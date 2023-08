Feierabendmarkt am 1. September in Isny: „Whiskey, Wild, Wacholderbeeren“

Der vorletzte Feierabendmarkt findet auf dem Viehmarkt statt. © IMG/ C. Lang

Isny - Was so spektakulär mit Jubel, Trubel und allerhand Marktgeschichten begonnen hat muss wild enden, zumindest fast. Mit „Whiskey, Wild, Wacholderbeeren“ feiert Isny am 1. September gebührend seinen vorletzten Feierabendmarkt der Saison von 16 bis 20 Uhr auf dem Viehmarkt.

Das Motto des siebten Marktes verrät es bereits: Kulinarisch dreht sich alles um Reh, Wildschwein & Co. und als Highlight darf der erste „Isny Whiskey“ noch vor seinem Verkaufsstart im Isny Shop am Stand des Herstellers probiert und erworben werden.

In der Brennerei des Mockenhof in Argenbühl-Eisenharz ist das neue torfig-rauchige Destillat alias „Isny Whiskey“ entstanden. Er ist nach dem Tannenspitzenlikör, dem Gin und dem Apfelbrand der vierte Streich in der Zusammenarbeit von Familie Strodl und der Isny Marketing.

Neben Speis und Trank gibt es natürlich auch Kunst. Mka-Kreativ hat Drahtkörbe und Upcycling-Taschen dabei und Brekkies Inn zaubern Folkmusik aus ihrem Reisekoffer. Mit einem musikalischen Streifzug durch Länder und Kulturen laden sie alle Besucher ein, durch den ersten Freitagabend im September zu tanzen.

Infos zum Markt

Isnyer Feierabendmärkte, bis 8. September, immer freitags von 16 bis 20 Uhr, Innenstadt Isny

www.isny.de, www.isny-aktiv.de

Letzter Termin: 8. September | Amore, Asti, Antipasti

Roßmarkt