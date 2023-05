Muttertags-Wochenende mit Markttreiben in Schmiedsfelden und Einweihung des Familien-Themenwegs „Glasiusweg“

Von: Christine Tröger

Der „Glasiusweg“ wurde feierlich eingeweiht. © Christine Tröger

Schmidsfelden/Buchenberg - Vor 20 Jahren schon haben sich Leute aus Buchenberg, Leutkirch und Isny zusammengetan, um die Glaserei in der Adelegg stärker herauszustellen.

Ein Ergebnis war der 16 Kilometer lange Glasmacherweg, damals initiiert von Rudi Holzberger. Heute Vormittag nun konnte Buchenbergs Bürgermeister Toni Barth zusammen mit dem Leutkircher Bürgermeister Hans-Jörg Henle und Isnys Bürgermeister Reiner Magenreuther sowie zahlreichen Gästen u.a. aus der Politik mit dem vier Kilometer langen Glasiusweg ein neues Herzstück in der Adelegg offiziell eröffnen (ein ausführlicher Bericht folgt). Treffpunkt war am Haus Tanne in Eisenbach/Kreuzthal.

Initiiert von Franz Renner – dem jüngst unerwartet verstorbene Hausherrn vom „Haus Tanne“ wurde mit einer Schweigeminute gedacht -, Prof Dr. Manfred Thierer, und Adelegg-Ranger Tobias Boneberger wurden dafür 16 interaktive Stationen entwickelt, die generationenübergreifend einladen, in die Geschichte der Gegend und ihre einzigartige Zeit der Glasmacherei einzutauchen. Das Maskottchen, der kleine Glasgeist Glasius, ist immer mit dabei und berichtet aus eigener Erfahrung von Pochern, Aschebrennern und Holzfällern, von ihrem Leben und den oft schweren Berufen, die sie ausübten. Erfunden hat den Glasgeist Franz Renner.

Einweihung Glasiusweg: Ein Projekt mehrerer Gemeinden

Der Glasiusweg ist ein Projekt von den bayerischen Gemeinden Altusried, Buchenberg, Weitnau und Wiggensbach sowie den baden-württembergischen Gemeinden Isny und Leutkirch, allesamt Gemeinden der Adelegg, die unter „Allgäuer Glasregion Adelegg e.V.“ (AGA) zusammenarbeiten, um die Region nachhaltig zu entwickeln. Projektträger des mit 140.000 Euro LEADER geförderten Projektes ist die Gemeinde Buchenberg. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 380.000 Euro.

Glasiusweg und großes Markttreiben an diesem Muttertags-Wochenende

Nach zweijähriger Planungs- und Bauphase wird am Muttertags-Sonntag, 14. Mai, ab 9 Uhr, der neue Familien-Themenweg „Glasiusweg“ zwischen Schmidsfelden und Kreuzthal/Eisenbach mit einer Feier eröffnet. An diesem Muttertags-Wochenende, 13./14. Mai, findet in Schmidsfelden auch wieder das große Markttreiben statt. Am Wanderparkplatz Schmidsfelden ist auch ein Startpunkt für den Glasiusweg, der von dort aus parallel zur Eschach nach Eisenbach/Kreuzthal verläuft und am Parkplatz vor dem Gasthof Kreuz im Kreuzthal endet. Für Familien empfiehlt Bürgermeister Henle einen Einstieg am Parkplatz Ulmer Thal und den Weg in zwei Etappen anzugehen.

Am Eröffnungstag werden verschiedene Stationen durch Experten betreut sein, die spannende weiterführende Informationen, sowie interaktive Möglichkeiten zum Selbstentdecken anbieten. Natur, Gewässer, Holzwirtschaft – alles wird aus erster Hand erlebbar gemacht.

Shuttle-Service am 14. Mai

Um den Weg ohne Gedanken um den Rückweg genießen zu können, wird am 14. Mai auch ein Shuttle-Service zwischen Schmidsfelden und Eisenbach verkehren.

Buntes Markttreiben

Doch nicht nur auf dem neuen Erlebnisweg, sondern auch drum herum wird an diesem Tag spannendes Rahmenprogramm geboten:

Seit über 20 Jahren kommen an diesem Wochenende ca. 50 Kunsthandwerker in das Glasmacherdorf und bieten ihre Waren an. Auch heuer werden an den Ständen wieder Arbeiten aus Stoff, Holz und Metall, Schmuck, wohlriechende Seifen, Deko-Artikel oder Korbwaren angeboten, sowie mancherlei Hübsches und Originelles für den Garten. Manch ein Kunsthandwerker führt seine Kunst vor und so wird in der Glashütte das 2000 Jahre alte Handwerk des Glasmachens gezeigt. Kinder können in der Glashütte selbst ein Glasherz herstellen. Im Zentrum des Markttreibens stehen traditionell die Aktivitäten der Glasmacherkunst in der historischen Glashütte, sowie im Oberhaus die Glasperlen-herstellung von Gabi Hummel. Zudem gibt es frische Allgäuer Kässpätzle mit Salat sowie Kaffee und Kuchen und kühle Getränke.

Wer nach Wanderung und weiterem Programm eine Stärkung braucht, der ist herzlich bei der Gastronomie in Schmidsfelden, wie auch in Eisenbach und Kreuzthal zum Verweilen eingeladen.