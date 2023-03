Erfolgreicher Saisonauftakt für Elite-Amateure des RSC Auto Brosch

Dario Rapps siegt beim Bellheimer Frühlingskriterium vor dem Vorjahressieger Andreas Mayr und Leon Brescher. © Felix Janetschke

Kempten/Bellheim – Zum deutschen Saisonauftakt beim Bellheimer Frühlingskriterium präsentierten sich die Elite-Amateure des RSC Auto Brosch Kempten bereits in Top-Form und glänzten mit ihrer Teamleistung.

Zunächst war es Vorjahressieger Andreas Mayr, der in den ersten beiden Wertungen des Rennens über 80 Runden (80 Kilometer) die meisten Punkte holte. Danach wurde aber schnell klar, dass Dario Rapps die schnellsten Beine hatte. Bestens angefahren von Mayr, Julian Kern, Silias Motzkus, Steffen Greger, Tim Schlichenmaier und Moritz Augenstein gewann Rapps die nächsten drei Wertungen in Folge und siegte am Ende souverän vor Mayr und KT-Profi Leon Brescher (Team Lotto Kern-Haus). Mit Julian Kern auf Platz sechs fuhr ein weiterer RSCler in die Top 10 des 75-köpfigen Starterfelds.