Ein Auftritt am Kemptener Jazzfrühling 2023 hielt den Erwartungen nicht stand

Von: Christine Tröger

Cassie Kinoshi, der Kopf von Seed © Tröger

Kempten – Gefunkt hat es nicht zwischen dem Publikum und der Band Seed am Kemptener Jazzfrühling 2023.

Der Auftritt der extra aus England angereisten Formation Seed hielt den Erwartungen nicht stand. Es lag weniger am Können der einzelnen Musikerinnen und Musiker um Bandleaderin Cassie Konoshi. Aber die Truppe wirkte weitgehend lustlos und so sprang der Funke nicht über. Mit Müh und Not konnte sich das durchaus motivierte Publikum noch eine einzige Zugabe erklatschen. Dann gingen die Lichter – nein, nicht aus, sondern an, um den Leuten den Weg zu draußen zu weisen.

Seed – die ganze Band © Tröger

Die band Seed am Kemptener Jazzfrühling. © Tröger

