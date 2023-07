Ein Titel, einmal Platz drei und einmal Platz elf

vorne (v.l.) Lara Wiesbeck, Lena Guggenmos, Charlotte Weinrich, Lea Pfanner, Elma Hajdari, Luna Hoffmann, Leni Salomo, Lilly Denlöffel, Hanna Guggenmos, Kim Wenzlick, Luisa Schefter und Liana Steiner; Mitte (v.l.): Sanja Bartsch, Andrea Weinmayr, Jenny Hindelang, Christiane Weinmayr, Denise Wennesz, Sabrina Götz, Sophie Jutz, Anita Scharfenorth, Isabel Martin und Laura Schwöbel ; hinten (v.l.): Eva Eglseer, Anna Eglseer, Nino Zander, Nina Löhr, Johanna Striegl, Leonie Brader, Florian Bircheneder, Sarah Wassermann, Vivien Nigrin, Marina Egger. © Florian Bircheneder

Dietmannsried/Sonthofen - Am vergangenen Samstag fand in Sonthofen die Allgäuer Meisterschaft statt, an der auch drei Mannschaften des TSV Dietmannsried mit am Start waren.

Voller Vorfreude startete die KGW-Mannschaft in den letzten Wettkampf der Saison. Motiviert zeigten die 7- bis 11-Jährigen Mädchen eine sauber geturnte Übung, wofür sie 7,30 Punkte (von 8 möglichen) erhielten. Beim anschließenden Staffellauf klappte leider ein Wechsel nicht, sodass wertvolle Punkte auf der Strecke blieben.

Der souverän vorgetragene Tanz wurde vom Kampfgericht leider lediglich mit 6.85 Punkten bewertet. Bei der Überraschungsaufgabe bewies die Mannschaft nochmals Teamgeist und erkämpfte sich dabei 7.95 Punkte. Am Ende landeten die zwölf Mädels in einem sehr starken Teilnehmerfeld auf dem 11. Platz, ein schöner Abschluss der Saison, nach einem 8. Platz beim KGW-Treff und einem super 3. Platz beim Münchner Pokal.

Die TGW-Erwachsenen-Mannschaft hatte in Sonthofen ihren zweiten und letzten Wettkampf der Saison. In der Früh konnte sich die Gruppe mit einer neuen Bestzeit die maximale Punktzahl von 10,00 im Schwimmen sichern. Nach der Wertung im Tanzen mit 9,6 und einer starken Wertung von 9,75 Punkten im Turnen konnte der dritte Platz in der Wettkampfgruppe erzielt werden. Da der Tanz beim Publikum sehr gut ankam, durfte die Mannschaft diesen an der Siegerehrung vorführen, was für alle ein tolles Erlebnis war.

Die Mannschaft TGM-Erwachsene ging mit viel Motivation nach ihrem letzten Wettkampf in Berlin vergangenes Wochenende in Sonthofen an den Start. Bei der ersten Disziplin, der Schwimmstaffel, sicherte sich das Team mit einer grandiosen Zeit die maximale Punktzahl von 10,0. Danach ging es direkt weiter zum Tanzen. Allerdings reichte es dem Kampfgericht nur zu einer 9,4, was die elf Frauen und einen Mann nicht zufriedenstellte.

Voller Motivation und trotzdem sehr guter Stimmung ging es weiter zum Turnen. Bei einer atemberaubenden Stimmung durch das Publikum im Rücken flogen die Turner/innen durch die Lüfte und die perfekte Übung wurde mit der Punktzahl von 10,0 belohnt! Zusätzlich durfte die Mannschaft am Abend bei der Siegerehrung nochmal Vorturnen. Die letzte Disziplin stand an: die Laufstaffel. Hier konnten die TGM‘ler ihr Können nicht ganz nutzen und mussten einen Staffelstabverlust verkraften. Mit 38,40 Punkten landeten sie am Ende dann trotzdem auf dem ersten Platz und sind damit Allgäuer Meister 2023. kb

