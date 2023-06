Faire Löhne in der Mode - Bewegter Donnerstag in Kempten diskutiert

Von: Elisabeth Brock

Verena Stadelmann (l.) von Stadelmann Natur moderierte den Abend, neben ihr die Aktivistin Sabine Slawik. © Brock

Kempten/Landkreis – „Wir wollen Wohlstand fair verteilen“ – das ist das Motiv von Melanie Rödel, der Gründerin des sozialen Modelabels Khala, die in Malawi eine Produktionsstätte aufgebaut hat. Am Bewegten Donnerstag im Kempten-Museum berichtete sie dem zahlreich erschienenen Publikum von ihrem Ziel, den Menschen in diesem armen südostafrikanischen Land eine Chance auf eine würdige und existenzsichernde Arbeit zu geben.

Seit 2017 ging Melanie Rödel den langen und steinigen Weg mit immensem persönlichem Einsatz – jetzt musste das Atelier aufgrund der Corona-Krise schließen. Die handgefertigte Kleidung aus traditionellen Stoffen, jedes Stück mit dem Namen der Schneiderin oder des Schneiders versehen, soll vermitteln, wie viel Arbeit z.B. hinter jeder qualitativ hochwertigen Wendejacke steckt. „Idealismus finanziert nicht die Rechnungen“, so Rödels bittere Erkenntnis nach fünf Jahren.

Faire Preise in der Kleidungs-Industrie: Diskussion in Kempten: Auch die Politik ist in der Pflicht

Sie sieht die Verantwortung jedoch nicht allein bei den Konsumenten und Konsumentinnen, vielmehr auch die Politik in der Pflicht. Diese unterstütze den fairen Handel nicht angemessen, behandle ihn gleich wie gewinnorientierte Unternehmen und leiste damit Fast Fashion und der Wegwerfmentalität Vorschub. Angesichts einer Modeindustrie, die verheerende Auswirkungen auf Sozial- und Umweltstandards hat, sollten wir uns beim Kleiderkauf stets fragen, wem wir unser Geld geben.

Sabine Slawik, die stellvertretende Landesvorsitzende im Katholischen Frauenbund, forscht seit 2011 nach dem Woher unserer Kleidung. Fair produzierte und vollständig kompostierbare T-Shirts standen am Anfang ihres Engagements. Die Augsburger Stadträtin ist inzwischen Mitglied im Textilbündnis der Bundesregierung. Dr. Gerd Müller, damals Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat es gegründet – gegen viele Widerstände aus der Wirtschaft und auch aus der eigenen Partei.

„Unendlich frustrierende Gremienarbeit“

Heute gilt das Lieferkettengesetz (siehe Infokasten) immerhin für Betriebe ab 3.000 Angestellte. Slawik unterzieht sich der „unendlich frustrierenden Gremienarbeit“, die immer nur kleine Schritte zugesteht, denn letztlich müssen Firmen auf Gewinne verzichten. Sie berichtete von der kirchlichen Initiative namens Azadi, die in den Armenvierteln von Delhi aktiv ist und „Mode für Freiheit“ propagiert, nämlich Freiheit von Zwangsprostitution und Menschenhandel. In Nähwerkstätten stellen Frauen schlichte weiße Schals mit Tassels her – ein Projekt, das sie emanzipiert und ermächtigt.

Die Sache anders herum angehen

„Wir leben in einer verkehrten Welt! Warum müssen wir uns rechtfertigen, wenn wir Gutes tun?“, fragte Steffen Kustermann vom Podium aus in die Runde. Wäre nicht ein „Roter Punkt“ für unter schlechten Bedingungen produzierte Textilien angemessener? Kustermann von Allgäu Goes Fair Fashion rät, sich auch im konventionellen Handel stets nach Fairtrade-Siegeln zu erkundigen, Politikerinnen und Politiker an Infoständen auf das Lieferkettengesetz anzusprechen und Labels auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu prüfen, trotz des damit verbundenen Aufwands.



Im Austausch mit dem Publikum wurde deutlich, wie hoch die Sensibilität für faire Mode inzwischen ist. Faire Mode müsse für junge Menschen cool werden, so der große Wunsch.



Die Kleidertauschparty im Anschluss an die Veranstaltung war bestens organisiert und frequentiert. „Buy less, choose well, make ist last“ – dieses Motto wurde dabei mit Leben erfüllt.

Das Lieferkettengesetz Das Lieferkettengesetz der Bundesregierung soll Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten vermeiden. Es legt klare und umsetzbare Anforderungen an die Sorgfaltspflicht von Unternehmen fest. Ziel ist der Schutz von Umwelt und Menschenrechten. Es gilt seit Januar 2023 für Unternehmen mit mehr als 3.000, ab 2024 auch für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten..