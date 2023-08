ESC Kempten verpflichtet Christopher Mitchell und Jakub Bitomsky

Mit Christopher Mitchell haben die Sharks den Sohn von Ex-EAK Stürmer Larry Mitchell verpflichtet. © ESC Kempten

Kempten - Kurz vor Beginn der Preseason hat der ESC Kempten noch zwei weitere Stürmer verpflichtet: Christopher Mitchell und Jakub Bitomsky.

Mit Christopher Mitchell verpflichten die Sharks den Sohn von ex EAK Stürmer Larry Mitchell. Lange ist es her, aber Co-Trainer Markus Russler erinnert sich noch gut daran, in der Saison 92/93 war es als der junge Goalie hinten den Kasten sauber hielt und Larry Mitchell vorne in nur 22 Spielen satte 59 Punkte einfuhr. Er war ein absoluter Punktegarant während seiner gesamten Karriere, die er in einigen DEL und DEL2 Vereinen verbrachte. Unter anderem auch beim aktuellen DEL2 Vizemeister in Bad Nauheim, dort kam dann sein Junior Christopher zur Welt.

Wie der Vater so der Sohn

Die Gene des Vaters , der nach einigen Trainerstationen in der DEL, unter anderem lange Jahre beim Augsburger EV inzwischen als Sportlicher Leiter bei den Kloten Flyers in der Schweiz arbeitet, hat der Filius auf jeden Fall übernommen. Beim HC Landsberg ausgebildet hat er dort auch seine gesamte bisherige Laufbahn verbracht. Zwei Jahre Erfahrung in der Bayernliga und drei weitere in der Oberliga bringt der 23-jährige Stürmer mit nach Kempten.

Coach Sven Curmann kennt ihn bereits bestens aus seiner Landsberger Zeit und weiß was er an der Neuverpflichtung hat: „Wir freuen uns über die Verpflichtung von Chris, durch seine neue Arbeitsstelle als Lehrer in Kempten ist dies möglich geworden. Er macht uns sowohl in der Breite wie auch in der Spitze stärker, Er hat einen großen Hockey Sachverstand und weiß wie er damit Räume für seine Mitspieler schafft. Er war bisher nicht der Spieler der nach außen besonders auffällt, aber jener der die wichtige Arbeit erledigt und seine Vorgaben zu 100 Prozent umsetzt. Chris ist menschlich und charakterlich unglaublich wertvoll, eine Bereicherung für jede Mannschaft. Er stellt den Teamgedanken zu jeder Zeit an die erste Stelle.“

Wertvolle Verpflichtung für die Sharks

Mitchell eilt der Ruf voraus als Stürmer unheimlich stark in der Arbeit nach hinten zu sein, dies wird auch seine hauptsächliche Aufgabe bei den Sharks sein, die Defensive zu stärken. Zudem dürfte die zukünftige Nr. 94 als einer der besten Unterzahlspieler der Liga gelten. Auf jeden Fall eine wertvolle Verpflichtung auf die sich die Kemptener Fans freuen dürfen.

Mit drei Torhütern, acht Verteidigern, zwölf Stürmern plus Förderlizenzen und Wechselspielern war der Kader der Sharks gut bestückt und komplett, doch dann war noch ein Spieler zu haben, bei dem die Kemptener eigenen Angaben zufolge zuschlagen „mussten“.

Die Kirsche auf der Torte oder die Rückkehr der #88

Lange Jahre war das Trikot mit der Nr. 88 in Kempten verwaist, seit Verteidigerlegende und zweiter Vorstand Marcus Kubena seine aktive Laufbahn beendete. Doch nun wird zumindest die Nummer wieder aus dem Schrank geholt. Tragen wird sie mit Jakub Bitomsky kein Unbekannter in Bayern. In den vergangenen beiden Jahren schnürte er seine Schlittschuhe für Passau in der Oberliga und Königsbrunn in der Bayernliga. Vor allem dort konnte der erst 23-jährige Stürmer mit 60 Punkten (35 Tore, 25 Assists) in 38 Spielen zeigen welches Potential er für die Bayernliga mitbringt.

Er dürfte der sogenannte „Sniper“, also der Knipser sein, den man in Kempten in der letzten Saison ein wenig vermisst hat. Geboren in Opava in Tschechien besitzt er aber auch den deutschen Pass, belegt also keine Kontingentstelle. Das Hockeyspielen erlernt hat er in seiner Geburtsstadt, um dann mit 20 Jahren den Sprung in die deutsche Oberliga nach Herne zu wagen. Über Weiden führte sein Weg dann nach Königsbrunn, Passau und nun also ins Allgäu.

„Ein Spieler mit Torjägerinstinkt“

Sportvorstand Ervin Masek ist mächtig stolz auf den Last Minute Transfer: „Mit der Verpflichtung von Jakub schließen wir nun endgültig die Transferaktivitäten und auch einen sehr intensiven Sommer ab. Bereits im März hatte ich erstmals Kontakt zu ihm, damals konnten wir uns leider noch nicht einigen. Umso mehr freut es mich dass es nun doch geklappt hat und wir den Kader mit einem Spieler mit Torjägerinstinkt ergänzen können. Dieses Potential hat er vor zwei Jahren bereits in der Bayernliga unter Beweis gestellt. Jakub bringt nochmals zusätzlich Tempo und Torgefahr in unser Spiel, wir versprechen uns von ihm noch mehr Effektivität vor dem gegnerischen Tor.“

Im Ausblick auf die Saison gibt sich Masek optimistisch: „Ich bin mit dem aktuellen Kader mehr als zufrieden. Das Ziel, die Mannschaft zu verjüngen und einen Umbruch in Richtung Zukunft einzuleiten ist uns sehr gut gelungen. Wir haben eine Mischung aus jungen und hungrigen Spielern, die sich im Senioreneishockey beweisen wollen, wie auch aus Spielern mit Erfahrung aus Bayern- und Oberliga oder höher. Besonders freut es mich dass es uns gelungen ist Positionen bei den Goalies wie auch in Abwehr und Sturm doppelt zu besetzen. Damit ist der Kampf um die Plätze eröffnet, die Saison beginnt mit einem neuen Trainer bei Null. Jeder muss 100 Prozent geben und sich seinen Platz im Kader erkämpfen. Ab sofort konzentrieren wir uns rein auf das Sportliche, es ist eine große Herausforderung für den stark veränderten Kader, sich kennenzulernen und zu einer funktionierenden Einheit zu werden. Daran arbeiten unsere Trainer mit dem Team bereits intensiv. Wir hatten ein gutes und intensives Sommertraining, die Jungs haben hart gearbeitet und freuen sich schon auf die erste Eiszeit die bereits am Dienstag in Füssen stattfindet. Der spätere Start in die Hauptrunde kommt uns entgegen, wir werden die Zeit nutzen um bestmöglich in die Saison zu starten. Jetzt freue ich mich nur noch darauf, die Spieler endlich gemeinsam auf dem Eis zu sehen.“ kb