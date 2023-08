Erfährt die Handwerkskultur im Allgäu nicht genug Wertschätzung? - Bewegter Donnerstag in Kempten

Quo vadis Handwerkskultur im Allgäu? Dieser Frage stellten sich kürzlich im Reglerhaus v.l. Schreinermeister Stefan Jocham, Josef Sigel, Kreishandwerksmeister von Kempten, Moderator Franz Schröck, Belinda Rukschcio, stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei der Bundesstiftung Baukultur, und Schreinermeisterin Nora Sipka (nicht im Bild). © Pöhlmann

Kempten - Die Handwerkskultur erfährt im dem Allgäu nahegelegenen Bregenzerwald große Wertschätzung. Davon zeugt das Werkraum.Haus in Andelsbuch. Die Plattform gilt als Schaufenster des zeitgenössischen Handwerks und kümmert sich mit der Werkraumschule um den Nachwuchs ebenso wie um Innovationen im Handwerk durch den Gestaltungswettbewerb „Handwerk+Forum“. Im Allgäu stoße die Handwerkskultur auf weniger Wertschätzung. Kürzlich wurden beim „Bewegten Donnerstag“ im Reglerhaus Gründe dafür gesucht.

Moderator Franz G. Schröck vom Architekturforum Allgäu begann mit einer Bestandsaufnahme. „Es ist ein Traum, wenn man nach Vorarlberg blickt. Wie ist es hier?“

Weniger Wertschätzung im Allgäu

Schreinermeisterin Nora Sipka, die zusammen mit Schreinermeister Stefan Jocham in Marktoberdorf arbeitet, sah im Bregenzerwald ein „Vorbild“. Im Allgäu sei das Handwerk „nicht so angesehen“. Jocham teilte die Erfahrung: „Je weiter man von den Bergen fährt, desto weniger stark wird das Handwerk geschätzt.“

Josef Sigel, stellvertretender Obermeister der Elektroinnung Kempten Oberallgäu und Kreishandwerksmeister von Kempten, sah allerdings für den Raum Oberallgäu/Kempten schon eine „gewisse Tradition und Wertschätzung“. Es gestalte sich aber schwierig Lehrlinge zu kriegen, „die Industrie lockt mit anderen Gehältern“. Belinda Rukschcio, stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei der Bundesstiftung Baukultur, sieht auch im Bregenzerwald in der Industrie ein starkes Gegenüber. Doch 70 Prozent aller Absolventen der Werkraumschule gehen in die Lehre. Der Werkraum entstand in den 1980er Jahren. „Die Genese ist eine lange. So etwas entsteht nicht über Nacht.“

Do-it-yourself-Kultur versus echtes Handwerk

Woher kommt nun aber die mangelnde Wertschätzung des Handwerks? Schröck sieht einen Grund im Erfahrungsmangel junger Menschen, sich handwerklich auszuprobieren. Zum anderen könnte es aber auch in dem gegenteiligen Trend der „do it yourself“-Kultur liegen. Der Wert von „echtem Handwerk“ dagegen werde nicht erkannt. Sigel argumentierte ähnlich. „Wer hat noch eine Werkzeugbank im Keller?“, fragte er rhetorisch in die Runde. „Woher soll der Kleine („oder auch die Kleine“, fügte eine Zuhörerin an) das auch können?“



Die jungen Menschen würden mit dem Handy in der Hand aufwachsen statt mit „Bastelsachen“ in den Fingern. Ruckschcio sah aber in den sozialen Medien auch einen Gewinn, so habe die Werkraumschule dort eine große Fangemeinschaft, die junge Menschen erreiche. Sie fügte aber auch an, dass Werkunterricht auch in Vorarlberg abnehme. Schreinermeister Jocham vermutete, dass es auch am Zeitgeist liegen könne: „Vielleicht will man sich ja auch nicht festlegen?“ Denn „gutes Handwerk braucht Geld“.



Eine Zuhörerin, die sich als „Künstlerin, die es wieder ins Allgäu geschlagen hat“, beschrieb, zeigte sich entsetzt über die Fertighäuser. „Keine Farben, keine Schindeln.“ Sie vermutete, dass es an den mangelnden Beispielen liegt. „Alles ist 0815.“



Kritik am Handwerk

Die Zuhörerschaft sparte nicht mit Kritik am Handwerk. Ein Zuhörer verkündete lautstark, dass das Selbstverständnis des Handwerks verloren gegangen sei. Vielen Handwerkern könnten nur noch „vorgefertigte Produkte der Industrie übernehmen“ und nicht mehr selbstständig arbeiten.

Eine Zuhörerin wartet seit längerer Zeit „im großen Nichts“ auf ihre Tischplatte. Der Handwerker reagiere nicht auf ihre Nachfrage, wann und ob sie noch mit der Erfüllung ihres Auftrags rechnen könne. Sigel bestätigte dieses Vorgehen im Handwerk teilweise. Ruckschcio sah einen wesentlichen Punkt darin, dass das Handwerk mit Kultur und Kreativität „fremdelt“. Das Handwerk „scheint sich mit allem, was kreativ scheint, nicht zu identifizieren. Woher kommt das?“

Jocham hingegen sah auf „Bundes- oder Bayernebene schon einen gestalterischen Anspruch“ im Handwerk. Doch er betonte: „Früher konnte man sich mehr Zeit lassen.“ Auf Schröcks Einwand, dass die neuen Technologien Zeit sparen würden, erwiderte er: „Eine 200.000-Euro-Maschine muss auch laufen.“

Im Fazit zeigte sich Sigel trotz Nachwuchsprobleme optimistisch: „Uns wir es in 500 Jahren immer noch geben.“