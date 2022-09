Der Faulenzer wurde in der Wirtsfamilie Generation für Generation weitergegeben

Eine historische Rarität findet auf verschlungenen Wegen zurück nach Hause nach Frauenzell

Von: Sabine Stodal

Roland und Corinna Reinhardt freuen sich über die unverhoffte Rückkehr des Faulenzers. © Stodal

Altusried/Frauenzell – Die Geschichte eines wertvollen Pferdeschmucks - eines sogenannten Faulenzers - und wie er auf erstaunlichen Wegen nach hundert Jahren zu seiner Familie zurückkehrt.

Vor rund hundert Jahren, in den 1920ern kehrte ein wohlhabender Bauer aus Frauenzell (heute Gemeinde Altusried) im nahegelegenen Herlazhofen in der Gastwirtschaft „Adler“ ein. Als es ans Bezahlen der Rechnung ging, scheint das Bargeld allerdings nicht gereicht zu haben. Darum ließ er einen wertvollen Pferdeschmuck als Pfand zurück, einen sogenannten „Faulenzer“. Aus unbekannten Gründen holte er diesen nie wieder ab. Nun kehrte das Schmuckstück auf erstaunlichen Wegenzu den Nachkommendes Bauern und in sein altes Zuhause zurück.

Schmuckstück dem Museum angeboten

„Vor ein paar Wochen war ein Ehepaar aus Herlazhofen bei uns im Dorfmuseum in Frauenzell. Sie zeigten uns ein Foto von einem Faulenzer, der mit dem Namen ‚J.G. Katan‘ und dem Schriftzug ‚1907 Frauenzell‘ versehen ist“, berichten Corinna und Roland Reinhardt. Die beiden leidenschaftlichen Sammler haben in jahrelanger liebevoller Arbeit das alte Kutschenhaus am Ort renoviert und dort im vergangenen Jahr das kleine, feine Dorfmuseum „Raritäten-Kästle“ eröffnet. „Ein Faulenzer ist ein kunstvoll mit dem Namen des Eigentümers versehener, reich verzierter breiter Riemen aus Leder und Metall, zum Beispiel Messing.



Nur die reichsten Bauern konnten sich dieses Statussymbol früher leisten, darum wurde es mitunter auch ‚Prahlriemen‘ genannt“, erklären die beiden. „Wenn der Bauer an Feiertagen mit dem Pferdefuhrwerk unterwegs war, hängte er den Faulenzer über den Pferderücken.“ Die Bezeichnung „Faulenzer“ sei darauf zurückzuführen, dass der Bauer an solchen Tagen faulenzte, anstatt zu arbeiten.

Der Faulenzer wurde in der Wirtsfamilie Generation für Generation weitergegeben

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Ehepaar aus Herlazhofen um Nachfahren des damaligen Gasthofbesitzers. Sie hatten in einer Zeitschrift über das neu eröffnete Dorfmuseum in Frauenzell gelesen und gleich an den Faulenzer gedacht, der in ihrer Familie von Generation zu Generation weitergegeben worden war und nun in ihrer Garage lag.

„Als wir uns die Inschrift näher ansahen, erkannten wir, dass der Bauer, der damals die Zeche nicht bezahlen konnte, mein Ururgroßvater Johann Georg Katan war“, kann Corinna Reinhardt das schicksalhafte Zusammentreffen bis heute kaum fassen. Jener Ururgroßvater war seinerzeit zugleich Besitzer des alten Kutschenhauses, in dem sich heute das Dorfmuseum befindet.

Der Faulenzer ist in gutem Zustand

Mit gut hundertjähriger Verspätung beglichen die Reinharts nun die Schulden ihres Vorfahren und lösten den Faulenzer „zum Preis eines guten Mittagessens“ aus. Nun prangt er als besondere Attraktion an genau jenem Ort, an dem er bereits vor hundert Jahren an der Wand hing. „So ein Faulenzer ist eine absolute Rarität“, sagt Roland Reinhardt. „Da das Leder im Lauf der Zeit leicht brüchig wird oder schimmelt, sind nur sehr wenige erhalten. Aber dieses Exemplar ist in einem sehr guten Zustand.“



Wer das gute Stück und die zahlreichen anderen, liebevoll zusammengetragenen Preziosen aus alter Zeit ansehen möchte, hat heuer nur noch im September Gelegenheit dazu. Das„Raritäten-Kästle“ Frauenzellin der Winkelgasse ist von Mai bis September jeden Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Info: 08373/98 78 490.