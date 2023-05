Erfolgreiches Wochenende für RSC-Fahrer

Heiko Gericke vom RSC Auto Brosch Kempten beim Rundstreckenrennen „Rund um Keltern“. © Anett Gericke

Kempten/Allgäu - In starker Form zeigten sich die Fahrerinnen und Fahrer des RSC Auto Brosch Kempten am vergangenen Wochenende bei verschiedenen Rennen. Mehrmals standen sie ganz oben auf dem Siegerpodest.

RSC-Fahrer Augenstein gewinnt Heimrennen

Sieg mit Ansage: Moritz Augenstein vom RSC AUTO BROSCH Kempten wollte sein Heimrennen „Rund um Keltern“ über 88 Kilometer am Sonntag, 14. Mai, gerne gewinnen und gesagt, getan: Etwas früher als geplant fand er sich bereits nach drei von 22 Runden mit Björn Traenckner (Team Embrace The World Cycling) und Joshua Asel (Team Möbel Ehrmann) in der rennentscheidenden dreiköpfigen Spitzengruppe wieder, die gut harmonierte und über drei Minuten auf das Feld herausfuhr, das von Andreas Mayr, Jan Dieteren und Steffen Greger kontrolliert wurde.

In der vorletzten Runde attackierte zunächst Traenkner am Berg, Augenstein ging mit, konterte über die Kuppe und fuhr „all out“ solo bis ins Ziel. Er gewann damit vor Traenkner und Asel. Dieteren wurde Siebter, Mayr 15ter und Greger 18ter.

Beinahe hätte es auch im stark besetzten Elite-Frauen Rennen einen RSC-Sieg gegeben: Pia Kummer suchte als Einzelstarterin in der dritten von 12 Runden ihr Heil in der Flucht und konnte sich mit Daniela Gaß (Wheel Divas Cycling Team) und Sandra Geyer (Team Baden Forchheim) absetzen. Im Zielsprint musste sie sich Gaß knapp geschlagen geben und wurde Zweite.

Weber gewinnt mit dem schnellsten Sprinterbein in Kulmbach

Obwohl Florian Weber und Silias Motzkus nur als Zwei-Mann-Team beim 61. Großen Preis um den Pokal der Kulmbacher Brauerei am Sonntag an den Start gingen, feierten die beiden Elite-Amateure des RSC AUTO BROSCH Kempten einen ausgesprochen erfolgreichen Renntag: Motzkus gewann gleich die erste von zehn Wertungen des Kriteriums über 50 Runden (65 Kilometer), danach bildete sich eine dreiköpfige Spitzengruppe mit Weber, Daniel Bichlmann (54x11) und Tobias Häckl (Next Level Racing), die sich bis zum Schluss vor dem Feld behaupten konnte. Weber erwies sich in den Wertungssprints als klar stärkster Fahrer der drei Ausreißer und gewann am Ende vor Häckl und Bichlmann. Motzkus wehrte sich erfolgreich gegen Attacken der zahlenmäßig überlegenen Konkurrenz im Feld und wurde Vierter. Damit gewannen die beiden RSCler auch noch die Mannschaftswertung.

Fünfter Saisonsieg für Gericke

Erneut nicht zu schlagen war Heiko Gericke vom RSC AUTO BROSCH Kempten beim Rundstreckenrennen „Rund um Keltern“ in der Klasse Master 4 über 39 Kilometer. Bereits nach drei von neun Runden setzte er sich mit Jochen Scheibler (RV Blitz 1903 Oberbexbach) und Walter Antoni (TSV Neupotz) vom Feld ab und verwies seine beiden Fluchtgefährten im Zielsprint auf die Plätze.

Siege für Marquardt, Laschewski und Bühler in Obermarchtal/Schwäbische Alb

Top-Ergebnisse für die Mountainbiker/innen des RSC AUTO BROSCH Kempten beim 14. Marchtal Bike-Marathon am Samstag, 13. Mai: Sarah Marquardt gewann trotz eines hinteren Startplatzes und eines Kettenabwurfs unterwegs überlegen die Damen-Konkurrenz auf der Langdistanz über 73 Kilometer und 1.250 Höhenmeter. Beinahe hätte sie gar nicht starten können, da sie ihr Geld für die Anmeldung vergessen hatte, aber Teamkollegen halfen ihr aus.

Noah Laschewski fuhr immer in der Spitzengruppe, bis sich Profi Uwe Hardter (Texpa Simplon) solo absetzte. Dahinter gewann Laschewski den Sprint einer vierköpfigen Verfolgergruppe und wurde Gesamt-Zweiter und Sieger der Lizenz-Klasse.

Pia Vogt musste bei ihrem ersten Start auf einer Langstrecke Lehrgeld zahlen: Sie verpflegte sich zu wenig und fuhr auf den letzten zehn Kilometern in den gefürchteten „Hungerast“. Als Gesamt-Fünfte der Damen schaffte sie als Zweite in der Lizenzklasse aber dennoch den Sprung aufs Podium. Rita Bühler gewann auf der Kurzstrecke über 19 Kilometer (190hm) konkurrenzlos die Klasse der Seniorinnen. kb