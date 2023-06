Drei Titel, einmal Silber und fünfmal Bronze beim Internationalen Nicki-Cup in Höchst

Von: Melanie Weidle

Teilen

(v.l.) Jonah Grillinger, Trainerin Katharina Morgenstern, Theo Zanker, Domenik Canci, Mia Morgenstern, Trainerin Sarah Hehl und Fabienne Canci freuen sich über die Erfolge beim Internationalen Nicki-Cup in Höchst. © Karate Dojo Kempten

Kempten/Höchst – Mit aufgrund der Pfingstferien nur sieben Wettkämpferinnen und Wettkämpfern nahm das 1. Kemptener Karate Dojo im TV Kempten am vergangenen Samstag am Internationalen Nicki-Cup in Höchst bei Bregenz teil. Und die Ausbeute kann sich sehen lassen: Drei Titel, eine Silber- und fünf Bronzemedaillen standen am Ende zu Buche.

Im Kata (Scheinkampf) Einzel wussten Fabienne Canci (10), Theo Zanker (13) und Mia Morgenstern (15) zu überzeugen. Sie zeigten in ihren jeweiligen Kategorien allesamt starke Katas und standen am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest.

Bis ins Finale schaffte es auch Domenik Canci (14) im Kata Einzel. Er durfte sich am Ende über die Silbermedaille freuen.

Gute Katas zeigte auch Julia Wegmann (9). Sie musste sich nach einem Sieg zum Auftakt jedoch geschlagen geben.

Fünfmal Platz drei für die Kemptener Karatekas im Kumite

Im Kumite (Freikampf) hatten die Kemptener an diesem Tag ein Abo auf den dritten Platz. Nachdem sich alle in ihren Halbfinalkämpfen knapp oder unglücklich geschlagen geben mussten, ließen sie im Kampf um Platz drei nichts mehr anbrennen. So gab es in ihren Alters- und Gewichtsklassen Bronze für Fabienne Canci, Jonah Grillinger (11), Theo Zanker, Domenik Canci und Lorenz Bechteler (15).

Lesen Sie auch: Medaillenregen für Karatekas des TV Kempten