„Bitte keine Katastrophenstimmung!“ Ex-Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller im Interview

Von: Christine Tröger

UNIDO-Generaldirektor Dr. Gerd Müller (li.) und UN-Generalsekretär António Guterres kennen sich schon aus der Zeit gut, als Müller noch Entwicklungsminister war. © privat

Kempten/Durach/Wien – Dr. Gerd Müller war acht Jahre lang Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Nun ist er Generaldirektor bei der UNIDO. Im Interview spricht er über

Am 8. Dezember 2021 endete die lange politische Laufbahn von Dr. Gerd Müller (CSU). Die letzten acht Jahre davon hat er seinem Ministerium als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ordentlich Auftrieb und Bedeutungszuwachs verschafft, unter anderem den Haushalt verdoppelt und das so wichtige Lieferkettengesetz umgesetzt. Seit seinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag ist es um ihn – zumindest medial – ruhig geworden. „Ich bin ja nicht mehr in der Politik und deshalb mache ich auch keine Pressepolitik mehr, sondern ich mache meine Arbeit“, sagt er schmunzelnd beim Besuch in der Redaktion des Kemptener Kreisbote. Zwei Wochen dauerte sein Urlaub im Allgäu oder genauer, in seinem noch immer auch Zuhause in Durach. Am 25. August konnte er seinen 67. Geburtstag feiern. Seine Tatkraft, sein Know-how und seine Zielstrebigkeit sind nach wie vor gefragt: Seit 2021 in seiner neuen Position als Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO – Die Industrieagentur der UN).

Wie war der Wechsel vom Entwicklungsminister in Berlin zum Generaldirektor der UNIDO nach Wien?

Dr. Gerd Müller: Ich wurde ja nicht berufen, sondern musste gewählt werden und das war nicht einfach. Die Bewerbungsphase dauerte ein Jahr und erst einmal musste ich die Europäer gewinnen — 27 EU-Staaten —, die mich damals als den europäischen Kandidaten vorgeschlagen haben. Insgesamt sind es 175 Mitgliedsstaaten, von denen jeder eine Stimme hat, mehrheitlich Entwicklungsländer. Da musste ich mich in allen Teilbereichen vorstellen. Die drei Schwerpunktgruppen sind Afrikaner, Asiaten, Lateinamerikaner. Dann gab es eine Wahl in drei Durchgängen, in der ich mich gegen je einen Kandidaten aus Bolivien und Äthiopien durchsetzen musste. Der Äthiopische war mit Unterstützung der Chinesen angetreten und somit der härteste Konkurrent, aber nach drei Wahlgängen hatte ich dann die Mehrheit — und zwar mit ganz starker Unterstützung der afrikanischen und anderer Entwicklungsländer.

Das ist etwas Besonderes, weil erstmals seit Gründung der Organisation Mitte der 1960er Jahre ein Europäer — also auch erstmals ein Deutscher — an der Spitze steht und somit ein Vertreter der Industrieländer. Es ist ja eine Entwicklungsorganisation und so waren die Vorgänger ein Chinese — China wird ja nach wie vor als Entwicklungsland eingestuft — der Vorvorgänger aus Sierra Leone, davor noch ein Argentinier und ein Mexikaner. Mein Hauptargument war: Ich setze mich dafür ein, dass sich die Industrieländer in den Entwicklungsländern stärker engagieren in Technologie, Wissenstransfer und Investitionen.



Ich war bis zum 8. Dezember in der Verantwortung als Entwicklungsminister in Berlin und habe dann die Position in Wien bei der UNIDO praktisch nahtlos übernommen, mit drei Tagen Zeit für den Umzug der Kisten von Berlin nach Durach. Die Garage ist voll mit 20 Kisten Nachlass aus 27 Jahren Abgeordneter im Allgäu und 16 Jahre Staatssekretär und Minister. Ich hätte es jetzt auch leichter angehen können, aber es war schon auch das Gefühl der Mitverantwortung, denn die Entwicklungsländer setzen in mich großes Vertrauen, dass wir sie nicht allein lassen, und durch meine achtjährige Tätigkeit als Entwicklungsminister habe ich von dieser Seite auch starke Unterstützung bekommen, das ehrt und verpflichtet mich zugleich.



UNIDO ist bei den Menschen nicht besonders bekannt. Können Sie die Organisation und ihre Aufgaben kurz vorstellen?

Dr. Gerd Müller: Vorweg: Die UNIDO, was für UN Industrial Development Organization (UN Organisation für Industrielle Entwicklung, Anm. d. Red.) steht — wurde in den 60ern gegründet, um den Entwicklungsländern im Nachgang der Dekolonialisierung Unterstützung bei der Schaffung von Jobs und der Industrialisierung durch die Industrieländer sowie der ehemaligen Kolonialländer zu bieten. Damals hat man es ‚Industrial Development’ genannt, im Prinzip bedeutet es aber wirtschaftliche Entwicklung. Die ehemaligen Kolonial- und die Industrieländer sind also in die Verpflichtung gegangen, Unterstützung beim Aufbau einer eigenen Infrastruktur Wirtschaft, Industrie und Jobs zu bieten. Das ist im Kern eine mit technischer Kompetenz ausgestattete Organisation mit vielen Ingenieuren und Technikern. Es ist auch unser Schwerpunkt. Wir sind die Drehscheibe für Technologie, Wissenstransfer und Investitionen von Industrie- in Entwicklungsländern.

Das macht auch Sinn, denn vier von fünf Menschen in der Welt, leben in Entwicklungsländern — China und Indien miteinbezogen, die auch dazu gehören. Man muss sich klar machen, dass wir in Europa, in den USA, in Japan zu den zehn Prozent der Reichen auf der Sonnenseite, die alles haben, gehören.



Im Augenblick schmerzt uns zwar das Thema Energie, aber diese 80 Prozent der Welt leben halt generell immer noch in schwierigen Verhältnissen. In Afrika haben 600 Millionen Menschen keinen Zugang zur Energie.



Wo setzen Sie Schwerpunkte bei Ihrer Arbeit?

Dr. Gerd Müller: Der afrikanische Kontinent, der 100mal so groß ist wie Deutschland, mit 54 Ländern wird sich bis 2050 bevölkerungsmäßig verdoppeln und die erste Frage, die jede Mutter oder jeder Vater sich am Morgen dort stellt, ist, was gibt es für meine Kinder zu Essen. Das ist für jede zweite Familie nicht geklärt, obwohl der Kontinent das Potential hat, alle Menschen satt zu machen.

Hier setze ich im Grunde nahtlos meine Arbeit fort, die ich als Entwicklungsminister begonnen habe: eine Welt ohne Hunger zu schaffen. Das ist möglich und deshalb sage ich immer Hunger ist Mord, weil wir die Probleme und Situation in vielen Entwicklungsländern einfach ignorieren, ohne zu handeln. Es gibt die Technik, es gibt das Wissen und mit der Digitalisierung die Möglichkeit eine Welt ohne Hunger zu schaffen — und zwar innerhalb der nächsten zehn Jahre! Es fehlt nur der politische Wille.



Wenn wir ein Zehntel der jährlichen Rüstungsausgaben der Welt die nächsten zehn Jahre lang in die Entwicklung der Landwirtschaft, der Ernährungsindustrie in den Entwicklungsländern investieren würden und unser Wissen zur Verfügung stellen, dann könnte jeder Mensch satt werden. Und das ist die größte Aufgabe, die sich der Weltpolitik stellt und ihre größte Herausforderung. Dabei haben wir im reichen Norden die größte Verantwortung, kommen ihr aber nicht in ausreichendem Maße nach.



Wir setzten als UNIDO Akzente, indem wir z.B. fortführen, was ich als Minister schon gemacht habe: Landwirtschaftliche Modellbetriebe entwickeln, auf denen wir mit europäischen bzw. Weltunternehmen im Agrotech-Bereich die Potentiale ausschöpfen, und Ausbildung, Wissen und Technologien in diese Länder bringen.



Wie halten Sie es dabei mit Genanbau, der in Afrika von einschlägigen Akteuren angeblich massiv vorangetrieben wird?

Genanbau steht nicht zur Debatte. Wird auch von uns nicht betrieben. Vor zehn Jahren war das ein Thema mit großen Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, weil es viele Kleinbauern in Abhängigkeiten gebracht hat und auch die Erfolge nicht die waren, die man versprochen hatte. Selbst in der Baumwollproduktion rückt man davon wieder ab. Wir haben mit konventionellen Methoden die Möglichkeiten, bei Sorten von z.B. Reis Erträge zu verdreifachen; allein durch ein Screening von weltweiten Reissorten, um die richtigen Sorten an die für sie richtigen Standort zu bringen und dort auch entsprechend zu bewirtschaften. Damit ist in vielen Ländern der Ertrag nicht nur bei Hirse, Reis und anderen Getreiden zu verdreifachen. Und das ist die Lösung.

UNIDO ist sozusagen die Plattform für weltweite Kooperationsprojekte mit Agroindustrie, Ernährungswirtschaft und Investoren. Die Dimension geht allerdings über das, was ich bereits als Entwicklungsminister gemacht habe, hinaus. Wir haben ganz starke Partner u.a. in Japan, China und der Europäischen Union.

Wie sieht Ihre Strategie beim Schwerpunkt Energiesicherheit aus?

Dr. Gerd Müller: Hier sind Quantensprünge möglich. Wenn man Afrika vor Augen hat, dann ist das der Kontinent der Erneuerbaren: Sonne, Wind, Biomasse im Überfluss. Die Preise für z.B. Solarpaneelen hat sich auf ein Zehntel reduziert. Es ist somit kostenmäßig und technisch heute für Entwicklungsländer auch interessant. Hier setzen die Chinesen einen großen Schwerpunkt, weil das Ziel in der ersten Stufe lautet: Zugang zur Elektrizität für alle. Energie ist der Schlüssel für jegliche Entwicklung, sei es Digitalisierung, Handys, Internet, für Medizin, auch in der Landwirtschaft — jeder Sektor braucht Energie. Dieses Potential mit moderner Technik und Investitionen zu entwickeln ist Schwerpunkt Nummer zwei, da es ohne Energie weder Ernährungssicherheit gibt noch Jobs für Millionen junger Menschen in der Zukunft dort.



Mit dem Thema Energie mache ich einen aktuellen Aufschlag bei der UN-Klimakonferenz COP 27 (siehe Infokasten) im November in Scharm-El-Scheikh in Ägypten. Zusammen mit der dortigen Regierung, die ein starker Partner ist, präsentieren wir die Wasserstofftechnologie in ihrer ganzen Breite im Rahmen einer internationalen Wasserstoffwoche. Dabei sind Investoren und Unternehmen aus China, Indien, Saudi-Arabien, den Emiraten, die sich beteiligen. Die Deutschen haben noch keine Zusage gemacht sich zu beteiligen.

Klar ist, dass wir Energie nicht zu eng betrachten dürfen. Es bedeutet nämlich auch die Nutzung von fossilen Energien, ohne die wir auch die nächsten 20 Jahre nicht auskommen werden. 80 Prozent der gesamten Energieproduktion weltweit sind aktuell fossil. Indien, Mozambique oder Kenia können nicht innerhalb von fünf Jahren auf regenerative Energien umsteigen. Das bedeutet, die Basisversorgung wird die nächsten 20 Jahre fossil sein. Die Aufgabe ist aber, fossile Energie CO2-neutral zu machen oder zumindest CO2 zu reduzieren. Dennoch liegt der Fokus natürlich auf der Entwicklung von Erneuerbaren, da diese auch dezentrale Lösungen bieten, was gerade in Entwicklungsländern entscheidend ist. Die dritte Komponente ist Energieeffizienz und die vierte hängt stark mit Klimaschutz zusammen. Stichwort: Nature Based Solutions (Naturbasierte Lösungen, Anm. d. Red.). Man muss die Absorptionsfähigkeit des Planeten erhalten, weil CO2 ja kein Gift ist — Pflanzen, Mangroven, Wälder absorbieren es. Deshalb ist die nachhaltige Energieproduktion und der Schutz des Planeten von entscheidender Bedeutung beim Klimawandel. Es hängt aber alles zusammen.



Das Drama besteht darin, dass wir, die Industrieländer, zusammen mit China, 90 Prozent CO2 ausstoßen; die Dürren und Katastrophen, wie jetzt beispielweise in Pakistan, aber in diesen Entwicklungsländern stattfinden, und zwar in dramatischen Ausmaßen. Ich habe die sterbenden Menschen an der somalischen Grenze zu Äthiopien gesehen, wo sich das Wasser dramatisch zurückzieht oder in Kenia oder der Sahelregion: erst stirbt die Pflanze, dann stirbt das Tier, dann stirbt der Mensch. Ohne Pflanze kein Leben.



Wenn wir Industrieländer unserer Verantwortung nicht gerecht werden und unser Wissen und Technologien dort nicht einsetzen, dann machen wir uns schuldig; und zwar schuldig aus humanistischer Sicht, weil wir die Menschen einfach ihrem Schicksal überlassen und lang- oder mittelfristig werden die Katastrophen auf uns zurückschlagen, unter anderem durch Migration. Die Menschen müssen sich neue Lebensräume suchen. Deshalb gilt es auch Technologie,

saubere Entwicklung, nachhaltige Energie zu transferieren.

Inwiefern ähneln sich die Themen des Ex-Entwicklungsministers und des UNIDO-Generaldirektors?

Dr. Gerd Müller: Es ist hochspannend und für mich auch erfüllend, dass ich alle Erfahrungen und Kontakte einbringen kann und mir das Vertrauen in den Ländern einfach entgegengebracht wird. Der Aufruf geht an die Partner in Europa, in der Welt, mehr zu tun. Ich habe den Afrikanern, den Asiaten und auch den Lateinamerikanern versprochen: Ich bin eure Stimme in den Gremien der Industrieländer, in der UN und ich werde auch als Mahner bei jeder Veranstaltung auftreten und den Industrieländern ins Gewissen reden mehr zu tun. Denn es ist skandalös, dass Mittel für Entwicklungszusammenarbeit weltweit gekürzt werden!

Vor Kurzem hat die britische Regierung, die eh schon halbiert hatte, eine weitere Kürzung beschlossen. Eine ehemalige Kolonialmacht! Es ist unglaublich. Und wir investieren zusätzlich hunderte von Milliarden weltweit in Rüstung, im Augenblick 2.000 Milliarden weltweit, dagegen nur 160 Milliarden für die Lösung von Welthunger und Entwicklung. Ich verstehe es nicht, warum das nicht weltweit Thema Nr. 1 ist. Wir haben die Lösungen ja.

Die Probleme lassen sich lösen und es ergeben sich Win-Win-Situationen auch für die Wirtschaft. Diese Märkte sind die Wachstumspotentiale von morgen. Gerade Afrika, das reich an Jugend ist, wo unter anderem viele Start-Ups sind und neue Unternehmen. Man muss das Afrikabild das wir haben — Dürre, Staub, Hunger, Elend — und das permanent transportiert wird, korrigieren. Das ist nur ein Teil von Afrika. Digitalisierung ist der Game changer. Sofern der Zugang zu Internet und Elektrizität vorhanden ist, hat heute jedes afrikanische Mädchen oder jeder Junge in Echtzeit Zugangsmöglichkeit zu Wissen weltweit. Viele nutzen es und sind hungrig nach Bildung und Fortschritt. Dieses Afrikabild fehlt in unseren Medien und leider fehlen auch die Entscheidungen der Wirtschaft und der Industrie da in viel größerem Maße zu investieren. Es sind Win-Win-Situationen, die da geschaffen werden. China und Japan erkennen das, eine Vielzahl anderer Länder auch; ein ganz starker Partner bei der UNIDO ist z.B. die Schweiz, auch die Italiener.



In Deutschland bauen wir das Engagement jetzt aus. Ich werde in Berlin ein UNIDO-Büro eröffnen, um mehr Nähe zur deutschen Politik und zu den Verbänden zu entwickeln.



Es stellt sich immer wieder die Ressourcenfrage. So erleben wir im Moment in Deutschland diese Energiekrise, die im Wesentlichen eine deutsche Krise ist; in anderen Ländern auch, aber nicht in dieser Dramatik. Man bedenke nur, was es bedeuten würde, wenn Afrika in einen Ressourcenstreik treten würde: Kobalt, Coltan, Lithium... Es würden alle Bänder in Deutschland stillstehen. Ein Großteil der Ressourcen in Afrika sichern sich die Chinesen. Ich arbeite mit den Chinesen zusammen und „I don‘t complain“ — bitte klagt auch ihr nicht, ihr Europäer, solange ihr keine eigene Strategie habt.



Die Weltordnung steht aktuell auf tönernen Füßen. Fallen die schönen Ansätze nicht am Ende doch wieder unter den Tisch?

Dr. Gerd Müller: Ich betrachte die Situation aus Sicht einer Weltorganisation. Krise in Deutschland heißt nicht Krise in der Welt. Die Energiekrise trifft Entwicklungsländer am härtesten, da der sogenannte Spotmarkt dazu geführt hat, dass sich der Gaspreis verdoppelt hat. Länder wie Pakistan oder Indien müssen sich auch auf dem Weltmarkt versorgen, können aber nicht wie wir den doppelten oder dreifachen Preis dafür bezahlen. Europa hat den Preis auf dem Weltmarkt aber so nach oben getrieben.

Gehen wir nach Tunesien: Der Brotpreis ist durch den Energiepreis und den für Getreide verdoppelt und verdreifacht und für diese Länder nicht bezahlbar. Kurzfristig müssen diese Länder also die Löcher stopfen, um z.B. den Brotpreis für die Bevölkerung bezahlbar zu halten, können es aber nicht. So schlittert eine Vielzahl von Ländern in eine existentielle Schuldenkrise. Wir können — Deutschland kann — durch Milliardensubventionen (z.B. Uniper) das ganze System stabilisieren.

Sie arbeiten gut mit China als Partner zusammen. China ist aber nicht gerade für eine nachhaltige Entwicklungspolitik bekannt. Wie lässt sich das moralisch vereinbaren?

Dr. Gerd Müller: Es ist eine meiner Aufgaben, der Thematik Nachhaltigkeit einen neuen Stellenwert zu geben. Das muss natürlich im eigenen Land zuerst beginnen. Die Chinesen investieren aufgrund von Smog, Wasserproblemen, Verwüstung durch Klimawandel etc. massiv in Umweltschutz und Umsteuern. Das wird bei uns noch nicht so gesehen. Weltweit und auch zuhause ist China einer der größten Investoren in erneuerbar Energien, ebenso bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsprozessen oder Kreislaufwirtschaft. Viele der Technologien, in die investiert wurde, haben sie zwischenzeitlich auch in Entwicklungsländern im Einsatz. Es kommt ein Umdenken in Gang.

Welche konkreten Projekte sind aktuell im Fokus?

Dr. Gerd Müller: Mein Ziel ist z.B. einen UN-Nachhaltigkeitspreis für Firmen, die im globalen Wirtschaften bereits gewisse Standards erfüllen, zu setzen.

Nach der Cop27 ist geplant mit Saudi-Arabien einen internationalen Minenkongress zu machen, also die Minenwirtschaft der Welt einladen zur Analyse, welche Ressourcen sind wo und verfügbar und wie definiert sich Mining international nachhaltig. Es ist ein Riesenthema, weil der Abbau von Ressourcen überall auf der Welt in Minen stattfindet, von Kupfer über Gold, Kobalt, Coltan... alles ist Minenwirtschaft. Hier sind die Chinesen ebenfalls ein starker Partner. Interessant ist aber auch, dass die Saudis mit uns den Anstoß geben. Ich hatte es in die Diskussion gebracht und dann hat Saudi-Arabien signalisiert das Thema international aufgreifen zu wollen. Man darf die Welt nicht nur aus Berlin oder Wien beurteilen. Das ist in meiner Position jetzt so spannend, weil dann die Saudis oder die Emirate kommen und sagen, wir haben da einen ganz anderen Ansatz und sind manchmal auch schon viel weiter.

Die Minenwirtschaft ist ein gigantisches Milliardengeschäft in der Welt, die Schlüsselindustrie für Industrialisierung und für den Schutz des Planeten. Da ist eine Menge zu tun und wir tragen dafür auch Verantwortung. Es gibt allerdings noch x Themen mehr. Klar ist: Wir sitzen alle in einem Boot. Der Planet ist klein und alles Tun hat Auswirkungen im globalen Sinne. Aber das Positive ist: Wir Europäer haben die Erfahrung z.B. mit dem Ruhrgebiet hinter uns, wir haben auch Positivbeispiele.

Ich schätze die Jugend und Fridays For Future sehr, aber bitte keine Katastrophenstimmung. Das hilft niemandem. Man kann die Probleme lösen. In meiner Jugend war Waldsterben, dann das Ozonloch. Es gab die Entstickungs- und Entgasungsanlagen, die Großfeuerungsanlagenverordnung — so hieß das Ding — und ich habe den Schwefelgeruch kurz vor der Wende in der DDR gehabt. Wir haben durch Technologien die Umweltprobleme massiv reduziert. Progress by Innovation ist mein Motto. Das waren die Antworten auf das Waldsterben. Gegen das Ozonloch kam das Verbot von FCKW im Rahmen eines internationalen Abkommens. Zunächst war es undenkbar, dass eine Spraydose oder ein Kühlschrank ohne FCKW funktioniert. Heute schließt sich das Ozonloch.

Es braucht Innovation und internationale Ansätze. Ich bin Realist, aber es muss gewaltig mehr passieren an Bewusstseinsänderung und an Kooperation und Investitionen. Wir wissen alles was notwendig ist, tun aber viel zu wenig, um in die Realisierung zu kommen, sprich Agenda 2030, die ein Weltübereinkommen darüber ist, was passieren muss, um den Planeten, die Welt zu retten; um den Menschen aus der Armut zu entwickeln, um das Bevölkerungswachstum zu stabilisieren — auch das ist möglich. Jetzt haben wir noch acht Jahre und wir sind weit hinter den Zielen her. Die Diskussion ist fast verschwunden. Die Krise in Deutschland sollte man als Chance und Aufbruch nutzen. Und das 2. Weltabkommen: Die SDG-Agenda und das Paris Abkommen. Man muss es nur umsetzen. Jedes Land der Welt hat sich verpflichtet einen gewissen Beitrag bei der Reduktion von CO2 zu bringen, ähnlich wie damals beim Montreal-Abkommen zur FCKW-Reduktion. Und das ist messbar.

Können Sie jetzt parteipolitisch freier agieren?

Dr. Gerd Müller: Wir sind ja keine politische Organisation. Ich bin frei von allen politischen Zwängen. Das ist großartig! Ich bin jetzt frei von Scheuklappen mir Technologien anzuschauen. Es wäre eigentlich in Berlin und Brüssel notwendig, zu schauen, was andere machen.

Zum Beispiel Fracking ist in Deutschland stigmatisiert und verboten. Aber wir beziehen jetzt in immensem Ausmaß Fracking-Öl aus den USA, das dort das Doppelte und Dreifache kostet. Wir haben technologisch Verbote und Scheuklappen. Ebenso bei CO2, wo es vor allem um Vermeidung und Reduktion geht. Wir denken viel zu klein. Es geht nicht immer nur um dieses kleine eine Prozent der Menschen in Deutschland, das nicht das Klima rettet. Es ist zwar wichtig, dass wir Technologieführer bei der Reduktion sind, aber das bitte dann auch in die Welt hinaustragen. Dazu gehören die Techniken von Carbon capture und storage (siehe Infokasten). Man kann also CO2 abfangen und nutzen, wie z.B. in der Stahl- und Zementindustrie bereits gemacht. Das werden wir bei der COP 27 vorstellen. Es kann nämlich zur Wasserstoffproduktion genutzt werden.



Storage ist die Verpressung in der Erde, was Norwegen, eines der energiepolitisch nachhaltigsten Länder Europas, bereits macht. In Deutschland ist darüber eine Diskussion nicht möglich. Es war vor zehn Jahren in meiner Fraktion, die damals die Regierung gestellt hat, tabuisiert. Dennoch sind es Technologien, die wir entwickeln müssen, um in China, in Indien in Bangladesh die bestehende Nutzung fossiler Energien unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz zu ermöglichen. Diese Länder können nicht radikal wie in Deutschland aus Kernenergie, Kohle, Gas aussteigen. Wir müssen alles Wissen und Technologie der Welt nutzen und offen sein zu lernen, was andere Länder in der Welt für Ansätze haben. Ein Thema ist dabei auch Ressourceneffizienz.

Wir setzen viele Projekte mit den Japanern in Industrieparks um, weil man ja mit weniger Energie und weniger Wasser mehr produzieren kann und wir das neue Denken auch in den neu aufstrebenden Ländern in eine Kreislaufwirtschaft einführen: Reduktion von Abfall, Aufbau von Recyclingsystemen, wie wir sie z.B. in Ägypten, Kenia, Äthiopien umsetzen. Es ist unsere Aufgabe die Industriesysteme dahingehend umzustellen. Das fängt in der Nahrungsmittelwirtschaft an, wo im Augenblick bis zu 50 Prozent der Ernte in Indien oder den Ländern Afrikas verloren gehen, weil sie in der Verarbeitungswirtschaft, in der Lagerung in der Trocknung nicht die Technologie haben, die es aber gibt. Sie ist bei uns schon 30 Jahre gängig. Es bedarf einfach des Brückenschlages.



Verfolgen Sie auch als Ex-Politiker noch eine politische Mission?

Dr. Gerd Müller: Meine politische Mission geht über den üblichen UNIDO-Ansatz hinaus: Wir sind die Stimme der Entwicklungsländer, was die technische und wirtschaftliche Entwicklung angeht und dazu ist lokale Wertschöpfung zentral wichtig: wir müssen die Lieferketten fair, global und nachhaltig gestalten. Jetzt ist der Ex-Minister beim Lieferkettengesetz, das in Deutschland ab 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Das ist sicher mein größter Erfolg, den ich erzielt habe, gegen alle Widerstände, eine Kupfermine oder eine Lieferkette Kaffee aus Mexiko oder Westafrika bis nach Kempten zu zertifizieren. Das ging nur im Schulterschluss zusammen mit Hubertus Heil und hat gezeigt, man muss auch über Parteigrenzen hinaus einfach das Richtige tun.



Es ist das Modellprojekt für ein europäisches Gesetz und mein Wunsch ist, eine globale Ordnung, Lieferketten global, fair und nachhaltig gestalten; das ist meine politische Mission, wozu ich erst in Genf bei der neuen WTO-Chefin war, die ich aus früheren Jahren gut kenne — sie war Finanzministerin in Nigeria. Wir arbeiten in dieselbe Richtung, denn es ist der Schlüssel zwischen reich und arm.

Mit Entwicklungsgeldern und Projekten, wie denen von UNIDO, schafft man technologische Leuchtturmprojekte. Aber mit gerechten Lieferketten und lokaler Wertschöpfung kommen Geld, Investitionen und Arbeitsplätze in diese Entwicklungsländer. Warum sollen die – leider vielen – Kinder und Familien für 50 Cent pro Kilo Kaffeebohnen ernten. Die Familie selbst verdient pro Tag einen Dollar. Das Kilo wird dann nach Europa verschifft und findet sich am Ende für mindestens zehn Euro als Röstkaffe bei uns. Die Wertschöpfung erfolgt derzeit bei uns und die Sklavenarbeit erfolgt dort. Ich sage bewusst Sklavenarbeit, weil es ist nichts anderes als Neo-Kolonialismus. Das ist zu verändern. In Assam streiken z.B. die Teearbeiterinnen. Ich habe mir heute eine Packung Assam-Tee gekauft: 20 Beutel für 1,20 Euro, es gibt auch welchen für 98 Cent, fein verpackt. Ist das gerecht? Nein, es ist pure Ausbeutung.

Teeernte ist schwierig, die (meist) Frauen verdienen einen Dollar pro Tag, müssen auf der Plantage leben, ohne Zugang zu Gesundheitsversorgung und müssen dem Patron, wenn Kinder zur Schule gehen, noch was abdrücken. Die Lieferkette muss man fair und gerecht gestalten. Mit fairer Bezahlung ändert sich der Verkaufspreis hier vielleicht um 20 Cent. Auch muss garantiert sein, dass z.B. für das Gerben von Schuhen, die ich hier kaufe, eine Kläranlage eingesetzt wird. Gesehen habe ich das Gegenteil.

COP 27 Die UN-Klimakonferenz in Scharm asch-Schaich 2022, international COP 27, ist die 27. UN-Klimakonferenz. Ursprünglich als UN-Klimakonferenz 2021 geplant, wurde sie aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 7. bis 18. November 2022 vertagt und findet im ägyptischen Scharmasch-Schaich statt. (Quelle: Wikipedia)

Carbon Capture and Storage Die Speicherung von Kohlendioxid im Untergrund – sei es an Land oder im Meeresuntergrund – soll dem Klimaschutz dienen. Die gesetzlichen Vorschriften verlangen den vollständigen und dauerhaften Verbleib des Kohlendioxids im Untergrund. Im Falle von Leckagen kann es zu schädlichen Wirkungen auf das Grundwasser und den Boden kommen. (Quelle: Umweltbundesamt)

Dr. Gerd Müller im Gespräch mit offiziellen Vertretern an der ACCES Morocco (Académie de Conduite de Camions En Sécurité) in Casablanca, ein spezielles Trainingszentrum für Berufsfahrer von Lkw und Bus. © privat