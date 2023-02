Drogenhandel: Polizei durchsucht zwölf Gebäude im Raum Kempten und Memmingen

Die Polizeibeamten sind bei den Durchsuchungen fündig geworden. © Bildagentur PantherMedia / jarino

Kempten/Memmingen - Viele Mobiltelefone, Datenträger und Betäubungsmittel fand die Polizei bei Durchsuchungen im Raum Kempten und Memmingen Ende Januar.

Seit Ende des Jahres 2022 ermittelt die Kriminalpolizei aufgrund des Verdachts des verbotenen Handels mit Betäubungsmittel gegen insgesamt neun Beschuldigte im Alter von 22 bis 43 Jahre im Raum Kempten und Memmingen. Bereits am Dienstag, 24. Januar, sowie am Mittwoch, 1. Februar durchsuchte die Kriminalpolizei mit Unterstützung der Polizeiinspektion Kempten, der Bereitschaftspolizei und der Zentralen Einsatzdienste Kempten in den Bereichen Memmingen und Kempten insgesamt zwölf Wohn- und Gewerbeobjekte nach Betäubungsmitteln.

Dabei stellten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel im niedrigen zweistelligen Grammbereich sowie eine Vielzahl an Mobiltelefonen und Datenträgern sicher. Des Weiteren fanden die Beamten zwei PTB-Waffen und stellten diese gefahrenabwehrend sicher. Bei einem Beschuldigten beschlagnahmten sie ein verbotenes Butterfly-Messer und bringen hier einen Verstoß nach dem Waffengesetz zur Anzeige. Die weiteren Ermittlungen werden laut Polizeimeldung von der Kriminalpolizei geführt und dauern an. (KPI/Z Neu-Ulm).