Ein Jahr nach der Flucht: Familie Prymak berichtet

Von: Elisabeth Brock

Yuliia Prymak aus Kiew (l.) mit Kerstin Stark, ihrer Gastgeberin und Freundin. © Elisabeth Brock

Kempten - Bereits im Juni 2022 konnte der Kreisbote ein Interview führen mit Kerstin Stark, die gleich nach dem Überfall der russischen Truppen auf die Ukraine drei Geflüchtete bei sich aufgenommen hat: Nataliia und Yuliia Prymak und ihren Sohn Artem. Wie es ihnen wohl inzwischen ergeht? Darüber haben sie freimütig berichtet:

Seid Ihr „angekommen“ in Kempten, in Schule und Beruf?

Yuliia: Ja, ich habe online Deutsch gelernt und arbeite in meinem Beruf als Zahntechnikerin. Dabei geht es mir gut, obwohl ich nach wie vor nur den Mindestlohn verdiene. Meine Schwester Nataliia ist schon nach drei Monaten wieder nach Kiew zurückgefahren. Sie hatte so starkes Heimweh.

Artem, du bist groß geworden! Wie hast du dieses Jahr erlebt?

Artem: Ich verstehe den Unterricht im Allgäu Gymnasium sehr schwer. Es gibt nur noch ein ukrainisches Mädchen in der Klasse. Mir gefällt es hier nicht. Deshalb will ich unbedingt zurück! Oma und Opa erwarten mich, ich werde meinen Schulabschluss in der Ukraine machen, anschließend dort studieren.

Das erstaunt mich. Kerstin, was hältst du von Artems Plan?

Kerstin: Artem ist mit 14 Jahren, als Kind gekommen, jetzt ist er ein junger Mann, der eigene Entscheidungen trifft. Es war ein ganz schwieriger, schmerzhafter Prozess, bis seine Mutter und er sich zu seiner Rückkehr ins heimatliche Kiew entschlossen haben. Er ist unglücklich hier, hat das Schachspielen und Schwimmen aufgegeben, verkriecht sich mit dem Smartphone unter der Bettdecke … Wir können ihn nicht halten.

Yuliia, bist du einverstanden mit dieser Entwicklung?

Yuliia: (seufzt tief) Ich habe lange damit gehadert, es ist ein tiefer Schmerz. Er geht ins Kriegsgebiet zurück! Heute ist die Situation in Kiew untertags ruhig, nachts sind Bomben zu sehen und zu hören. Ich hoffe nur, dass Artem, weil er dann studiert, nicht eingezogen wird. Zunächst werde ich ihn die 1.900 Kilometer nach Kiew begleiten, dort drei Wochen bleiben und dann zurückkommen in mein neues gutes Leben bei Kerstin und meine Familie in Kiew von hier aus unterstützen.“

Wie ist die Zusammenarbeit mit den Ämtern, halten die Geflüchteten Kontakt miteinander?

Kerstin: Ich helfe weiter bei der Bürokratie, aber es ist leichter geworden, und ich bin hoch zufrieden mit den Leuten in den Ämtern. Nach wie vor empfinde ich meinen Einsatz als erfüllende Aufgabe. Yuliia ist mir eine liebe Freundin geworden! Dass die Ukrainerinnen und Ukrainer wenig miteinander zu tun haben oder haben wollen, erstaunt mich. Flucht und Neuanfang sind offensichtlich äußerst anstrengende Erfahrungen.

Danke Yuliia, danke Artem! Ich wünsche euch gute Wege … Kerstin, ich danke dir für dein Engagement, auch stellvertretend für alle, die Geflüchteten die Hand reichen.