Durach: Großbrand einer Lagerhalle - Löscharbeiten dauern an

Durach - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Großbrand in einer Lagerhalle. Die Löscharbeiten dauern an. Die Polizei weist daraufhin, bis auf weiteres die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Am Dienstag gegen 2.45 Uhr brach in einer Lagerhalle in Durach/ Oberkottern ein Feuer aus. Die umliegenden Feuerwehren sind mit rund 150 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Aufgrund der Rauchentwicklung weist die Polizei auch mit Radiodurchsagen darauf hin, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach derzeitigem Stand wurden durch das Brandgeschehen zwei Personen verletzt. Diese befinden sich aufgrund einer Rauchgasintoxikation in medizinischer Behandlung.

Durach: Großbrand einer Lagerhalle - Wohnhäuser der umliegenden Straßen geräumt

Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden gegen 3 Uhr die Wohnhäuser der umliegenden Straßen um den Brandort geräumt. Die Anwohner wurden in Räumlichkeiten untergebracht und betreut. Gegen 4.50 Uhr konnte ein Großteil der Anwohner wieder in ihre Häuser zurück.

Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Schätzungen im Millionenbereich.

Derzeit sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr, 38 Kräfte des Rettungsdienstes und rund 20 Polizeibeamte vor Ort. Der Kriminaldauerdienst hat die ersten Ermittlungen übernommen und vor Ort an das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten übergeben. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.