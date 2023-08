Feierliche Verabschiedung an der Staatlichen Realschule Kempten

Teilen

(v.l.) RSDK Schulleiter Dierk Roth, (hintere Reihe) Joanna Blersch, Magdalena Zittenzieher, Lara Kreß, Luca Selle, Luca Tobias, Farhaan Oumorou, Timo Wenzler, (vordere Reihe) Sophia Ostrovskaya, Joans Hudez, Johannes Lacher sowie (re.) Elternbeiratsvorsitzende Frau Hanika. © Alexander Kilb (Staatliche Realschule)

Kempten - 101 AbsolventInnen nahmen an der Staatlichen Realschule ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Die feierliche Stunde fand in der Aula der Staatlichen Realschule in zwei Gruppen statt - vormittags und nachmittags. Dazwischen traf sich die gesamte Schulfamilie zu einem Festgottesdienst in der Basilika St. Lorenz.

Ein Bläserensemble eröffnete die Feierlichkeiten und nach einer Begrüßung von Konrektorin Bettina Bayer sorgte die Schulband unter der Leitung von Nico Deichert für lockere Stimmung.

Dominique Rubin und Benedikt Sonneck führten gekonnt durchs Programm.

Elternbeiratsvorsitzende Frau Hanika gratulierte im Namen der Schulfamilie den AbsolventInnen und gab ihnen den Rat mit auf den Weg, „niemals ausgetretenen Pfaden zu folgen, sondern sich den eigenen Weg zu suchen“.

„Euch stehen viele Möglichkeiten offen“

Klaus Knoll, zweiter Bürgermeister der Stadt Kempten betonte in seiner Ansprache die Fülle an Optionen und Entscheidungen vor denen die jungen AbsolventInnen stehen: „Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Impulse zu setzen. Euch stehen viele Möglichkeiten offen.“

Der Nachmittagsgruppe wurden die Gratulationen und Wünsche für die Zukunft von Frau Erna-Kathrein Knoll, der dritten Bürgermeisterin überbracht.

Der Schulchor mit „Zusammen geht mehr“ betonte in seinem Stück die Wichtigkeit der Gemeinschaft in einer Schule. Eine Thematik, die auch den Schülersprechern Michael Kotschetkow und Slawomir Krotecki in ihrer Abschlussrede wichtig war. „Eine Schule besteht nicht nur aus den Gebäuden, Regeln und Büchern, sondern aus den Menschen. Wir sind die Schule, wir alle gemeinsam.“

Viele Absolventen mit sehr guten Leistungen

Schulleiter Dierk Roth hob den guten Ruf und die Bedeutung des Realschulabschlusses als Wegbereiter für eine erfolgreiche berufliche Zukunft hervor. „Er öffnet euch Türen. Nicht ganz leicht, wenn man so viele Möglichkeiten hat, ihr entscheidet. Mit diesem Realschulabschluss könnt ihr einen guten Beruf bekommen.“

Vielen AbsolventInnen wird dies aufgrund ihrer herausragenden Leistungen nicht schwer fallen. Folgende SchülerInnen konnten an der Staatlichen Realschule für ihre besonderen Leistungen und ihr Engagement geehrt werden:

Lukas Rudolph (1,09), Michael Kotschetkow (1,17), Johannes Lacher (1,25), Jonas Hudez (1,36), Nevio Fröhlich (1,42), Johanna Taraba (1,45), Johanna Blersch (1,55), Verena Daiber (1,64), Magdalena Zittenzieher (1,64), Timo Wenzler (1,7), Sophia Ostrovskaya (1,73), Luca Tobias (1,73), Lara Kreß (1,75), Luca Selle (1,75), Robert Grigoryev (1,8), Farhaan Oumorou (1,8), Hilal Tacyildiz (1,9).

Hervorragende Fremdsprachenkenntnisse

Für ihr soziales Engagement bei den Streitschlichtern wurden Verena Daiber und Slawomir Krotecki ausgezeichnet. Verena Daiber und Richard Schneider erhielten zudem eine Ehrung für engagiertes Schulspiel im Theater. Johannes Lacher und Julian Weiß wurden für ihre tatkräftige Unterstützung des Bühntechnikteams geehrt.

Weitere Auszeichnungen für hervorragende Fremdsprachenkenntnisse gingen an Aaron Graffino, Jonas Hudez, Michael Kotschetkow, Johannes Lacher, Farhaan Oumorou, Luis Schwellinger und Luca Selle, die im Rahmen der Talentklasse das Fach Französisch zusätzlich besuchten und darüber hinaus ihre hohe sprachliche Kompetenz bei der DELF-Abschlussprüfung unter Beweis stellten. kb

Lesen Sie auch: Entlassfeier für die Absolventinnen der Maria-Ward-Schule Kempten