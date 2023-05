ESC Kempten hält Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ab

Rück- und Ausblicke standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des ESC Kempten. © ESC Kempten

Wildpoldsried - Lange vier Jahre ist es her dass sich die Vereinsmitglieder des ESC aufgrund der Corona Pandemie zur Jahreshauptversammlung zum letzten Mal gemeinsam treffen konnten. Immerhin gab es die Möglichkeit dies online abzuhandeln, was der ESC auch umgesetzt hat. Nun lud man seine Mitglieder erstmals wieder persönlich ein, die Fa. KoFeMa, Partner und Sponsor des Vereins stellte dafür ihre Räumlichkeiten in Wilpoldsried zur Verfügung.

Pressesprecher Thomas Hasselbach führte durch den Abend, begrüßte Veranstalter und Gäste bevor der erste Vorstand Florian Ecker einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr der Sharks gab, der durchaus etwas größer ausfiel als gewohnt, gab es doch seit dem letzten Treffen durchaus einiges zu berichten.

Auch Jugendleiterin Melanie Russler konnte in ihrem Bericht durchweg Positives verkünden. Inzwischen spielen alle Nachwuchsteams des ESC mindestens in der Landesliga, die U 17 nach ihrem Meistertitel sogar in der Bayernliga, der höchsten bayerischen Spielklasse im Nachwuchsbereich. Mit einem guten Mittelfeldplatz konnte man dort die erste Spielzeit beenden. Die letzte Lücke im Nachwuchs wird in der kommenden Saison mit einer U20 geschlossen, die den Übergang vom Nachwuchsbereich zu den Senioren noch fließender gestalten wird.

Kooperation zwischen dem ESC Kempten und dem ESV Kaufbeuren

Wichtig auch die Kooperation mit dem ESV Kaufbeuren in den unteren Altersklassen, hier können die Kinder im Allgäu auf beiden Seiten nur profitieren. Ihre großen „Babies“ die 1b sowie die neu gegründeten Ladies bleiben weiterhin am Start, gerade die Damen haben sich im Verlauf ihres ersten Jahres im Spielbetrieb deutlich weiterentwickelt.

Gewohnt ausführlich und mit detaillierten Zahlen unterlegt dann der Bericht des Vereinskassierers Jürgen Kugler. Seit 2007 hat sich der Etat des Vereins verfünfzehnfacht und steht aktuell mit einem hohen sechsstelligen Wert in einem Bereich in dem sich vor fünf Jahren noch arrivierte Oberligisten tummelten.

Eine Ursache hierfür sind natürlich die in fast allen Bereichen gestiegenen Allgemeinkosten. Aber auch jede zusätzliche Mannschaft im Verein kostet Geld, welches wieder eingespielt werden muss. Aktuell steht nach Saisonenden ein Minus von ca. 12.000 Euro zu Buche, dies hat den Hintergrund noch nicht abgebuchter Mitgliedsbeiträge. Diese wurden über viele Jahre stabil gehalten, sind aber nun jedoch einfach nicht mehr ausreichend um die anfallenden Kosten auch nur annähernd zu deckeln.

Beitragserhöhungen beschlossen

Vom Vorstand wurde im Vorfeld bereits eine Erhöhung der Beiträge ausgearbeitet und präsentiert. Diese beträgt je nach Alters / Spielklasse zwischen 20 und 48 Euro jährlich. Hierüber wurde unter den Mitgliedern abgestimmt und die Erhöhungen einstimmig beschlossen. Die Mitglieder werden über die neuen Beiträge noch detailliert vom Verein informiert bevor die Beiträge dann eingezogen werden.

Dazwischen wurde auch der Bericht des Kassenprüfers verlesen, hier war alles in Ordnung so das der Vorstand einstimmig entlastet werden konnte.

Vorstand wiedergewählt

Bei der von Wahlleiter Lothar Köster abgehaltenen Neuwahl des Vorstandes per Akklamation gab es keinerlei Gegenstimmen, so dass der alte Vorstand komplett wiedergewählt wurde. Gegenkandidaten gab es bei der Wahl zudem keine.

Abschließend gab zweiter Vorstand Marcus Kubena noch einen Ausblick auf die neue Spielzeit und informierte über die kürzlich veranstaltete Ligentagung des BEV für die Bayernligisten. Fazit hieraus: Es wird ein spannender Sommer was sowohl die Zusammensetzung der Teams sowie den angedachten Spielmodus betrifft. Letztendlich wird es aber verlässliche Aussagen erst nach den Sitzungen und Entscheidungen der Ligenkommission geben die hoffentlich im Juni zu erwarten sind.

Fanfest geplant

Vor dem Beginn der neuen Saison soll es dann auch endlich ein lange erwartetes Fest gemeinsam mit den Fans geben. Vom Aufstieg in die Bayernliga über eine erfolgreiche erste und zweite komplette Saison gibt es ja bereits einiges zu feiern. Eingebettet soll dies alles in einem Highlight werden, zum Abschluss der Laufbahn von Eric Nadeau und der Bayernligakarriere von Alexander von Sigriz wird es ein Abschiedsspiel für die Beiden geben in dem sie je ein Team ihrer Wahl zusammenstellen werden welche dann aufeinandertreffen. Hier darf man sich bereits jetzt darauf freuen einige ehemalige Größen des Kemptener Eishockeys nochmals gemeinsam auf dem Eis zu sehen.

Zum Abschluss des Abends gab es dann von Jugendkoordinator Peter Henninger noch die positive Meldung über den genehmigten Bauantrag des ESC für drei Nachwuchsmaterial/Trockenräume in Form von Containern hinter dem Eisstadion. Hierzu wird eine Crowdfunding Aktion ins Leben gerufen über die der Verein separat informieren wird. kb

