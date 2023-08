Entlassfeier für die Absolventinnen der Maria-Ward-Schule Kempten

Die fünf besten Abschlussschülerinnen des Schuljahres 2022/2023 der Maria-Ward-Schule Kempten. © Maria-Ward-Schule

Kempten - Zum Ende des Schuljahres 2022/2023 fand die Entlassfeier der 10. Klassen an der Maria-Ward-Schule in Kempten statt und war ein besonderes Ereignis für Schülerinnen, Eltern, Lehrer und alle Angehörigen der Schulfamilie

Die festliche Veranstaltung begann mit einem Festgottesdienst in der Basilika St. Lorenz, bevor man sich in die vom Elternbeirat liebevoll geschmückte Turnhalle begab, wo der Elternbeirat bereits einen stilvollen Sektempfang vorbereitet hatte. Unter dem Motto „Black, White, Gold“ feierten die Absolventinnen den Abschluss ihrer Realschulzeit und erinnerten sich an die Höhen und Tiefen, die sie gemeinsam durchstanden haben.

In ihrer bewegenden Rede erklärte Manuela Holzer, die Schulleiterin, die symbolische Bedeutung der Farben. „Black“ steht für viele Menschen wohl zunächst für die schwierigen Momente, schweren Entscheidungen, Rückschläge und Enttäuschungen, die einige der Schülerinnen möglicherweise erlebt haben. Doch die Farbe symbolisiert auch Entschlossenheit und Durchhaltevermögen – die Absolventinnen haben sich nicht entmutigen lassen, sondern haben mit Entschlossenheit und Durchhaltevermögen ihre Realschulzeit erfolgreich gemeistert.

Abschlussschülerinnen der Maria-Ward-Schule können stolz auf ihre erreichten Ziele sein

„White“ symbolisiert Klarheit und Reinheit und zeigt, dass die Absolventinnen Werte und Charakterstärke entwickelt haben. Und schließlich „Gold“, die Farbe des Erfolgs und der Wertschätzung, die ihren Fleiß, Ehrgeiz und hervorragende Leistung belohnt.

Stefan Seitz aus dem Elternbeirat betonte in seiner Ansprache, dass die Schülerinnen zu wahren Damen herangewachsen sind und stolz auf ihre erreichten Ziele sein können. Dies sei vor allem durch die Unterstützung der engagierten Lehrkräfte und Eltern möglich gewesen.

Bewegender Moment: Schülerinnen bekommen Abschlusszeugnis

Die Ehrengastrednerin, Annette Hauser-Felberbaum, Stadträtin und Kulturbeauftragte der Stadt Kempten, zeigte sich beeindruckt von der Bildung, die die Schülerinnen an der Maria-Ward-Schule erhalten haben. Mit einem Zitat von Albert Einstein verdeutlichte sie den Wert des Wissens, das auch über die Schulzeit hinaus bestehen bleibt.

Nach den inspirierenden Reden sorgte eine Hip-Hop-Einlage einer ehemaligen Schülerin für große Begeisterung. Im Anschluss wurde jede Schülerin namentlich aufgerufen, um auf der Bühne stolz ihr wohlverdientes Abschlusszeugnis in Empfang zu nehmen. Für viele war dies ein bewegender Moment, begleitet von einer emotionalen PowerPoint-Präsentation mit Bildern der Schülerinnen und den Lieblingsliedern der Klassen.

„Noten sind nicht alles“ - Verschiedene Kompetenzen bewiesen

Veronika und Emily, die Schülersprecherinnen, brachten die Schulfamilie mit amüsanten Anekdoten aus Skilagern und dem Schulalltag zum Lachen, während sie die ereignisreiche Schullaufbahn humorvoll zusammenfassten. Die Jahrgangsbesten wurden nochmals gesondert auf der Bühne geehrt.

„Die Noten“, so Schulleiterin Manuela Holzer, „sind nicht alles. Viele von euch haben ganz andere Kompetenzen bewiesen und sich für die Schulfamilie eingebracht.“ So wurden im Anschluss weitere Schülerinnen ausgezeichnet, die sich im Schulleben auf besondere Weise eingebracht hatten, sei es im Werteteam, als Schulsanitäterin oder als Klassensprecherin.

Erinnerungsfotos und Tränen

Nach der offiziellen Verabschiedung blieb noch Zeit für Erinnerungsfotos mit Lehrkräften und Mitschülerinnen. Es flossen Tränen der Rührung, denn der Abschied nach all den gemeinsamen Jahren in der Maria-Ward-Schule fiel nicht leicht.

Die Abschlussfeier der 10. Klassen wird zweifellos als unvergesslicher Höhepunkt im Gedächtnis der Schülerinnen und ihrer Angehörigen bleiben, und sie können mit Stolz auf ihre Erfolge zurückblicken, die sie mit Unterstützung ihrer Schulfamilie erreicht haben. Der Weg, den sie bisher zurückgelegt haben, mögen sie als Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft nutzen, die ihnen zweifellos noch viele weitere Erfolge bringen wird. kb