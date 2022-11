Wie sicher ist die Versorgung mit Trinkwasser in Kempten?

Von: Martina Ahr

Die Schaltzentrale im KKU: Hier wird frisches Trinkwasser im Stadtgebiet verteilt. © Ahr

Ein Besuch beim Kemptener Kommunalunternehmen gibt Entwarnung.

Energieengpässe, Stromausfälle, Notfallrationen: Es geistern derzeit viele dieser Schlagworte durchs Stadtgespräch. Müssen wir uns angesichts des anstehenden Winters wirklich um das Trinkwasser sorgen? Ein Besuch beim Kemptener Kommunalunternehmen (KKU) klärt auf. Kempten deckt 80 Prozent des Wasserbedarfs durch den Fernwasserverband Oberallgäu, erklärt Christian Lakeberg, technischer Leiter. Zwei Leitungen sind es, die das Wasser aus Richtung Burgberg ins Stadtgebiet bringen – dabei geht es immer bergab. Pumpen sind für den Weg nicht nötig. Das bedeutet auch: Das Risiko, Wasser mangels Energie nicht in die Stadt pumpen zu können, entfällt. Die übrigen 20 Prozent „Eigenanteil“ kommen aus Gewinnungsanlagen in Leubas und Fleschützen bei Börwang. Im freien Gefälle geht es von Fleschützen aus in den Hochbehälter in Lenzfried.

Nur das Wasser aus Leubas muss mit einer Pumpe in den Hochbehälter gebracht werden. Sollte die Fernwasserversorgung zum Beispiel wegen eines Rohrdefekts ausfallen, kann mit den beiden Anlagen in Leubas und Fleschützen trotzdem eine Notversorgung aufrecht gehalten werden. Außerdem hat Kempten noch einen Trumpf, der dann ausgespielt werden kann. In Burgratz befindet sich eine Gewinnungsanlage, die im Falle der Notversorgung eingesetzt werden kann. Und wie wird das Wasser innerhalb des Stadtgebiets verteilt? Hier gibt es eine ausgeklügelte Strategie, um das Gefälle auszunutzen. Das gesamte Gebiet ist in Zonen aufgeteilt – nach Höhe gestaffelt. Wasser, das über die Ferneitungen nach Kempten kommt, wird von den höheren zu den niedrigeren Lagen verteilt. Je nach Bedarf können die Wasserkontingente so verschoben werden. Und: „Bis auf sehr wenige Ausnahmen geht das ohne Strom.“ Und mittels Notstromaggregaten kann Wasser auch im Falle eines Blackouts wieder in höher gelegene Zonen „hochgepumpt“ werden.

So sieht es im Inneren des Hochbehälters auf der Ludwigshöhe aus. © Ahr

Sollte es zum Blackout kommen, steht der Notstromaggregat beim Hochbehälter auf der Ludwigshöhe zum Einsatz bereit. © Ahr

Auf der Homepage des KKU (www. kku-kempten.de) kann man sich die einzelnen Zonen ansehen. Für das gesamte Stadtgebiet kommen so über 250 Kilometer an Leitungen zusammen. Klar, dass bei der Menge auch immer wieder ein Defekt auftritt. Dafür ist das KKU aber immer im Einsatz – notfalls auch mit akkubetriebenen Funkgeräten, um Umschichtungen der Wasserwege zu koordinieren. Das geht in der Regel schnell. Im schlimmsten Fall kann es also zu einem Ausfall von wenigen Stunden kommen. Für einen solchen Fall jede Menge Wasser zu bunkern, lohnt also nicht. Ein paar Flaschen Trinkwasser um eine kurze Zeit zu überstehen, sollte laut KKU genügen. Trotzdem gibt es Pläne für verschiedene Szenarien, die auch geprobt werden. „Wir zählen zur kritischen Infrastruktur“, sagt Lakeberg. Deshalb gibt es gesetzliche Vorgaben, sich gegenüber verschiedenen Risiken und Anfälligkeiten abzusichern. Finanziert wird das Ganze übrigens über die Wassergebühren, die die Kemptener und Kemptenerinnen ans KKU bezahlen.