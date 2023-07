Ein Boxring im Festzelt - Kemptener Athleten beim Tänzelfest-Kampf

Von: Susanne Lüderitz

Teilen

Traten beim Tänzelfest-Boxen in Kaufbeuren an: Alina Zoll, Konstantin Blum, Robert Virt, Daniel Virt, Jan Hudousek und Luka Vug. © privat

Kempten - Beim traditionellen Tänzeltfest-Boxen in Kaufbeuren standen vier Kemptener Boxer in dem Ring.

Konstantin Blum war als erster im Ring. Er kämpfte gegen Franz Holzapfel vom PSV Augsburg. Blum hat nichts anbrennen lassen und gewann den Kampf klar nach Punkten.

Luka Vug von TV Kempten bekam es mit einem Boxer aus Estland zu tun. Durch seine gute Distanz, Gefühl und lange Reichweite gewann er den Kampf sicher, ebenfalls nach Punkten.

Daniel Virt versus Azemi Alban von BC Haan Augsburg: In diesem Kampf ging es hart zur Sache. Azemi Alban ist schwäbischer Meister in der Klasse bis 60 Kilogramm und Daniel Virt schwäbischer Meister bis 57 Kilogramm. Daniel Virt setzte mehrere klare Treffer in allen drei Runden und gewann den Kampf klar nach Punkten.

Im Superschwergewicht 92+ boxte Jan Hudousek gegen Bence Vencepal aus Neuötting. Es war ein schwerer Kampf für Hudousek, da der Gegner sehr beweglich für die Gewichtsklasse war. Durch viele Körpertreffer und gute Technik gewann Hudousek aber schließlich 2:1 nach Punkten.

Alina Zoll (Trainerin) betreute alle vier Kämpfer in der Ecke.