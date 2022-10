Enttäuschung im Allgäu: Bahnstrecke Augsburg-Kempten bleibt vorerst ohne Elektrifizierung

Von: Susanne Lüderitz

Trotzdem auch erfreuliche Nachrichten für Kempten: Im Jahr 2033 soll die Illertalbahn von Kempten nach Neu-Ulm elektrifiziert sein. © Bundespolizei

Kempten – Die Elektrifizierung der Bahnstrecken im Allgäu habe keinen überregionalen Nutzen, heißt es im Bundesverkehrswegeplan. Einen Lichtblick gibt es.

Wieder einmal hatte ein Kemptener Stadtratsgremium einen Vertreter der Deutschen Bahn eingeladen, um ihn zur Elektrifizierung der Bahnstrecken im Allgäu zu befragen. Wirkliche Befriedigung erhielt der Beirat für Tourismus und Stadtmarketing aber nicht. Andreas Hanke von der DB Netz AG, Leiter Betrieb Netz Augsburg, dort u.a. zuständig für die Streckeninfrastruktur im Allgäu, hatte sich bereits im Vorfeld auf eine schwierige Fragerunde in Kempten eingestellt. Entschuldigend hatte er vorausgeschickt: „Wir sind sehr komplex, sehr groß, in den einzelnen Geschäftsfeldern auch verschieden.“ Es gebe hier auch verschiedene sich widerstreitende Ziele. Sein entscheidender Satz: „Das, warum ich eigentlich hier bin, das wird’s nicht geben: Eine Elektrifizierung von Augsburg über Kaufbeuren nach Kempten.“

Im dafür ausschlaggebenden Bundesverkehrswegeplan sei dazu nichts dokumentiert. Als Erklärung stehe dort, dass die Elektrifizierung keinen überregionalen Nutzen bringe. „Sie können selbstverständlich nichts dafür. Sie können für den Bundesverkehrswegeplan nichts“, sagte Grünen-Stadtrat Thomas Hartmann resigniert. Er hatte den Wunsch geäußert, die Forderung nach Elektrifizierung der Allgäuer Bahnstrecken zu diskutieren. Lange schon wird der Kampf darum geführt. Die fehlenden Stromleitungen sind eine tief klaffende Wunde im Herzen Allgäuer Politikerinnen und Politiker. Schon lange herrscht das Gefühl, in Sachen Bahnverkehr vernachlässigt zu werden.

Wie soll die Elektrifizierung der Bahnstrecken im Allgäu bezahlt werden?

Wie Hartmann sich dann immer weiter in Rage redete, gehe es um die Tourismusregion Allgäu. Es sollten schließlich auch weiterhin Gäste kommen – auch diejenigen, welche bald kein Auto mehr besitzen würden. Und es gehe um die Daseinsfürsorge. Es gehe um den Berufsverkehr. Der Bundesverkehrswegeplan stamme aus dem Jahr 2016. Mittlerweile sei die Zeit jedoch eine ganz andere.

Und wie Landrätin Indra Baier-Müller jüngst in einem Offenen Brief an Bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter dargelegt hatte, habe sich die Situation für die Bahnkunden von München Richtung Oberstdorf mit der Elektrifizierung der Strecke München – Lindau noch verschlechtert, da sie nun häufiger umsteigen müssten.

Elektrifizierung auch über das Land Bayern anschieben

Hanke wies darauf hin, dass es auch andere Möglichkeiten gebe, eine Elektrifizierung zu bezahlen. Der Freistaat könne dies auch tun. Und eine weitere Nachricht hatte er aus dem Zuständigkeitsbereich des Freistaat Bayern. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft prüfe gerade, ob es sinnvoll sei, mit Akku-Hybrid-Fahrzeugen ins Allgäu zu fahren. Dabei würden elektrische Oberleitungsabschnitte mit Akku-Antrieb kombiniert. Grob vereinfacht heiße das: „Nach fünf Stunden Oberleitung kannst du fünf Stunden mit Akku fahren.“ Derzeit werde das für Türkheim-Bad Wörishofen Richtung Marktoberdorf geprüft.

Elektro-Antrieb auf der Strecke Kempten-Neu-Ulm

Und trotzdem hatte Hanke auch für Kempten erfreuliche Nachrichten dabei: Im Jahr 2033 soll die Illertalbahn von Kempten nach Neu-Ulm elektrifiziert und mit zweigleisigen Abschnitten renoviert in Betrieb gehen. Das entzückte Helmut Berchtold (CSU). Er sah die Verbindung ans Fernnetz über Stuttgart nach Paris als „Riesenverbesserung für die Region“. Dieses Eck Ulm-Kempten sei bisher immer schwierig gewesen, erklärte er. Außerdem bekomme der Kemptener Bahnhof „Elektrisch ortsgestellte Weichen“. Aktuell würden die Weichen hier noch per Hand gestellt.

Ziel sei außerdem, 13 Brücken statt Bahnübergänge zu bauen. Ersatz stellte Hanke für 164 Kilometer Gleise im Allgäu in Aussicht, außerdem für 86 Weichen, 18 Bahnübergänge und 42 Brücken. Abschlägige Antwort, die vom Gremium mit Kopfschütteln quittiert wurde, gab es allerdings auf die Frage, wie viel Geld diese geplanten Investitionen kosten, da diese Angaben unseriös seien. „Ich weiß nicht, was in fünf Jahren die Weiche kostet“, sagte Hanke.

Enttäuschend fiel auch die Antwort auf die Frage aus, ob nicht die regionalen Anschlusszüge in Richtung Allgäu in Ulm öfter warten könnten, damit für die Fahrgäste weniger lange Wartezeiten entstünden. Die derzeitigen Strukturen erlaubten es nicht, so Hanke. Allerdings wolle er den Verbesserungsvorschlag zur Diskussion mitnehmen.

Thomas Hartmanns Schlussfolgerung: Um das Ziel der Elektrifizierung zu erreichen, müssten sich alle Allgäuer Gemeinden zusammentun und sich an die Bundesregierung wenden.