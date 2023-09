FDP Kempten spricht mit Sozialbau über die Krise der Bauwirtschaft

Von: Jörg Spielberg

Krise der Bauwirtschaft: Die FDP Kempten diskutierte mit den Geschäftsführern der Sozialbau, Auf dem Bild (von links) Bezirksrätin Daniela Busse, Sebastian Kröber (bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bayern) und Martin Langenmaier und Herbert Singer (Geschäftsführer der Sozialbau). © Spielberg

Kempten – Wenn man Herbert Singer, dem scheidenden Geschäftsführer der Sozialbau, und seinem Stellvertreter Martin Langenmaier zuhört, wird es einem schnell klar: Die Bauwirtschaft steht zurzeit vor sehr großen Herausforderungen.

Zu einem Gedankenaustausch hierzu trafen sich die beiden und Singers Nachfolger, Thomas Heubuch, im Baugebiet „Funkenwiese“ mit der FDP-Bezirksrätin Daniela Busse, dem FDP-Landtagskandidaten Simon Schwendinger sowie dem bau- und wohnungspolitischen Sprecher der FDP im Bayerischen Landtag, Sebastian Körber. Im Anschluss stellte der Landtagsabgeordnete in einer öffentlichen Veranstaltung das FDP-Konzept zur Belebung der Bauwirtschaft vor.



Die Folgen der Corona-Krise, des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, der nachfolgende Energiekrise und der steigenden Inflation sowie der gegenwärtigen Rezession in der deutschen Wirtschaft spüre auch die Bauwirtschaft, sei es beim Bau von Eigenheimen oder auch beim mehrgeschossigen Wohnungsbau.



„Wir erwarten den perfekten Sturm“

Infolge steigender Materialkosten, einem eklatanten Fachkräftemangel, hohen Hypothekenzinsen, sinnfreien Bauvorschriften, Lieferketten-Problemen und einem Wust an Bürokratie werde Bauen in naher Zukunft fast unmöglich. Eine bezugsfertige Mietwohnung in einem Gebäudekomplex der Funkenwiese konnte vor zwei Jahren noch mit 11,50 Euro wirtschaftlich realisiert werden, nun müsse die Sozialbau mit einem Quadratmeterpreis von 18 Euro kalkulieren. Für die meisten Mieter würde somit eine Miete dort nicht mehr bezahlbar sein. „Wir erwarten den perfekten Sturm“, sagt Herbert Singer. „Schlimmer geht es fast nicht.“ Martin Langenmaier ergänzt: „Die Luft wird immer dünner. Wir sind am Limit.“

Unisono fordern die Vertreter der Sozialbau, dass Bauen bezahlbar bleiben müsse, sowohl beim Neubau als auch beim Ausbau von Bestandsgebäuden. Neben der gegenwärtig nicht beeinflussbaren Verteuerung von Energie seien es vor allem die Bauvorschriften, die das Bauen in Deutschland teuer und langwierig machten.



Deswegen fordern Singer und Langenmaier, sich von einigen Vorschriften beim Lärm- und Naturschutz sowie Dämmung zu befreien. Der scheidende Geschäftsführer führt einige Beispiele auf: So verlange der Gesetzgeber einen Cyberschutz in Aufzugsanlagen. Dieser verursache Mehrkosten durch Wartung und TÜV-Abnahmen. Auch bei der Wiederverwertung von gebrochenem Beton entstehen erhebliche Kosten und Aufwände, da die Sozialbau präzise nachweisen müsse, wo der recycelte Beton wieder verwendet werde. Verlange der Gesetzgeber ein Zuviel an Dämmung, müsse hernach eine teure Haustechnik für eine ausreichende Belüftung sorgen.



All das in Kombination mit den diversen Krisen der Gegenwart führe in der Summe zu einer prekären Situation. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steige, gleichzeitig versiege der Neubau, weil er unbezahlbar werde.



Da eine Änderung von manchen Verantwortlichen nicht gewollt sei, fordern die beiden Geschäftsführer an dieser Stelle „ein Stoppschild zu setzen“. Die „unheilvolle Allianz“ zwischen Baustoff-Lobbyisten und Politikern, die immer mehr DIN-Vorschriften erlassen, um mitzuverdienen, müsse beendet werden, so Singer.



Am Abend stellte der bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion das neue Konzept zur Belebung der Bauwirtschaft vor. „Bayern braucht pro Jahr 70.000 neue Wohnungen. Auch ohne Energiekrise hätte es die Staatsregierung nicht geschafft, dieses Ziel zu erreichen. Bei den aktuellen Rahmenbedingungen wird dies noch weniger gelingen. Daher braucht es effektive Gegenmaßnahmen. Wohnen darf nicht zum Luxus werden“, so Körber.



Damit Wohnen nicht zum Luxus wird

Einige der 64 Maßnahmen, die die Liberalen in ihrem Positionspapier entworfen haben, stellt Körber am Abend vor: „Digitalisierung stärken: das BIM-System ausbauen, Behörden mit Soft- und Hardware befähigen; die Grunderwerbsteuer für die erste, selbstgenutzte Wohnung abschaffen (der Bund wird dafür die Voraussetzungen schaffen). Vorschriften müssen entrümpelt werden, vor allem im Bereich der Sonderregelungen; BayernHeim abschaffen: Diese hat bisher keine 8.000 Wohnungen auf den Weg gebracht, wie es Ministerpräsident Söder kundgetan hat; mehr Geld für kommunale, kirchliche und genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung stellen; explizit auch den Neubau von Eigenheimen ermöglichen.“



Den Tag über stießen die Ideen der Liberalen u.a. bei den Geschäftsführern der Sozialbau auf viel Zuspruch.