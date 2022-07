Fahrsicherheitstraining des ADFC: Häufige Fehler beim Pedelec fahren

Josef Böck vom ADFC Kempten schaut genau hin: So kommt Helga gut um die Kurve. © Lutz Bäucker

Kempten – E-Bikes ähneln inzwischen High-Tech-Geräten. Diese zu handhaben will gelernt sein. Ein Besuch beim Fahrsicherheitstraining des ADFC in Kempten.

Kempten – Die Übungs-Gasse ist eng, sehr eng, sie wird immer enger. „Geradeaus durchfahren, die Spur halten und den Blick bitte nach vorn!“, ruft Josef. „Schaut auf mich, mich, mich und nicht in die Kamera!“, fleht Petra. Lisa tritt in die Pedale, hebt den Kopf und fährt mit ihrem E-Bike ohne den geringsten Wackler durch die mit bunten Hütchen markierte Gasse. „Super!“, klatscht Josef, „die Nächste bitte.“ Fahrsicherheitstraining für Pedelec-Fahrer, angeboten und durchgeführt vom ADFC Kempten-Oberallgäu. „Wir helfen den Leuten, besser und damit sicherer Fahrrad zu fahren“, sagt Josef Böck, der Kursleiter.



Die Unfallstatistik der Polizei zeigt es deutlich: parallel zu den steigenden Verkaufszahlen von elektrounterstützten Fahrrädern steigt auch die Zahl der verunglückten Fahrer. „Die Menschen wollen rauf aufs Rad und raus in die Natur und kaufen sich dafür gleich einen Ferrari“, beobachtet Böck, „kein Wunder, dass viele damit überfordert sind.“ Von der Maschine und vom Verkehr.



Nur draufsetzen und losfahren – das ist vorbei

Die eine ist schwer, oft überdimensioniert und ungewohnt schnell, der andere stressig, unübersichtlich und wegen der unzureichenden Infrastruktur manchmal problematisch. In der Corona-Pandemie haben viele Menschen das Radeln für sich (wieder-)entdeckt, sie sind ungeübt, manche ängstlich, andere wieder sagen: „Radfahren, das kann doch jeder, das muss ich nicht trainieren.“ Ein Trugschluss, sagt der zertifizierte Fahrlehrer: „ Der Verkehr heutzutage verlangt viel mehr Aufmerksamkeit als noch vor wenigen Jahren, die E-Bikes ähneln inzwischen High-Tech-Geräten. Nur draufsetzen und losfahren , das ist vorbei.“

Wider der Schaltfaulheit

Das Konzept des ADFC-Fahrsicherheitstrainings sieht vor, den Kursteilnehmern stufenweise die wichtigsten Komponenten für sicheres Radeln zu zeigen. „Welchen Gang hast du gerade eingelegt?“ fragt Josef zu Beginn des Kurses eine Teilnehmerin, nach eigener Einschätzung durchaus versiert beim Umgang mit dem Fahrrad. „Ich hab gerade Stufe ‚Eco‘ drin“, antwortet sie. „Falsch“, lächelt Josef, „ein klassischer Fehler beim Pedelec-Fahren. Eco ist kein Gang der Schaltung, Eco zeigt nur die Unterstützungsstufe des Motors an.“

Die Radler­in drückt den Schalthebel nach hinten, es klackt hörbar. „Jetzt bin ich im Zweiten.“ Josef nickt zufrieden: „Viele Radfahrer sind schaltfaul, sie regeln alles nur über den Motor.“ Eine Tatsache, die den Leuten beim Reagieren die Flexibilität nimmt , den Motor unnötig quält und auch den Kniegelenken nicht guttut.

Kurs macht selbstbewusster im Sattel

Als Nächste ist Astrid dann, eine ältere Dame. „Ich hab schon zehn Stunden Training mit Josef hinter mir“, berichtet sie stolz, „ich trau mir jetzt viel mehr zu als vorher.“ Geradezu gelassen schreibt sie mit ihrem fast 30 Kilogramm schweren Rad eine Reihe großer Achten auf den heißen Asphalt des Übungsgeländes in Kempten, fährt entspannt Slalom und genießt den Beifall der zuschauenden Mitteilnehmenden. „Klasse, Astrid!“, ruft Petra Rauh-Gold, die ihren Partner Josef unterstützt. „Wir motivieren die Leute, das macht sie immer sicherer und selbstbewusster.“



Männer buchen seltener

Auch Helga macht rasante Fortschritte: Bremsen auf den Punkt, enge Kurven fahren, richtig Aufsteigen und Anfahren, alles klappt immer besser. „Legt dabei niemals die Motorstufe ‚Turbo‘ ein“, mahnt Josef, „beim ersten Tritt schießt ihr nach vorn und könnt stürzen.“ Kommt leider viel zu oft vor, sagt die Statistik. Und deshalb geht beim Fahrsicherheitstraining gar nichts ohne Sturzhelm, Frisur hin, Aussehen her.

Josef Böck macht lockere Sprüche, hakt sich beim Kurvenfahren unterstützend ein, lobt viel und kritisiert dezent. Seine „Schülerinnen“( Männer buchen selten einen Kurs beim ADFC: „Die glauben immer, dass sie es nicht nötig haben“, grinst Böck) sind mit Eifer und Spaß bei der Sache. Egal, ob es um die Bremstechnik geht („Bei modernen Scheibenbremsen bitte die Vorderbremse genauso einsetzen wie die am Hinterrad!“) oder um das Absteigen erst bei Stillstand des Fahrrades („Es gibt Menschen, die schon beim Ausrollen aus dem Sattel hüpfen!“).

Böck warnt davor, schwere Einkaufstaschen an den Lenker zu hängen – „Sturzgefahr!“ – und empfiehlt vorausschauend zu fahren und zu schalten. „Wenn du siehst, die Ampel vor dir ist rot, dann klack-klack-klack, runterschalten. Dann hast du es beim Anfahren viiiiel leichter und kannst schneller beschleunigen.“



Wachsendes Interesse an Fahrsicherheitskursen

Rund fünf Stunden dauert ein Kurs in Fahrsicherheit, inklusive ein bisschen Theorie. Helga ist sehr angetan. „Ich hab Sachen gelernt, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, super.“ Lisa fühlt sich jetzt viel sicherer und Astrid überlegt: „Vom Josef lern ich immer wieder was Neues, vielleicht mach ich bald wieder einen Kurs.“

Inzwischen steigt das Interesse am Angebot der Radexperten: immer mehr Firmen und Behörden in Bayern wollen ihre Mitarbeiter vom ADFC zu besseren Radlern ausbilden lassen. Die Gelegenheit dazu besteht demnächst auch wieder in Kempten: Am 7. August 2022 bietet der ADFC das nächste Training für Pedelec-Fahrerinnen – und Fahrer – jeden Alters an.

Anmeldung und Info ist möglich über die E-Mail-Adresse josef@adfc-kempten.de

