Eindrucksvolles Passionskonzert in der St.-Mang-Kirche Kempten mit originellem Programm

Von: Jürgen Kus

Die Sopranistin Valentina Lisa Bättig als Engel Seraph. © Jürgen Kus

Kempten – Es war ein kurzweiliges und intensives Musik­erlebnis, das am vergangenen Sonntag von Kirchenmusikdirektor Frank Müller in der St.-Mang-Kirche aufgeführt wurde. Unterstützt von drei renommierten Gesangssolisten, dem großen Kantorei-Chor der St.-Mang-Kirche und den Musikerinnen und Musikern des Collegium Musicum Kempten hatte er ein fein abgestimmtes Programm einstudiert, bei dem zwei kürzere Werke ein drittes längeres Werk vorbereiteten.

Auf eine Kurzformel gebracht leitete ein Mendelssohn Bartholdy, der wie Bach klang, und ein Gottlob Benedict Bierey, der wie Beethoven klang, hin zu einem unbekannten Beethoven, der dann wie Mozart klang.



In schönster Bach-Kantaten-Tradition, also Chor plus Orchester plus liturgischer Text, begann das Konzert in der sehr gut gefüllten St.-Mang-Kirche mit Felix Mendelssohn Bartholdys Choralkantate ­„O Haupt voll Blut und Wunden“. Das Collegium Musicum benötigte ein paar Takte, um sich mit dem Raumklang der Kirche zu vereinen, aber dann lief es geschmeidig.

Kyrie für Chor und Orchester beim Konzert in der Kemptener St.-Mang-Kirche

Die Kantorei, im Hintergrund des Altars aufgestellt, stimmte den berühmten Choraltext von Paul Gerhard an, man fühlte sich an die Matthäus­passion erinnert, die ja auch diesen Choral als zentrales Motiv besitzt. Es folgte ein kurzes mit „Kyrie“ betiteltes Chor­orchesterstück, das die perfekte Einführung zum Hauptwerk dieses Konzerts darstellte.

Vom Kapell­meister und Komponis­ten Gottlob Benedict Bierey, einem Zeitgenossen Beethovens, wurde der weltberühmte Adagio-Kopfsatz der Mondschein­sonate als Grundlage für ein Kyrie für Chor und Orchester verwendet. Es war sehr aufschlussreich zu hören, wie die charakteristischen, enharmonischen Dur-Moll-Verschiebungen in den lang­aus­ge­haltenen Melodietönen der Streicher oder des Chors hier einmal ganz anders im Vergleich zu den kurz nachklingenden Klaviertönen des Originals zur Geltung kamen. Die Neuartigkeit von Beethovens Harmonik – seine Mondscheinsonate hatte er 1801 komponiert – zur Wiener Klassik Mozarts oder Haydns konnte so besonders gut herausgehört werden.

„Mensch, das kenn‘ ich ja noch gar nicht“

Von dem ziemlich unbekannten Oratorium „Christus am Ölberge“, das Beethoven 1803 unter der späteren Opuszahl 85 komponierte, hatte Frank Müller in der Einführung zu diesem Konzert schmunzelnd erzählt, selbst ein Sir Simon Rattle hätte beim ersten Hören des Stücks gesagt, „Mensch, das kenn‘ ich ja noch gar nicht“.

Das Libretto umfasst nur die kurze Episode aus der Passionsgeschichte, in der Christus und die Jünger sich im Garten Geth­semane aufhalten und am Ende auf die römischen Soldaten treffen. Zusätzlich tritt ein Engel Seraph auf, der das Geschehen kommentiert und bibelseitig nur beim Lukas­evang­elium vorkommt. Das fünfzigminütige Stück stellte sich zwar als inkohärent, dabei aber sehr unterhaltsam heraus.

Die Frage war für die Zuhörerin und den Zuhörer immer, wollte Beethoven mit diesem Werk ein Oratorium komponieren oder eine Opernskizze? Ein Grund für das Etikett Oratorium mag für Beethoven gewesen sein, dass in der Zeit, als die Erstaufführung anstand, keine weltliche Oper aufgeführt werden durfte, weil Passionszeit war. Der Tenor Mark Serdiuk als Christus musste diesen Zwiespalt insofern ausbaden, als ihm die ersten Partien des Werks zugewiesen waren. Und diese hatten mit Rezitativen und einer Arie eindeutig die etwas spröde Ästhetik eines Oratoriums.

Sopran und Bass glänzen

Spröde besonders im Hinblick auf spätere Passagen, die mit einer farbigen und klassisch-schönen Opern­ästhetik aufwarteten. Valentina Lisa Bättig, Sopran, und Christian Hilz, Bass, konnten hier glänzen. Im Verlauf gab es dann sogar ein Terzett aller drei beteiligten Gesangssolisten, und bei diesem hörte man deutlich Mozarts Zauberflöte durchschimmern.

Nicht nur dem Publikum, sondern auch Frank Müller am Dirigentenpult machte die Sache so richtig Spaß. Wann hat er auch sonst die Gelegenheit, in seiner Kirche mit seinem Orchester so zu klingen wie das Bayerische Staatsorchester im Nationaltheater? Mit dem mächtigen und prächtigen Finale eines großen Opernorchesters schloss ein hörenswertes Kirchenkonzert.

