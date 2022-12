Strahlentherapie in Cherson

Von: Tizian Pöhlmann

Teilen

Der Senior Experten Service in Cherson, u.a.: Übersetzerin Katharina (zweite v.l.), Dr. Katharina Mair (dritte von links) Dr. Udo Zimmermann (vierter von links) und die Leiterin der onkologischen Klinik Iryna Volodymyrivna (fünfte v.l.). © privat

Dr. Katharina Mair und Dr. Udo Zimmermann hielten im Haus International in Kempten einen Vortrag über die Strahlentherapie in Kherson, Ukraine.

Als Dr. Udo Zimmermannund Dr. Katharina Mair in Odessa landeten, hatten sie einen Auftrag. Geschickt hatte sie der Senior Experten Service (SES). Gerufen hatte sie die Onkologische Klinik in Cherson im Südosten der Ukraine. Denn der SES dränge seine Hilfe nicht auf, sagte der Onkologe Zimmermann am Anfang des Vortrags, den er im Haus International zusammen mit Mair hielt. Der SES komme, wenn er gebraucht wird. Ungefähr 250 Kilometer fuhr das Strahlenteam im November letzten Jahres mit dem Auto von Odessa nach Cherson durch die ehemalige Kiewer Rus.

Das ehemalige mittelalterliche Reich gilt als Vorläuferstaat der Ukraine und Russlands. Auch die Gründung Moskaus, wie Zimmermann in seinem Vortrag sagte, gehe auf die Kiewer Rus zurück. Es war nicht die erste Reise, die Zimmermann und Mair für den SES machten. Zimmermann war in Bangladesch, zusammen waren sie in China. In Cherson fanden sie „Steinzeit und Neuzeit“ vor: ein altes Kobaltgerät, aber auch „den Stolz der Abteilung“, einen Linearbeschleuniger.

Strahlentherapie in Cherson

Fotos im Vortrag zeigen alte Stepper für die Belegschaft des Klinikums; die könnten aus der „Steinzeit“ der Fitnessindustrie stammen. Die Gier nach der Neuzeit ist groß in Cherson. Das deutsche Ärzteteam traf auf ukrainischen Wissensdrang. „Wie können wir besser werden? Wie können wir die Patienten besser behandeln?“, waren Fragen, auf die das Klinikpersonal Antworten erhoffte. Zimmermann und Mair antworteten. Sie klärten auf über die Erstellung einer korrekten Diagnose und des onkologischen Therapiekonzeptes, die Planung und Vorbereitung einer korrekten Strahlentherapie, die Einzeichnung des exakten Tumorzielgebiets, die anatomisch richtige Erfassung der Risikoorgane und die Vermittlung der Kriterien für die Beurteilung. Auch die Lagerung der Patienten wurde verbessert.

Dr. Zimmermann bespricht die Bestrahlungspläne. Anwesend sind die Ärzte und die Medizinphysiker der Abteilung der Klinik in Cherson. © privat

Zimmermann und Mair führten die Kommunikation zwischen der physikalischen und der medizinischen Abteilung ein. Das sei ein Einsatz, „da hat es sich mal richtig gelohnt“, sagte Zimermann. Einmal sei Zimmermann allein zum Fluss spaziert und habe den starken Kontrast zwischen arm und reich gesehen. Er habe die Brücke gesehen, die im nächsten Jahr von der russischen Armee zerstört werden sollte. Der Krieg in der Ukraine blitzte im Vortrag immer wieder durch. Mair stand und steht nach dem dreiwöchigen Ukraine-Aufenthalt mit der Leiterin der gesamten onkologischen Klinik, Iryna Volodymyrivna, und einer Übersetzerin in Kontakt.

Im Vortrag zeigt sie ihre Nachrichten. Am 28. Februar in diesem Jahres hieß es: „Wir leben jetzt im Krankenhaus.“ Bomben haben ein Haus in der Nachbarschaft getroffen. Im März nahm die russische Armee Cherson ein, auch die TV-Sender. „Es ist unerträglich, die russische Propaganda zu hören.“ Der Kontakt reißt ab. Es gibt kein Strom und kein Internet. Aktuell ist Cherson befreit und beide Frauen wohl am Leben. Der Stolz der Klinik, der Linearbeschleuniger, ist noch da, aber alles wieder aufzubauen, sei „eine Herkulesaufgabe“, so Zimmermann. Wohl viele Aufgaben stehen im umkämpften Cherson an. In einer Nachricht von Volodymyrivna heißt es: „Die Hauptaufgabe ist es, ein Mensch zu bleiben.“