Dreist: Mann prellt mehrmals die Zeche in Kempten

Erst ließ er es sich schmecken, dann prellte er die Zeche. © Symbolfoto: stetsik/Panthermedia

Kempten - Zweimal hat es der Mann schon getan. Am Ostermontag und am 6. Mai hat er in einer Gaststätte am Stiftsplatz gespeist, ohne zu bezahlen. Die Methode war denkbar simpel.

Der Mann hatte vorgegeben, das Lokal kurzzeitig zum Rauchen zu verlassen und sich dann zu Fuß in Richtung Pfeilergraben entfernt. Zeugen beschreiben ihn laut Polizeimeldung als 180 Zentimeter groß mit mittelbraunen, kurzen Haaren. Außerdem trage er keinen Bart. Der Täter habe eine auffällige Zahnlücke und einen nicht näher definierten Akzent in der Aussprache gehabt.

Die Polizeiinspektion Kempten ermittelt wegen Betrugs und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0831/9909-2140. (PI Kempten)