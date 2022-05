Überraschung nach Sondersitzung: Markus Söder kommt zur Festwoche Allgäu 2022

Von: Martina Ahr

Teilen

Allgäuer Festwoche 2022: Einstimmig fiel auch die Entscheidung für das diesjährige Plakatmotiv aus. Zur Wahl standen die drei „alten“ Finalisten der verschobenen Festwoche, außerdem drei neue Entwürfe des aktuellen Wettbewerbs. Hier das Siegerplakat, entworfen von Sylvia Müller. © Sylvia Müller/Repro: Stadt Kempten

Kempten - Volksfest, Kulturtage, Söder-Besuch und - kleinere - Wirtschaftsmesse: Einstimmige Beschlüsse fielen bei der Werkausschuss-Sondersitzung zur Allgäuer Festwoche 2022.

Eine Sondersitzung, bei der eine Alternative zur klassischen Festwoche beschlossen wird: Das stand seit der Festwochen-Absage am 28. März im Raum. Bis zum angesetzten Termin sollte, so angekündigt, an Konzepten gearbeitet werden.

„Stürmische Wochen liegen hinter uns“, sagte Sitzungsleiter Bürgermeister Klaus Knoll einführend – er vertrat Oberbürgermeister Thomas Kiechle, der sich mit positivem Corona-Test noch in Quarantäne befand. Die Verantwortlichen hätten nach der Hiobsbotschaft vor einigen Wochen alles dafür getan, um doch noch eine Festwoche auf die Beine zu stellen. Trotz aller Euphorie, die am Mittwochabend vom Gremium ausging, wird die diesjährige aber „keine normale Festwoche“ sein. Knoll sieht darin aber eine Chance, etwas Neues auszuprobieren.

Markus Söder auf der Festwoche 2022

Dem Gremium wurde in der Sitzung vom Messe- und Veranstaltungsbetrieb ein Konzept präsentiert, das Wirtschaftsmesse, Kulturprogramm und den Volksfestcharakter vereinen will. Der Eintritt der Festwoche wird in diesem Jahr frei sein. Um dennoch einen Überblick über Besuchszahlen zu haben, wird das Gelände vollständig eingezäunt. Knoll kündigte außerdem an, dass zur Festwochen-Eröffnung am 13. August Ministerpräsident Markus Söder zu Besuch sein werde.



Kleinere Wirtschaftsmesse bei der Festwoche 2022 - Ist eine Erweiterung möglich?

In den letzten Wochen ist häufig von der Messe als Markenkern der Festwoche die Rede gewesen, dessen Fehlen eine traditionelle Festwoche unmöglich mache. Tatsächlich soll nun doch eine Ausstellung stattfinden, allerdings wird diese kleiner ausfallen als bisher. So sind aktuell rund 3.000 Quadratmeter dafür vorgesehen. Die Ausstellerflächen erstrecken sich von einem Ausstellerzelt im Stadtpark und der Markthalle am Königsplatz mit Außenbereich über ein überdachtes Freigelände entlang des Finanzamtes bis zum Gelände auf der Bodmanstraße und den Hof der Volkshochschule.



Die Markthalle wird von der Allgäu GmbH und ihren Partnern mit dem Thema „Allgäuer Werte“ bespielt, dort soll auch ein „Bäuerinnen-Café“ und ein Bühnenbereich integriert werden.



Geplant sind außerdem ein Familien-, ein Senioren-, ein Umwelt- und ein Gesundheitstag sowie Sonderschauen der Bundespolizei und ein Ämterzelt.



Bis zum 8. Mai läuft die Bewerbungsfrist für die Aussteller. Aktuell gibt es 61 Bewerbungen für das Ausstellerzelt, 29 für das Freigelände und drei für das überdachte Freigelände. Stadtratsfestwochenbeauftragter und FW-Stadtrat Hans-Peter Hartmann erkundigte sich nach Erweiterungsmöglichkeiten, sollten sich noch bis Bewerbungsende am 8. Mai einige Aussteller melden. Am liebsten wäre ihm ein Rundkurs, der die Salzstraße einschließt.

Michaela Waldmann vom Amt für Wirtschaftsförderung, die neu ins Organisationsteam der Festwoche eingestiegen ist, verweist auch darauf, dass – würden bis Fristende weitere Partner hinzukommen, worauf sie hoffe – über eine Erweiterung nachgedacht werden müsse. Denn die geplante Fläche wäre bereits ausgelastet. Möglicherweise könne auch die Zumsteinwiese eingebunden werden.



Rummel bei der Festwoche



In diesem Jahr wird es auf der Festwoche einen Jahrmarkt geben. Der wird auf dem südlichen Teil des Königsplatzes untergebracht sein und verschiedene Fahrgeschäfte u.a. ein Riesenrad, ein Kinderkarussell und einen Kettenflieger, außerdem Schaustellerbuden und eine Trampolinanlage bieten. Dafür sind rund 3.500 Quadratmeter vorgesehen. Der Jahrmarkt soll täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet sein.



Gastronomie auf der Allgäuer Festwoche 2022: Auf Imbissbuden wird verzichtet

Für die Gastronomie sind rund 4.500 Quadratmeter vorgesehen, die täglich von 11 bis 24 Uhr bewirtschaftet werden. Auf dem Königsplatz wird ein ca. 1.200 Quadratmeter großes Festzelt aufgebaut. Im Linggpark betreibt das Allgäuer Brauhaus ein Zelt mit Terrasse und Biergarten. Auch ein Weinzelt mit Biergarten wird es im Stadtpark neben der Bühne geben; dieses wird von den Wirten Alfred Zendler und Hüseyin Öztürk (NOVA) betrieben. Im Pavillon ist ein Getränkeverkauf (Claudio Parrinello vom La Strada) geplant.

Grünen-Stadträtin Gerti Epple regte an, auf mehr Variation in der Speiseauswahl zu achten, damit auch Gerichte neben dem klassischen Festzeltessen, etwa auch vegetarische Varianten, zu kaufen sind – das sei wichtig, gerade wenn in diesem Jahr die Imbissbuden mit den vielfältigeren Angeboten wegfallen. Knoll versprach, es gebe Zusagen von Seiten der Gastronomen, in diesem Jahr „Gerichte jenseits von Hähnchen und Bratwurst“ anzubieten.



SPD-Stadträtin Ingrid Vornberger fiel auf, dass im aktuellen Konzept noch die Toiletten fehlen. Die werde es geben, versicherte Knoll, an dem Thema sei man noch dran. Tatsächlich galten Toilettenwagen bereits bei der Absage der „traditionellen Festwoche“ im März als ein Knackpunkt.



Das ist das Kulturprogramm bei der Allgäuer Festwoche 2022

Bereits bewährte Formate wie das Lichterfest, in diesem Jahr mit zwei Terminen, und die Bühne im Stadtpark mit täglichem Programm bleiben erhalten. Im Vorfeld der Festwoche, vom 5. bis 9. August, bietet „Kultur im Residenzhof“ wieder verschiedene Konzerte, u.a. ein Gemeinschaftskonzert des Musikvereins St. Mang und der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt, eine Residenzhofserenade mit „Novas Brass“ und Berthold Schick und „Allgäu 6“, außerdem die 80er-Show, das Improtheater „Die WendeJacken“ und „Losamol und Freunde“.



Epple erinnerte vor der Abstimmung daran, auch die Partnerstädte in den Blick zu nehmen sowie den APC-Park ins Programm einzubinden.



Das Gremium beschloss einstimmig, das präsentierte Konzept umzusetzen.

Lesen Sie auch: Allgäuer Festwoche 2022: Öffentliche Anschuldigungen gegen Dufner für den OB nicht hinnehmbar