Isny: Der neue Biodiversitätspfad

Von: Lutz Bäucker

Strahlen mit der November-Sonne um die Wette: Staatssekretärin Sabine Kurtz und Isnys BM Rainer Magenreuter enthüllen eine von sieben neuen Infostelen an der Stadtmauer. © Bäucker

Ein neuer Pfad macht Isny zu einem Hotspot der Biodiversität .

Die späte November-Sonne setzte den neuen Schatz der Stadt ins rechte Licht:“ Ich bin schwer beeindruckt,“ sagte die extra aus dem fernen Stuttgart angereiste Staatssekretärin Sabine Kurtz, als sie den neuen Biodiversitätspfad in Augenschein nahm. BürgermeisterRainer Magenreuter assistierte euphorisch: „So was gibt’s nicht überall, direkt an der Stadtmauer“. Sprach’s und lüftete gemeinsam mit Kurtz den Schleier über einer von sieben bunten Informations-Stelen , die neben Insektenhotels, Fledermaus-Nistkästen und zahlreichen Neu-Anpflanzungen das Gerüst des Pfades bilden.

Etwas mehr als 60 000 Euro dürfte das Projekt kosten, zum großen Teil vom baden-württembergischen Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz finanziert. „Wir haben 28 solcher Naturpfade im Ländle mitfinanziert“, betonte die Staatssekretärin. Der in Isny umschlingt die historische Altstadt entlang der im Oval angelegten und größtenteils hervorragend erhaltenen Stadtmauer. „Sehr praktisch“, findet das der Bürgermeister, „so kommen täglich sehr viele Menschen an den Informationsstelen des Pfades vorbei“. Das wünscht sich die Isnyer Arbeitsgemeinschaft Biodiversität natürlich ganz besonders.

Biodiversität in Isny

Mitinitiatorin Alexandra Haug:„Wir möchten das Verständnis für die Natur wecken, die Bürger sensibilisieren und Kinder spielerisch damit vertraut machen, wie wichtig es ist, möglichst viele Tiere und Pflanzen in ihrer heimischen Umgebung zu erhalten“. Der neue Pfad ist etwa zweieinhalb Kilometer lang, neue Stauden sind gepflanzt worden, unter anderem hat dort auch der Halbschmarotzer „Klappertopf“ wieder eine Heimat gefunden, an einer Stelle gibt’s Einblicke in den Aufbau der Böden, ein strenges „Mäh-Regime“ soll verhindern, dass wertvoller Lebensraum für Insekten und Kleingetier vernichtet wird: „Weil wir nur zweimal im Jahr das Gras mähen, wird es entlang der Stadtmauer richtig wilde Flächen geben“, freut sich Haug. Erhard Bolender und sein Büro haben den Pfad geplant: „Wir bringen die Natur in die Stadt, das wird immer wichtiger!“

Er verwies darauf, dass Isny in Baden-Württemberg die meisten Moorgebiete auf seiner Gemarkung habe: „Fünf davon haben wir schon wieder richtig renaturiert-und es geht weiter!“ „Biodiversität ist der Ast, auf dem wir alle sitzen!“, fand Staatssekretärin Kurtz das passende Bild zur Eröffnung des Pfades.„Isny ist ein Hotspot für die biologische Vielfalt.“ Sie erwähnte das Biodiversitätskonzept der Stadt, das Baum-Kataster, den Umbau des Stadtwaldes und den bemerkenswerten Aufruf des Stadtrates an die Isnyer Bürger, ihre Gärten „etwas wilder und damit natürlicher“ zu gestalten. „Das alles vereint sich zu einer großartigen Idee,“ befand Sabine Kurtz, „ich habe den Eindruck, die Sonne hier in Isny trägt einen großen Teil dazu bei“. Da allerdings war die November-Sonne bereits der Dunkelheit gewichen…