Erfolgreiche Herrenteams - Knaben 15 noch im Titelrennen

Teilen

Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage: Das ist die Bilanz des SSV Wildpoldsried des jüngsten Spieltages. © Holger Battefeld

Wildpoldsried - Am jüngsten Spieltag standen für die Tennisteams des SSV Wildpoldsried vier Begegnungen auf dem Programm. Zuvor noch ein Nachholspiel bei den 2. Herren. Die Bilanz: Dreimal gingen die SSV-Herren als Sieger vom Platz. Dazu ein Unentschieden der Knaben 15 und eine Heimniederlage der Herren 40. Für die 1. Herren und die Herren 40 endete die Saison jeweils mit dem 4. Platz.

Im Heimspiel der Südliga 3 hatten die Knaben 15 mit dem TC Sonthofen den bislang stärksten Mitkonkurrenten zu Gast. Es war der erwartet schwere Gegner, der dem SSV-Team alles abverlangte. Paul Bader und Lukas Pfanzelt waren mit überzeugenden Vorstellungen erfolgreich. Anton Bader und Marco Rudolph wussten ebenfalls zu gefallen, mussten ihre Spiele jedoch im Match-Tie-Break abgeben.

Im Doppel zeigten sich A. Bader/Pfanzelt ihren Gegnern deutlich überlegen. P. Bader/Rudolph schafften es im Tie-Break des zweiten Satzes jedoch nicht, das Ruder noch herumzureißen, um in den Match-Tie-Break zu kommen. So stand es am Ende 3:3. Ein Ergebnis, das noch alle Chancen auf den Titel offen lässt, doch muss die letzte Begegnung in Altstädten gewonnen werden. Es wird zu einem knappen Ende zwischen Sonthofen, Burgberg und dem SSV kommen.

Knappe Niederlage für die Herren 40 des SSV im letzten Saisonspiel

Obwohl für die Herren 40 in der Südliga 1 der Meisterschaftszug bereits abgefahren war, boten sie den Gästen aus Bellenberg am letzten Saisonspiel einen beherzten Kampf, bei dem nach den Einzeln noch alles offen war. Christian Hiemeyer, Dietmar Schrägle und Manfred Schweighart waren für den SSV erfolgreich. Und bei den Niederlagen von Markus Wartosch, Dietmar Kretschmer und Thomas Schafroth nahmen die Spiele einen engen Verlauf. Wartosch und Schafroth unterlagen jeweils im Match-Tie-Break.

Der deutliche Sieg von Wartosch/Schafroth war dann zu wenig, denn Hiemeyer/Schweighart und Schrägle/Schöll hatten kein Tie-Break-Glück und gaben ihre Spiele ab. Damit entführte Bellenberg mit 4:5 die Punkte und verwies die Wildpoldsrieder in der Schlusstabelle noch auf den vierten Rang.

Zwei Siege für die zweite Herren-Mannschaft

In der Südliga 4 entführten die 2. Herren zunächst in einem Nachholspiel mit einem 5:4-Erfolg die Punkte aus Marktoberdorf. Beim dortigen TSV stellten Quadflieg, Schott, Fühner und Schmid die Weichen auf Sieg, nachdem Dominik und Christoph Heisl mit identischen Ergebnissen ihre Marktoberdorfer Gegenspieler glücklich gemacht hatten. Den noch erforderlichen Sieg für den Gesamterfolg erkämpften Quadflieg/Fühner. Damit blieben die Niederlagen von Heisl/Heisl und Schott/Schmid ohne Bedeutung.

Zu Hause ließen die 2. Herren gegen die TeG Görisried-Thingau einen weiteren knappen 5:4-Sieg folgen. Hier stand es nach Siegen von Simon Schott, Roland Fühner sowie Jakob Schmid und Niederlagen von Christoph Heisl, Lukas Hübner und Vinzenz Stauffer 3:3 nach den Einzeln. Nun mussten folglich schon zwei Doppel erfolgreich bestritten werden, um am Ende siegreich zu sein. Chr. Heisl/Fühner und Schott/Schmid lösten nervenstark ihre Aufgaben und sicherten die Punkte. Für Hübner/Stauffer waren die Gegner zu stark. Mit dem souveränen Tabellenführer Günzach wartet nun am letzten Spieltag eine wohl zu schwere Aufgabe auf die 2. Herren.

Platz vier in der Endtabelle

Angesichts der Erfolge der Zweiten wollten die 1. Herren in der Südliga 3 nicht zurückstehen. Beim TC Immenhofen präsentierten sie sich in glänzender Spiellaune und hatten nach den Siegen von Dietmar Kretschmer, Dietmar Schrägle, Nico Vetter, David Fleschutz und Simon Pfingstl schon nach den Einzeln den Sieg in der Tasche.

Dennoch ließen sie in den Doppeln nicht locker und holten mit Vetter/Fleschutz sowie D. Kretschmer/L. Kretschmer zwei weitere Punkte. Bei Tobias Beck lief es nicht ganz so gut. Er musste im Einzel und mit Pfingstl im Doppel den Hausherren den Vortritt lassen. Mit 7:2 rundeten die SSV-ler die Saison ab und landeten auf einem guten vierten Endrang. rom