Fake News: Warnung vor mehr Einbrüchen im Oberallgäu

Zurzeit macht eine Fake-News über vermehrt stattfindende Einbrüche im Oberallgäu die Runde. © Symbolfoto: Julia Boecken

Oberallgäu – Mehrere Polizeiinspektionen im südlichen Landkreis erreichte in den letzten Tagen die Mitteilung, dass in den Sozialen Netzwerken in diversen Gruppen oder auch über Statusmeldungen in Messengerdiensten vor angeblich vermehrt stattfindenden Einbrüchen im Allgäu gewarnt wird. In diesem Zusammenhang werde ein blauer Transporter mit gefälschtem italienischem Kennzeichen gesucht.

Die Polizei stellt fest, dass es in den vergangenen Tagen im südlichen Landkreis weder zu vermehrten Einbrüchen gekommen ist. Zudem sucht die Polizei auch nicht nach einem blauen Transporter. Die verbreitete Meldung ist Fake News.

Um der Verbreitung solcher Falschmeldungen entgegenzutreten, bittet die Polizei darum, vor dem Teilen einer Nachricht folgende Punkte zu prüfen:

Von wem stammt die Nachricht?

Gibt es in der Nachricht selbst eine Quellennennung?

Gibt es weiteren Quelle zur Behauptung (zum Beispiel eine polizeiliche Pressemeldung)?

Ist sie reißerisch aufgemacht?

Falls die genannten Punkte nicht erfüllt sind, bittet die Polizei darum, solche Nachrichten nicht unreflektiert weiterzuleiten oder zu teilen. Melden Sie sie stattdessen bei Faktencheck-Webseiten und sprechen Sie mit Bekannten, wenn diese Falschmeldungen weiterverbreiten.