FC Augsburg Präsident Markus Krapf und Aufsichtsrat Walter Sianos am 27. März im Bahnhof Martinszell

Martinszell - Die Herren Sianos und Krapf sind in der Augsburger Fußballszene recht bunte Hunde. 1999 haben sie sich dem FCA nach dem Zwangsabstieg in die Bayernliga mit Haut und Haar verschrieben, heute ist der eine Aufsichtsrat, der andere Präsident.

Seit die beiden Journalisten aktiv an der Vereinsgeschichte mitschreiben, hat sich der FC Augsburg bis in die Bundesliga hochgekämpft und ist im 12. Jahr ununterbrochen in der Beletage des deutschen Fußballs vertreten. 2016 hat man es sogar in die Euroleague geschafft und ist erst im Achtelfinale knapp am FC Liverpool gescheitert.

111 Gründe, den FC Augsburg zu lieben, haben Walter und Max in einem Buch zusammengefasst, einige davon geben sie an diesem Abend zum Besten. Darüber hinaus erfahren die Besucher unkonventionell und aus erster Hand, wie man es mit Heimatliebe und Engagement aus der aktiven Fanszene bis in die obersten Vereinsgremien schaffen kann, ohne den Humor in der Kabine abgegeben zu haben.

Anmeldung telefonisch und per E-Mail

Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.07 Uhr (Gründungsjahr des Vereins). Der Eintritt ist frei.

veranstaltungen@ig-oma.de sowie Tel. 08379/9291071.