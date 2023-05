„Fest der Demokratie“ am 3. Juni im Kemptener Stadtpark

Von: Tizian Pöhlmann

Teilen

Am 3. Juni findet im Stadtpark Kempten das „Fest der Demokratie“ statt. © Tizian Pöhlmann

Kempten – Krähen stolzieren, Kinderwägen drehen ihre Runden, Schüler eilen zu den Bussen. Manch einer, im BayernWlan eingeloggt, starrt in das Smartphone, manch anderer genießt die Natur inmitten der Stadt. Die Rede ist vom Stadtpark Kempten.

Der „wieder nicht am Tag der Musik berücksichtigt wurde“, bedauert Alexander Köffer, Koordinator des Projekts „MITEINANDER Kempten gestalten“ für die Volkshochschule Kempten.

Im Rahmen dieses Projekts findet das „Fest der Demokratie“ statt, das „ganz bewusst“ am Tag der Musik, am Samstag, 3. Juni, im Kemptener Stadtpark gefeiert wird. Denn wie die Demokratie sei Musik für alle da, so Köffer, und für alle anschlussfähig. Köffer sieht im Stadtpark „viel Potential“ unterschiedliche Leute zu erreichen. „Leute, die nicht gerade in die Hochschule gehen, um sich eine Podiumsdiskussion anzuhören.“

Fest der Demokratie am 3. Juni in Kempten: Wie wird gefeiert?

Projektpartner wie der Stadtjugendring, der Sozialdienst muslimischer Frauen, die Generationen-Uni und der Lollipop e.V. warten ab 12 Uhr mit Mitmachaktionen, Infoständen und Workshops auf. Die Kunstschule Kempten lädt ein zu malen. Die Künstler Ivica Mijajlovic und Ines Strohmaier präsentieren ihre Gedanken und Gefühle im „Spoken Word“-Format. Strohmaier trägt zudem ein Hörspiel vor.

Freuen kann man sich außerdem über die Aufführung „demo:crazy?“der Theatergruppe Buntinade. Ab 19 Uhr wird es mit einem DJ-Set und dem Auftritt von Musiker „Ybbs“ eine halbe Stunde später musikalisch.

Die Veranstaltung endet um 21 Uhr. Wenn es nach dem Wunsch von Köffer läuft, haben dann viele Leute „zwanglos vorbeigeschaut“ und möglicherweise mit einem alkoholfreien Cocktail auf unsere Staatsform getrunken.