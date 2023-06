Gabelstapler fängt Feuer in der BigBox Kempten

Aufgrund eines technischen Defekts fing ein Gabelstapler in einem Saal der BigBox Feuer. (Symbolbild) © Panthermedia/maxxyustas

Kempten – Nach Angaben der Polizei kam es am frühen Freitagmorgen aufgrund eines technischen Defekts an einem Gabelstaplers zu einem Brandfall in einem Saal der BigBox in Kempten.

Derzeit kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die entstanden Sachschäden belaufen sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf etwa 30.000 Euro. Eine abschließende Beurteilung der tatsächlichen Schadenshöhe steht allerdings noch aus.