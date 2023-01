Einbruch, Sexdienste und Trickbetrügerei in Kempten und dem Oberallgäu um Heiligdreikönig

Teilen

Immer wieder tauchen im Internet Angebote für Sexdienste und Prostitution im Sperrbezirk auf. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia/Marko Volkmar

Kempten - Um den Dreikönigstag war einiges geboten in und um Kempten. Die Verbrecher knüpften an bekannte Maschen an. Ein Auszug aus dem Polizeibericht.

Kempten/Sankt Mang - Einbruch in Miniladen: In der Nacht von Donnerstag, 5. auf Freitag, 6. Januar, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft im Süden von Kempten. Die Einbrecher hebelten mit einem nicht näher bestimmbaren Werkzeug die Eingangsschiebetüre auf und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie gezielt eine größere Anzahl von Zigarettenschachteln im Wert von ca. 500 Euro und flüchteten anschließend wieder durch den Haupteingang. Es entstand ein Sachschaden an der Schiebetüre in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die ersten Ermittlungen vor Ort nahm die Polizeiinspektion Kempten sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen auf. Die weiteren Untersuchungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0831/9909-0 entgegen genommen.

Sexdienste übers Internet

Im Dienstbereich der Kriminalpolizei Kempten stellten die Beamten wiederholt fest, dass sexuelle Dienste über eine Internetplattform illegal im Sperrbezirk angeboten wurden. Bei der Kontrolle einer chinesischen Staatsangehörigen am 2. Januar in Kempten stellte sich heraus, dass sie auch über keine aufenthaltsrechtliche Erlaubnis verfügte. Nun muss sie sich wegen illegaler Prostitution und Verstoß nach dem Aufenthaltsgesetz verantworten.

Betrüger erbeuten knapp 20.000 Euro über Messenger-Dienst

Zwischen Donnerstag, 5. Januar und Sonntag, 8. Januar, gab es im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West - von Oberstdorf bis Ulm - wieder Betrügereien über einen bekannten Messenger-Dienst. Insgesamt 19 Anzeigen gingen bei den Polizeidienststellen ein. Die Betrüger waren in sechs Fällen erfolgreich und erbeuteten eine Summe von etwa 20.000 Euro

„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Deshalb habe ich eine neue Nummer. Die alte Nummer kannst du löschen.“ So oder so ähnlich lautet die erste Nachricht der Betrüger. Die Täter geben sich als Angehörige aus, geben einen Defekt ihres Mobiltelefons vor und dass sie deshalb eine neue Nummer hätten. Im weiteren Verlauf chattet der Schreiber dann freundlich mit den Angeschriebenen. Doch dann wird es ernst: Der Betrüger gibt vor, dass sein Onlinebanking nicht mehr funktionieren würde und bittet um dringliche Überweisung einer Rechnung.

Trickbetrüger haben Erfolg in den Landkreisen Oberallgäu, Lindau und Günzburg

Im Zeitraum waren die Täter in den Landkreisen Oberallgäu, Lindau und Günzburg erfolgreich. Am 7. Januar erhielt eine 52-Jährige aus Immenstadt eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter. Diese gab an, dass sie eine neue Nummer habe und bat im weiteren Verlauf um eine Überweisung in Höhe von knapp 2.000 Euro. Da die Geschädigte keine Echtzeitüberweisung getätigt hatte, forderte die unbekannte Täterschaft erneut Geld, diesmal in Höhe von 2.350 Euro. Die 52-Jährige erkannte daraufhin den Betrug. Die bereits getätigte Überweisung konnte gestoppt werden, sodass kein Vermögensschaden entstand.

In Lindau erhielt ein 68-Jähriger ebenfalls eine Nachricht seiner angeblichen Tochter. Die Täter erbaten in diesem Fall eine Überweisung in Höhe von 10.000 Euro. Der Geschädigte überwies letztlich 6.300 Euro auf zwei verschiedene deutsche Konten. Am erfolgreichsten waren die Täter im Landkreis Günzburg. Vier Geschädigte aus Günzburg, Leipheim, Ichenhausen und Neuburg a.d. Kammel wurden um insgesamt knapp 14.500 Euro betrogen.

So können Sie sich schützen

Fragen Sie sich bei Empfang von Nachrichten über einen Messengerdienst:

Meldet sich ein neuer, unbekannter Kontakt?

Gibt der Kontakt sich als Angehöriger aus?

Will er Geld von Ihnen?

Kann er angeblich nicht anrufen oder eine Sprachnachricht senden?

Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten können: Vorsicht – Betrug!

Seien Sie bei Nachrichten mit unbekannten Handynummern misstrauisch.

Rufen sie den Angehörigen auf der altbekannten Nummer zurück.