovationen und augenblickliche rufe nach einer „Zugabe“. Diese folgte prompt und dann noch eine, und noch eine – fünf Stück an der Zahl.

Auch Stefan Ebert durfte noch einmal mit auf die Bühne zurückkehren. Für die 42-jährige Dota Kehr und ihre Bandkollegen ein voller Erfolg, genauso wie für das im Mittel ebenso alte Publikum.