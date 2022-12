Von Krähen, Flechten und der Faszination des Materials

Von: Cordula Meffert

(v.li.:) Dr. Rainer Jehl (Direktor der Schwabenakademie Irsee i.R.), Künstlerin Elisabeth Bader und Susa Pop (Künstlerische Leiterin „Intelligente Landschaften“). © Cordula Meffert

Kempten – Im Rahmen des Projekts „Intelligente Landschaften“ (siehe Kreisbote vom 13. April 2022) beteiligte sich die Künstlerin Elisabeth Bader an den „Mobilen Studios“ und öffnete vergangenen Donnerstag ihr Atelier für Besucherinnen und Besucher. Rund zwei Dutzend Interessierte fanden sich in den „Katakomben“ des Margaretha- und Josephinen-Stifts ein.

Als Gesprächspartner zum Austausch über Kunstformen im Zusammenhang mit der (Allgäuer) Natur hatte die Künstlerin Dr. Rainer Jehl eingeladen, Direktor der Schwabenakademie Irsee im Ruhestand. Auch Susa Pop, eine der künstlerischen Leiterinnen der „Intelligenten Landschaften“, war vor Ort; sie gab einleitend einen Überblick über das Projekt und seine Umsetzung, dessen Ziel es ist, eine Brücke zwischen Kultur und Natur zu schlagen und die Kunstschaffenden der Region zu vernetzen.



Über philosophische Ansätze aus Montaignes „Essais“ und dem Werk Descartes‘ leitete Jehl geschickt über zu Flora und Fauna und damit zu einer Passion Elisabeth Baders: den Krähen. Krähen, das belegten zahlreiche Untersuchungen, seien sehr intelligente Tiere – und das nicht nur, wie Dr. Jehl schmunzelnd hinzufügte, „weil sie monogam leben“. Sie seien als interessante Studienobjekte mit hohem Sozialniveau bekannt, etwas, das Bader nur bestätigen kann. Ihre Faszination für die Tiere geht zurück auf die Zeit in ihrem Augsburger Atelier, von dem aus sie die Vögel beobachtete – und wohl in gleichem Maße beobachtet wurde.

Freude am genauen Blick

Diese Eindrücke hat sie auf verschiedene Weise künstlerisch verarbeitet, so auch mit einer dreiteiligen Reihe für den Kreisboten (Teil 1; Teil 2; Teil 3). Elisabeth Baders zauberhafte, präzise Zeichnungen der Vögel spiegeln ihre Freude am genauen Blick wieder, und zeigen die Krähen in ihrer Eigenwilligkeit und ausdrucksstarken Körpersprache. Dabei seien dies nur „schnelle Zeichnungen“, so Bader, die zur Entspannung zwischen Projekten entstanden sind.

Eine Diskussion über das Für und Wider der Nutzbarmachung für den Menschen als fliegende Müllabfuhr, wie in den Niederlanden praktiziert, führte zur Mythologie der Krähe, die ihrem Ursprung nach positiv konnotiert war: als Schöpfungsvogel, Götterbote und Vogel der Weisheit. Erst im Mittelalter etablierte sich ihr schlechter Ruf durch eine eigentlich wertvolle Eigenschaft: Als Aasfresser ist sie ein Nutztier für die Eindämmung von Seuchen, aber der Anblick der Vögel, die von Gehenkten vor den Stadttoren und Schlachtabfällen angezogen wurden, war natürlich kein appetitlicher.



Aufklärung und Wissen hilft

Wie bei so vielem, was wir ablehnen, gilt auch bei den Krähen, dass Aufklärung und Wissen helfen, Vorurteile auszuräumen. Viele der Schwierigkeiten, die heute durch Krähen entstehen, sind menschgemacht – wie zum Beispiel der Versuch, Kolonien auszurotten, denn so regulieren sich diese in ihrer Größe nicht mehr selber, im Gegenteil: Es werden durch „Splitting“ vermehrt neue gegründet.



Aber zurück zur Kunst. Dr. Jehls nächste Fragen an die Künstlerin lenkten den Blick der Besucher auf die Nester und Geflechtarbeiten, die im Atelier ausgestellt sind. Die Nester sind „Sammlerstücke“, und Bader bestätigte, dass sie von den vielfältigen Behausungen, die Vögel für ihren Nachwuchs bauen, deren Form und Zusammensetzung begeistert ist. Mit ihren Arbeiten, die aus Hanf, Flachs oder auch Stoffresten entstehen, versuche sie keinesfalls, die Natur nachzuahmen – diese sei zu großartig und unschlagbar in ihrem Tun. Es gehe ihr vielmehr darum, die Techniken der Natur zu interpretieren, an und mit dem Material zu forschen und zu experimentieren. Bei den dreidimensionalen Gebilden habe sie versucht, die Antiform, die entsteht, wenn man beispielsweise eine Schnur zu Boden fallen lässt, in eine feste und nicht zufällige Form zu bringen, ohne dafür ein Gerüst zu bauen. „Knüpfen und Spannen“, sagte Elisabeth Bader sei die Lösung.



Für die Arbeiten, die einiges im Atelier „überwuchern“, seien tatsächlich, wie von Jehl vermutet, Flechten das Vorbild gewesen. Die wundervolle Farbigkeit dieser Gewächse, deren Vorkommen in der Natur viel über gute Luft- und Wasserqualität verrät, inspiriere sie.



Freude am Ausprobieren weitergeben

Auf ihre Lehrtätigkeit an verschiedenen Akademien angesprochen sagte die Künstlerin, es ginge es ihr vor allem darum, Einblicke in die verschiedenen Techniken und die Freude am Ausprobieren weiterzugeben. Der Wunsch zu erforschen, zu experimentieren sei als das Wesen der Kunst zu verstehen, für die der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis. Mit der abschließenden, fast schon philosophischen Frage, wann denn eigentlich das Ergebnis erreicht sei, hat sich bestimmt so manche/mancher gedanklich noch länger befasst.