Ein erstes Zwischenfazit zum Kemptener Jazzfrühling 2023

Kempten – Auf dem Kemptener Jazzfrühling 2023 waren bisher vielversprechender Nachwuchs, ausgefeilte Neuausrichtungen, nicht genutztes Potential und spannende Entdeckungen zu hören.

Wollten die Veranstalter diesmal etwas anders machen? Am Samstagmittag gab es zunächst die bewährte Open-Air-Eröffnung am Rathausplatz mit einem brillanten Landes-Jugend-Jazz-Orchester unter Harald Rüschenbaum. Jazzmusik wird nicht untergehen mit einem so talentierten Nachwuchs. Aber abends, beim ersten Hauptkonzert des diesjährigen Kemptener Jazzfrühlings im Stadttheater bietet sich der Vergleich mit dem letzten Jahr an, als ein glänzend auftretendes Avashi Cohen Trio beim Eröffnungskonzert das Publikum verzaubert hatte. Diesmal, nach einer sehr kurzen Begrüßung durch die Dritte Bürgermeisterin Kemptens, Erna-Kathrein Groll, eine knapp angekündigte zehnköpfige Band aus London, von der Programmmacher Josef Ego selbst sagte, es wundere ihn nicht, dass diese Band niemand kenne.

Man war auf den Text des Programmhefts angewiesen, der führte aber auf die falsche Fährte. Die Musik, in die man nach den ersten drei Stücken hineingeschnuppert hatte, deutete in keine besondere Richtung des Musikglobus. Wenn zehn Jazzmusikerinnen und Musiker zusammenspielen, die sich im kulturellen Melting Pot London gefunden haben und ihre Instrumente beherrschen, dann klingt das vermutlich immer so, wie es am Samstagabend geklungen hat: einigermaßen interessant, mit schönen solistischen Einzelstellen, ein bisschen laut (bei zehn Instrumenten kein Wunder). Vorausgesetzt die Band spielt nicht schon hundert Jahre zusammen oder hat keinen kreativen Kopf mit einer besonderen Idee! Dass genau dies nicht der Fall war, zeigte sich im weiteren Verlauf des enttäuschend kurzen Auftritts.

Keine Funken und neue Töne auf dem Kemptener Jazzfrühling 2023

Zunächst nervte der permanent Vollgas spielende Schlagzeuger, weil er obendrein viel zu laut ausgesteuert war, was sich später besserte. Dann zeigte sich bei mehr oder weniger kurzen solistischen Ausflügen des Bassisten, des Gitarristen, des Pianisten und einiger Bläser, dass durchaus Potential in der Band steckte. Einzig, den tollen Einfall von Bandleaderin Cassie Kinoshi, der ihr Bandprojekt SEED mit einem Alleinstellungsmerkmal versehen hätte, vermisste man. Ihre unterkühlten Anmoderationen unterstrichen den zwiespältigen Gesamteindruck. War es dann ein Wunder, dass der Funke nicht übersprang? Diesmal lag es definitiv nicht am Kemptener Publikum.

Marius Neset kennen die Kemptener Jazzfans von diversen Auftritten bei vergangenen Jazzfrühlingsfestivals als Neutöner und Avantgardisten. Wenn er neben seinen eigenen Projekten als Sideman in der Band von Arild Andersen spielt, dann zeigt er am Tenor- und Sopransaxofon ein ganz neues Gesicht. In der Tradition des klassischen europäischen Jazz fügt er sich mit seinen Solos versiert in den ausgefeilten Wohlklang der restlichen Band.

Eloquent, geschwätzig und eine geballte Ladung Jazz

Bandleader Arild Andersen am Kontrabass hatte schon in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in der Band des wohl berühmtesten norwegischen Saxofonisten, Jan Garbarek, mitgemacht. Später spielte er dann bei verschiedenen Amerikaaufenthalten mit einer geballten Ladung amerikanischer Jazzgrößen und entwickelte sein reiches Jazzleben lang den Sound, der auch sein Konzert am Sonntagabend im TheaterOben zu einem besonderen Vergnügen machte. Quicklebendig und präsent zelebrierte er sein warmes und gesangliches Bassspiel, das immer den richtigen Ton traf.

Schlagzeuger Hakon Mjaset Johansen steuerte ein dichtes und einfallsreiches Schlagzeug bei, sein Spiel verglichen mit dem des Schlagzeugers der Londoner Band vom Tag zuvor ist am besten beschrieben mit dem Unterschied von eloquent zu geschwätzig. Und Pianist Helge Lien ist eine Entdeckung, die mit allen Wassern des Klavierspiels gewaschen ist. Neben seiner sehr geschmackvollen Bandbegleitung liegt sein Fokus in langen impressionistischen Sololinien, die seine Auseinandersetzung mit modalem Jazz und Claude Debussy zeigen. Ein Konzert, das den ärgsten Jazzfeind hinter dem Ofen hervorgelockt hätte, wenn es nicht schon mit begeisterten Fans ausverkauft gewesen wäre.