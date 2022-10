Die Geisterradler in Kempten-Oberallgäu

Von: Lutz Bäucker

Falschfahrer auf dem Fahrrad sind ein zunehmendes Problem: Experte Urs Keil (M.) aus Memmingen mit den ADFClern Peter Walcher (li.) und Josef Böck. © Bäucker

Waltenhofen/Martinszell –

Man sieht ihn nicht, man erwartet ihn nicht, man kann ihm kaum ausweichen, einem Radfahrer, der in falscher Richtung unterwegs ist: „Falschfahrer sind eine Riesengefahr“, sagt Urs Keil. „Nicht nur für andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch für sich selbst.“ Jeder fünfte Radfahrer fährt falsch, jeder zehnte Radlunfall wird durch „Geisterradler“ verursacht und hat meist schlimme Folgen. Keil ist Leiter des Tiefbauamtes und Radverkehrsbeauftragter in Memmingen. Seit vier Jahren kämpft er gegen die Falschfahrer auf zwei Rädern. „Das Problem wird immer größer“, stellte er auf einer Diskussionsveranstaltung des ADFC Kempten-Oberallgäu im Alten Bahnhof von Martinszell fest.

Geisterradler in Kempten-Oberallgäu sind oft zu bequem

Geister-Radler sind meistens zu bequem, um auf die richtige Spur zu wechseln. Schnell mal den Weg abkürzen, nur ein paar Meter in Gegenrichtung radeln, wegen eines fehlenden Radweges auf die falsche Straßenseite rüberstrampeln, die Gründe fürs Falschfahren sind banal. „Wir beobachten immer mehr Radler, die aus Zeitgründen, wegen schlechter Infrastruktur oder aus Unsicherheit den falschen Weg wählen, „berichtet Urs Keil, selbst leidenschaftlicher Radfahrer. „Da müssen die Kommunen mehr tun.“ Dass die Zahl ansteigt, hängt auch mit dem Boom der Pedelecs zusammen. Gerade ältere Menschen suchen sich lieber den scheinbar sicheren, aber in der Praxis viel gefährlicheren Weg. „Es ist ganz klar ein Problem in unseren Städten“, weiß der Fachmann aus Memmingen, „außerorts, auf ländlichen Verbindungen stellt sich die Frage nach Falschfahrern nicht.“

Geisterradler als Top-Unfallursache

In den Städten wird der Radverkehr immer dichter, der Kampf um den Platz auf Straßen und Wegen wird immer stressiger. Auch Kempten hat dieses Problem: Laut Verkehrsunfallstatistik der Polizei gab es im Jahr 2021 119 Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren. Zehn Prozent wurden von Geister-Radlern verursacht, damit liegt diese Kategorie als Unfallursache ganz vorn. „Wir möchten etwas dagegen tun“, so Josef Böck, stellvertretender Vorsitzender des Oberallgäuer und Kemptener ADFC. Kollege Peter Walcher nennt ein paar Schwerpunkte, an denen vermehrt radelnde Falschfahrer unterwegs sind. „Zum Beispiel entlang der Memminger Straße Richtung Breite, an der Lotterbergstraße oder auf der Verbindung vom Adenauerring rüber zur Rottach.“ Urs Keil arbeitet seit vier Jahren mit der Polizei, der Stadt und dem ADFC für mehr Sicherheit auf den Brennpunkt-Radstrecken, die besonders häufig von Geister-Radlern befahren werden.

Mehr Bewusstsein

Er hängt auffällige Warnschilder an wechselnden Standorten auf, die Polizei kontrolliert regelmäßig. „Falschfahren kostet bis zu 35 Euro Strafe.“ Oft sind falschfahrende Schüler betroffen, die werden in der Regel über ihr lebensgefährliches Tun belehrt. Inwieweit Keils Memminger Aktion langfristig Wirkung zeigt, bleibt abzuwarten. „Auf jeden Fall ist das Problem Geister-Radeln in immer mehr Köpfen angekommen“, resümiert Keil, „die Medien sind dabei, ich bekomme immer mehr Nachfragen, über unsere Aktion und die Erfahrungen damit zu berichten.“ Auch in der Landeshauptstadt sind jetzt Geister-Radler präsent: Mitte Oktober begann das Münchner Mobilitätsreferat eine Aufklärungskampagne mit auffälligen Postern im öffentlichen Raum. „Wir arbeiten dran, auch Kempten für das Problem zu sensibilisieren“, versprach ADFC-Mann Böck, „zusammen mit der Polizei und mit der Stadt.“