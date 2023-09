Menschen aus fünf Nationen werben in vier europäischen Ländern für ein konstruktives Miteinander

Radler aus fünf Ländern werben auf dem Rathausplatz für einen konstruktiven Dialog

Von: Lajos Fischer

Frieden unter den Nationen wünschen sich die Europaradler, die auf ihrer diesjährigen Tour unter der Leitung von Winfried Hulde (Bildmitte hinter dem Rad) Station in Kempten gemacht haben. Herzlich empfangen wurden sie von Mitgliedern des Freundschaftskreises Partnerstädte: u.a. von der Vorsitzenden Petra Le Meledo-Heinzelmann (Bildmitte mit Hut) und ihrer Stellvertreterin Marion Haase (daneben links). © Lajos Fischer

Kempten – „Paix entre les Nations“ (Frieden unter den Nationen) heißt die Radfahrt, an der seit 2000 im September jedes Jahres etwa 50 Frauen und Männer aus den verschiedenen europäischen Ländern teilnehmen. Veranstalter ist die AEC (Amicale Euro Cyclotourisme, www.europn-ffct.org), ein in Frankreich eingetragener Verein. Die diesjährige Tour begann und endet in Lindau und steht unter dem Motto „Südwasserressourcen Mitteleuropas“ und umfasst 850 Kilometer. Der Weg führt am Bodensee, am Rhein und an der Donau entlang.

Die erste Zwischenstation nach dem Start in Lindau ist Kempten, wo die „Europaradler“ von den Mitgliedern des Freundschaftskreises Partnerstädte mit Begeisterung und Erfrischungsgetränken empfangen wurden. „Wir versuchen so viele Nationen wie möglich an den Start zu bringen“, sagt Winfried Hulde, der als Délégué International des Vereins die Gruppe leitet. In seinem Heimatort Beilstein ist er Vorsitzender des örtlichen Partnerstadtvereins. „Wir wollen ein konstruktives Miteinander in Europa und Frieden zwischen den Nationen“, erläutert er. Der Gemeinschaftsgeist solle nicht nur unter den Teilnehmenden gefördert werden. Um Kontakt zu den regionalen Organisationen herzustellen, planen sie bereits im Vorfeld „Zwischenempfänge“.



Die ersten Radler treffen in Kempten ein. © Lajos Fischer

Martin Baumgärtner ist Steuerberater in Beilstein und hat mithilfe des Kemptener Steuerbüros Fackler Kontakt zum Schriftführer des hiesigen Freundschaftskreises Partnerstädte, Stephan Prause, aufgenommen. Vorsitzende Petra Le Meledo-Heinzelmann mit ihren Vorstandsmitgliedern war sofort Feuer und Flamme. Sie hofft, dass im nächsten Jahr auch einige Allgäuer Lust bekommen, mitzumachen. Die wichtigsten Ziele werden dann Florenz und Nizza sein. Die Anmeldung ist für jedermann offen. Die Kosten tragen allerdings die Teilnehmer selbst.



Bettina Dittler ist das elfte Mal dabei. „Ich finde die Idee und die internationale Zusammenstellung klasse“, meint sie. Bei der diesjährigen Vierländertour durch Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein und Österreich gibt es deutsche, französische, spanische, tschechische und belgische Teilnehmende. „Ich kann weder Französisch noch Spanisch, trotzdem verstehen wir uns sehr gut“, betont sie.



Startbereit: Das nächste Etappenziel ist Ulm. © Lajos Fischer

„Wir fahren kein Rennen, sondern im gleichmäßigen Tempo“, hebt Wilfried Hude hervor. Das ermögliche auch, dass Menschen aus allen Altersklassen mitmachen können. Die jüngste Radlerin ist 30, der älteste Radler über 80. Le Meledo-Heinzelmann wünschte der Gruppe für die Fahrt gutes Wetter und spannende Gespräche. Europa brauche den persönlichen Einsatz jedes Einzelnen, um in der Vielfalt der Meinungen die gemeinsamen Werte, zu denen auch der dringende Wunsch nach Frieden gehöre, nicht zu verlieren.