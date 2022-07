Dropkick Murphys bringen Kempten zum beben

Von: Susanne Lüderitz

Ein perfekter Sommerabend für viele Fans: Am Samstag brachten die Dropkick Murphys Irish-Punk-Stimmung auf den Kemptener Hildegardplatz. © Lüderitz

Kempten - Ein akustisches Erdbeben erschütterte am gestrigen Samstagabend die Kemptener Innenstadt. Die Dropkick Murphys aus Quincy, Massachusetts rockten beim Open-Air-Konzert den Hildegardplatz.

Rund 4.000 Fans des gepflegten Irish Folk, Punk und Rock waren nach Kempten gepilgert, um das Sommernachts-Spektakel vor der Sankt-Lorenz-Basilika zu genießen. Nach dem Warm-Up mit zwei Vorbands starteten die Murphys gleich mit den bekannten polternden Hämmern „The State of Massachusetts“, „I‘m Shipping Up to Boston“ oder „The Boys are Back“. Der satte Sound von Akkordeon, Dudelsack, E-Gitarren, Flöten, Banjos, des treibenden Schlagzeugs und der groben Stimme von Sänger und Gitarrist Ken Casey erfüllten die laue Abendluft und brachten gute Laune. Die „Wilden“ vor der Bühne ließen sich nicht bitten und pogten, was das Zeug hielt.

Das Alter der meisten der oft schwarz gekleideten, manchmal schottenberockten und schieberbemützten Fans lag bei 40 bis 50 Jahren. Deren Kondition beeindruckte auch Sänger Casey. Er teilte immer wieder Menge für die „Wall of Death“ oder deutete mit einer kreisenden Handbewegung an, dass jetzt im Kreis gehüpft werde. Gerne ging er zu den Fans und berührte deren Hände.

Auch neue, folkigere Lieder wie „Two 6‘s Upside Down”, das geprägt ist von den vier zum Einsatz kommenden Rhythmus-Gitarren, brachten Stimmung auf den Platz. Am Ende sangen und wiegten sich alle zu den bekannten Pub-Hymnen wie „Rose Tattoo“ oder „Kiss me, I‘m ...faced“. Dass auch „TNT“ von AC/DC auf der Setlist stand, fanden die Fans „lustig“ und „gelungen“. Zu einem Handgemenge führte dagegen beinahe der zeitweise auf sich warten lassende Biernachschub.

