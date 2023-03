Eckhard Rieper löst Margarete Gradmann als Vorsitzende der Freunde Kemptener Museen ab

Teilen

Margarete Gradmann gibt nach 22 Jahren den fkm-Vorsitz ab. Einstimmig wurde Eckhard Reiper als Nachfolger gewählt. © Brock

Kempten – „Nach 22 Jahren gebe ich den Vorsitz des Vereins nun gern in andere Hände. Die Arbeit hat mir überwiegend Freude gemacht“, so die 86-jährige Margarete Gradmann bei der Vollversammlung der Freunde Kemptener Museen (fkm).

Ihr einstimmig gewählter Nachfolger, der Architekt und Stadtplaner im Ruhestand Eckhard Rieper, bescheinigte ihr in seiner Laudatio, dem Verein mit unendlichem Fleiß aufopferungsvoll gedient zu haben - auch manchmal mit deutlichen Worten nach innen und außen. Dafür wurde Gradmann die Ehrenmitgliedschaft des Vereins angeboten.

Im Jahresrückblick verwies die bisherige Vorsitzende auf das Programm des Vereins, das nach pandemiebedingten Ausfällen nun wieder mit guten Referentinnen und Referenten für die monatlichen Sonntagsvorträge bestückt ist. In der Geschäftsstelle am kleinen Kornhausplatz werden ca. 2000 Kunstwerke in fünf Grafikschränken aufbewahrt. Der Verein sammelt für die Stadt Kempten – aber nur Werke Allgäuer Künstlerinnen und Künstler oder mit Bezug zum Allgäu - und verkauft nichts. „Statt eine Putzkraft zu bezahlen, habe ich selber zu Besen und Lappen gegriffen und vom gesparten Geld lieber Kunstwerke erworben. Ich danke dem Vorstand, der mich einfach machen ließ“, so Gradmann schmunzelnd.

Neuer Vorsitzender bei Freunde der Kemptener Museen: Ergebnisse der Wahl

Kassenverwalter Peter Baldauf trug die relevanten Zahlen mündlich vor. So wurde bei einem aktuellen Kassenstand von 92.182 Euro im vergangenen Jahr für 9.000 Euro Kunstwerke angeschafft. Derzeit sind 298 Personen Mitglieder des Vereins. Die Leiterin der Kemptner Museen, Christine Müller Horn, informierte über die aktuellen und geplanten Ausstellungen und Aktivitäten der Museen. 2023 steht das Thema Inklusion im Mittelpunkt. Deshalb werden die Allgäuer Weltläden eingeladen, über Fast Fashion und Fair Fashion zu berichten, wird der Sozialdienst muslimischer Frauen den Spuren muslimischer Menschen in Kempten nachgehen, eine Eiszeitausstellung ausgeliehen, dazu ein Allgäu-Teil erarbeitet, und im Juli ein Römerfest stattfinden.

Die Ergebnisse der Neuwahl: Eckhard Rieper, 1. Vorsitzender, Helmut Domnik, 2. Vorsitzender, Cornelia Bodenstab, Beisitzerin, Christine Müller Horn, Beisitzerin. Willibald Herman und Peter Baldauf bleiben in ihren Ämtern als Schriftführer bzw. Kassenverwalter. Alle haben eine intensive Mitarbeit versprochen, um Kemptens kulturelle Szene zu stärken. Sie wollen mit den Institutionen zusammenarbeiten, auf die Schulen zugehen, museumspädagogische Projekte ergänzen und gut mit den Mitgliedern kommunizieren.

Oberbürgermeister Thomas Kiechle zeigt Margarete Gradmann seine Wertschätzung

Oberbürgermeister Thomas Kiechle wertete den Abend als gelungenes Signal für die kommenden Jahre. Der fkm trage bereits seit 35 Jahren Verantwortung für das kulturelle Erbe der Stadt – eine vornehme Aufgabe, so der OB. Seine hohe Wertschätzung von Margarete Gradmann drückte er durch die Verleihung der Rathausmedaille in Silber aus. Orchideen! Sekt! ein Bildband über Hinterglasmalerei! Applaus! – Gradmann war überrascht und gerührt. Sie wird dem Verein nicht untreu werden, vielmehr bei Veranstaltungen entspannt im Publikum sitzen. „A bisle was wirsch schon no mache!“ vermutete ein Teilnehmer dieser Vollversammlung wohl zurecht.