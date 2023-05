Fenepark Kempten: Nächster Schritt für geplante Modernisierung

Von: Helmut Hitscherich

Der nächste Schritt für die geplanten Modernisierungen ist getan. © Susanne Lüderitz

Kempten – Der Baumarkt ist schon seit längerer Zeit aus dem Fenepark-Gebäude ausgezogen. Nun hat der Bauausschuss den nächsten Schritt für die dort geplanten Modernisierungen getan und stimmte dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu.

Der bisher rechtsverbindliche Bebauungsplan „Ursulasried-Süd“ legt unter anderem die Verkaufsoberflächen und vorgegebenen Sortimentsbereiche im Fenepark fest. Nach dem Auszug des darin u.a. festgeschriebenen Baumarktes aus dem Gebäude soll das Einkaufszentrum modernisiert, neu strukturiert und stärker auf den periodischen Bedarf ausgerichtet werden.

So sollen u.a. die Verkaufsflächen für Nahrungsmittel auf 4.000 Quadratmeter gekürzt werden. Neu hinzu kommt ein Drogeriemarkt mit Kosmetik und Parfümerie mit 11.000 Quadratmetern. Der Bereich Oberbekleidung wird von bisher 3.600 Quadratmetern auf künftig 5.150 Quadratmeter erweitert. Spielwaren mit einer Verkaufsfläche von 1.000, Schuhe und Lederwaren mit 700 und Haushaltswaren mit 350 Quadratmetern kommen hinzu. Ein Discounter soll ins Gebäude einziehen.

Fenepark Kempten: Parkhaus für Mitarbeiter im Norden geplant

Da durch diese Änderungen im Stadtrandbereich zentrumsrelevante Sortimente betroffen sind, wurde die Firma GMA mit der Erstellung eines Handelsgutachten beauftragt. Diese prognostizierte keine Kaufkraftverschiebung. Negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche in der Stadt sowie die wohnortnahen Versorgungsstrukturen sind laut Gutachten ebenfalls nicht zu erwarten. Damit dieses Vorhaben realisiert werden kann, muss der bestehende Bebauungsplan geändert werden: Es finden keine Änderungen des Außenbereiches statt, lediglich im Innenbereich werden Veränderungen vorgenommen. Die Kubatur wird in der jetzigen Form erhalten. Im Norden soll für die Mitarbeiter ein Parkhaus mit drei Etagen entstehen. Auf dem Parkplatz und den Dachflächen wird es Rückhaltebereiche mit mindestens 270 Kubikmeter für Starkregenwasser geben. In diese Rückhaltebereiche soll das Wasser eingestaut und zeitverzögert in den Holzbach geleitet werden. Dadurch reduziert sich dessen Belastung. Die Mitglieder des Bauausschusses empfahlen dem Stadtrat einstimmig, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu billigen und die öffentliche Auslegung in der Zeit vom 22. Mai bis 30. Juni zu beschließen.